|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:31
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.
чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?
Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.
Shaman написав:
чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?
Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...
Shaman написав:
скінчилася ера ІТ
Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...
Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... 😟
Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2847
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:35
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?
Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)
а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.
освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.
будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.
по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей.
Імена, паролі, явки де ЗП по 30-40 к.?!Якраз малого на англійську завозив, зустрів бувшого колегу по ЛАЗу. Зара на Електроні трамваї розробляє, які Доля не спішить для міста закуповувати. 10 к на руки, правда онлайн, але декілька раз на місяць все одно мусить в Рясне на офіс їздити.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2847
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:38
Bolt написав:
Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏
Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2709
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:48
Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏
Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде.
Тому таких стар х пердуніч на работу не беруть. Не вірять в казки про світле майбутнє
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2847
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|