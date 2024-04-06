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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2021202220232024
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:17

Зараз так зустрічають потяги в Чернівцях.
https://t.me/pobeg_ua/68864/116693
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:47

Дивно. Пару сторінок тому панове писали, що 1000 доларів в місяць - то чисті копійки, їх роздають на кожному кроці першому-ліпшому...
Головне: не показувати роботодавцю свої дипломи та вимагати безкоштовний гуртожиток...

Еміграція, заробітчанство

Сам не очікував, але наші люди кмітливі: вже і до Японії дісталися.
Прямо зараз я на зв"яку з містом Кіото.
Дуже нашого колишнього інженера-електромеханіка здивувало те, що з Токіо до Кіото - 460 км - доїхали за 2 години...
Колись він працював в одному обласному центрі майстром цеху в ТТУ...
Я його питав, молодого фахівця: "Невже ти знаєш конструкцію трамвая та знаєш як його ремонтувати?"
Молодий інженер-електромеханік відповідав:
- "Я НЕ знаю, але в бригаді п"ять досвідчених дядьків - я не соромлюся питати - хоч один та знає, як той редуктор від трамвая розібрати. Розібрали - подивилися - пошкоджене зубчасте колесо - я відніс в інший цех зубчасте колесо на ремонт... Зробили... поїхав трамвай... Але після року роботи я подумав що років через 45 перетворюся на свого батька-пенсіонера із пенсією в 7 000 гривень..."
Надіслав фото... З Кіото. Свіже...
Зображення

Квиток коштував 75 євро. На думку мого співрозмовника це недорого.
Автобус - 50 євро, в дорозі 6 годин...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:03

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути. ;)

чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:23

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути. ;)

чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? :D

Який же ви смішний :mrgreen: , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:28

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути. ;)

чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? :D

Який же ви смішний :mrgreen: , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.

та ви що? :shock:

на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ :lol:
Shaman
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  #<1 ... 2021202220232024
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