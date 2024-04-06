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Дивно. Пару сторінок тому панове писали, що 1000 доларів в місяць - то чисті копійки, їх роздають на кожному кроці першому-ліпшому... Головне: не показувати роботодавцю свої дипломи та вимагати безкоштовний гуртожиток...
Еміграція, заробітчанство
Сам не очікував, але наші люди кмітливі: вже і до Японії дісталися. Прямо зараз я на зв"яку з містом Кіото. Дуже нашого колишнього інженера-електромеханіка здивувало те, що з Токіо до Кіото - 460 км - доїхали за 2 години... Колись він працював в одному обласному центрі майстром цеху в ТТУ... Я його питав, молодого фахівця: "Невже ти знаєш конструкцію трамвая та знаєш як його ремонтувати?" Молодий інженер-електромеханік відповідав: - "Я НЕ знаю, але в бригаді п"ять досвідчених дядьків - я не соромлюся питати - хоч один та знає, як той редуктор від трамвая розібрати. Розібрали - подивилися - пошкоджене зубчасте колесо - я відніс в інший цех зубчасте колесо на ремонт... Зробили... поїхав трамвай... Але після року роботи я подумав що років через 45 перетворюся на свого батька-пенсіонера із пенсією в 7 000 гривень..." Надіслав фото... З Кіото. Свіже...
Квиток коштував 75 євро. На думку мого співрозмовника це недорого. Автобус - 50 євро, в дорозі 6 годин...
BIGor написав:Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.
Все трохи НЕ так: - громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км. - як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець. Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя... - в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.
Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу. Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя.
BIGor написав:Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.
Все трохи НЕ так: - громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км. - як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець. Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя... - в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.
Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.
Shaman написав:на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати
Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?
підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував робочий на монолітному будівництві...
та й у Вашому ІТ теж
Сварка - одно из 3-х самых вредных воздействий на человека. 1. Радиация. 2. Сварка 3. Работа с эпоксидами. За год человек может научится варить, но это будет разряд 4-й. За него много не платят, лет через 5 может до 5 доварится. Это работа за гробовые. После обучения выдаются корочки сварщика 3-го разряда, я такие лет +\-35 назад получил. Были времена, когда приходилось применять эти навыки. Варю электродами и полуавтоматом.
Shaman написав:ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.
чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?
Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.
Shaman написав:чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?
Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати... А так в ІТ попрацював як middle python dev пів року - не моє це, хоча й зараз трохи девелоплю в межах грантів, але це десь 1/4 ставки...
Shaman написав:скінчилася ера ІТ
Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 кві, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз.