RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2022202320242025>
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:17

Зараз так зустрічають потяги в Чернівцях.
https://t.me/pobeg_ua/68864/116693
Bolt
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2709
З нами з: 29.07.22
Подякував: 493 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:47

Дивно. Пару сторінок тому панове писали, що 1000 доларів в місяць - то чисті копійки, їх роздають на кожному кроці першому-ліпшому...
Головне: не показувати роботодавцю свої дипломи та вимагати безкоштовний гуртожиток...

Еміграція, заробітчанство

Сам не очікував, але наші люди кмітливі: вже і до Японії дісталися.
Прямо зараз я на зв"яку з містом Кіото.
Дуже нашого колишнього інженера-електромеханіка здивувало те, що з Токіо до Кіото - 460 км - доїхали за 2 години...
Колись він працював в одному обласному центрі майстром цеху в ТТУ...
Я його питав, молодого фахівця: "Невже ти знаєш конструкцію трамвая та знаєш як його ремонтувати?"
Молодий інженер-електромеханік відповідав:
- "Я НЕ знаю, але в бригаді п"ять досвідчених дядьків - я не соромлюся питати - хоч один та знає, як той редуктор від трамвая розібрати. Розібрали - подивилися - пошкоджене зубчасте колесо - я відніс в інший цех зубчасте колесо на ремонт... Зробили... поїхав трамвай... Але після року роботи я подумав що років через 45 перетворюся на свого батька-пенсіонера із пенсією в 7 000 гривень..."
Надіслав фото... З Кіото. Свіже...
Зображення

Квиток коштував 75 євро. На думку мого співрозмовника це недорого.
Автобус - 50 євро, в дорозі 6 годин...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9526
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3549 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:03

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути. ;)

чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5781
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:23

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути. ;)

чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? :D

Який же ви смішний :mrgreen: , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8804
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1319 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:28

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути. ;)

чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? :D

Який же ви смішний :mrgreen: , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.

та ви що? :shock:

на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5781
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:50

  akurt написав:
  BIGor написав:Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.

Все трохи НЕ так:
- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.
- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.
Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...
- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.

Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу.
Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя.


Без кредитов живут, а вот без кредит скор сложно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16439
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8292 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:53

  BIGor написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.

Все трохи НЕ так:
- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.
- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.
Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...
- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.

Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.


Совсем не обязательно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16439
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8292 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:02

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати ;)

Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? :shock:

підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував :oops: робочий на монолітному будівництві...

та й у Вашому ІТ теж 8)


Сварка - одно из 3-х самых вредных воздействий на человека.
1. Радиация.
2. Сварка
3. Работа с эпоксидами.
За год человек может научится варить, но это будет разряд 4-й. За него много не платят, лет через 5 может до 5 доварится.
Это работа за гробовые.
После обучения выдаются корочки сварщика 3-го разряда, я такие лет +\-35 назад получил. Были времена, когда приходилось применять эти навыки. Варю электродами и полуавтоматом.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16439
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8292 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.

чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.

  Shaman написав:чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...
А так в ІТ попрацював як middle python dev пів року - не моє це, хоча й зараз трохи девелоплю в межах грантів, але це десь 1/4 ставки...
  Shaman написав:скінчилася ера ІТ
Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 кві, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2709
З нами з: 29.07.22
Подякував: 493 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2022202320242025>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2303)
06.04.2024 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.