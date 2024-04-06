Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2022202320242025> Додано: Суб 06 кві, 2024 14:17

https://t.me/pobeg_ua/68864/116693 Зараз так зустрічають потяги в Чернівцях. Bolt Повідомлень: 2847 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять? А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2709 З нами з: 29.07.22 Подякував: 493 раз. Подякували: 365 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 14:47

Головне: не показувати роботодавцю свої дипломи та вимагати безкоштовний гуртожиток...



Еміграція, заробітчанство



Сам не очікував, але наші люди кмітливі: вже і до Японії дісталися.

Прямо зараз я на зв"яку з містом Кіото.

Дуже нашого колишнього інженера-електромеханіка здивувало те, що з Токіо до Кіото - 460 км - доїхали за 2 години...

Колись він працював в одному обласному центрі майстром цеху в ТТУ...

Я його питав, молодого фахівця: "Невже ти знаєш конструкцію трамвая та знаєш як його ремонтувати?"

Молодий інженер-електромеханік відповідав:

- "Я НЕ знаю, але в бригаді п"ять досвідчених дядьків - я не соромлюся питати - хоч один та знає, як той редуктор від трамвая розібрати. Розібрали - подивилися - пошкоджене зубчасте колесо - я відніс в інший цех зубчасте колесо на ремонт... Зробили... поїхав трамвай... Але після року роботи я подумав що років через 45 перетворюся на свого батька-пенсіонера із пенсією в 7 000 гривень..."

Надіслав фото... З Кіото. Свіже...





Квиток коштував 75 євро. На думку мого співрозмовника це недорого.

Автобус - 50 євро, в дорозі 6 годин... Дивно. Пару сторінок тому панове писали, що 1000 доларів в місяць - то чисті копійки, їх роздають на кожному кроці першому-ліпшому...Головне: не показувати роботодавцю свої дипломи та вимагати безкоштовний гуртожиток...Сам не очікував, але наші люди кмітливі: вже і до Японії дісталися.Прямо зараз я на зв"яку з містом Кіото.Дуже нашого колишнього інженера-електромеханіка здивувало те, що з Токіо до Кіото - 460 км - доїхали за 2 години...Колись він працював в одному обласному центрі майстром цеху в ТТУ...Я його питав, молодого фахівця: "Невже ти знаєш конструкцію трамвая та знаєш як його ремонтувати?"Молодий інженер-електромеханік відповідав:- "Я НЕ знаю, але в бригаді п"ять досвідчених дядьків - я не соромлюся питати - хоч один та знає, як той редуктор від трамвая розібрати. Розібрали - подивилися - пошкоджене зубчасте колесо - я відніс в інший цех зубчасте колесо на ремонт... Зробили... поїхав трамвай... Але після року роботи я подумав що років через 45 перетворюся на свого батька-пенсіонера із пенсією в 7 000 гривень..."Надіслав фото... З Кіото. Свіже...Квиток коштував 75 євро. На думку мого співрозмовника це недорого.Автобус - 50 євро, в дорозі 6 годин... akurt

Повідомлень: 9526 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3549 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 15:03 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять? А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? Shaman

Повідомлень: 5781 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 15:23 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять? А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Який же ви смішний , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування. Який же ви смішний, там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування. BIGor

Повідомлень: 8804 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 15:28 BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Який же ви смішний , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування. Який же ви смішний, там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.

та ви що?



на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ та ви що?на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ Shaman

Повідомлень: 5781 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 15:50 akurt написав: BIGor написав: Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути. Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.

Все трохи НЕ так:

- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.

- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.

Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...

- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.



Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу.

Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя. Все трохи НЕ так:- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу.Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя.



Без кредитов живут, а вот без кредит скор сложно. Без кредитов живут, а вот без кредит скор сложно. rjkz

Повідомлень: 16439 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8292 раз. Подякували: 5164 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 15:53 BIGor написав: akurt написав: BIGor написав: Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути. Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.

Все трохи НЕ так:

- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.

- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.

Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...

- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк. Все трохи НЕ так:- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.

Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни. Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.



Совсем не обязательно. Совсем не обязательно. rjkz

Повідомлень: 16439 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8292 раз. Подякували: 5164 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 16:02 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати

Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?

підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував робочий на монолітному будівництві...



та й у Вашому ІТ теж підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкувавробочий на монолітному будівництві...та й у Вашому ІТ теж



Сварка - одно из 3-х самых вредных воздействий на человека.

1. Радиация.

2. Сварка

3. Работа с эпоксидами.

За год человек может научится варить, но это будет разряд 4-й. За него много не платят, лет через 5 может до 5 доварится.

Это работа за гробовые.

После обучения выдаются корочки сварщика 3-го разряда, я такие лет +\-35 назад получил. Были времена, когда приходилось применять эти навыки. Варю электродами и полуавтоматом. Сварка - одно из 3-х самых вредных воздействий на человека.1. Радиация.2. Сварка3. Работа с эпоксидами.За год человек может научится варить, но это будет разряд 4-й. За него много не платят, лет через 5 может до 5 доварится.Это работа за гробовые.После обучения выдаются корочки сварщика 3-го разряда, я такие лет +\-35 назад получил. Были времена, когда приходилось применять эти навыки. Варю электродами и полуавтоматом. rjkz

Повідомлень: 16439 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8292 раз. Подякували: 5164 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.



Shaman написав: чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...

А так в ІТ попрацював як middle python dev пів року - не моє це, хоча й зараз трохи девелоплю в межах грантів, але це десь 1/4 ставки...

Shaman написав: скінчилася ера ІТ скінчилася ера ІТ Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти... Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...А так в ІТ попрацював як middle python dev пів року - не моє це, хоча й зараз трохи девелоплю в межах грантів, але це десь 1/4 ставки...Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 кві, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2709 З нами з: 29.07.22 Подякував: 493 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2022202320242025> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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