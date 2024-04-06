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#<1 ... 2022202320242025 Додано: Суб 06 кві, 2024 16:31 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.



Shaman написав: чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...



Shaman написав: скінчилася ера ІТ скінчилася ера ІТ Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти... Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...

Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... 😟

Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... 😟Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Bolt Повідомлень: 2847 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 16:35 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля? ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?

Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину) Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)

а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.



освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.



будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.



по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей. а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей.

Імена, паролі, явки де ЗП по 30-40 к.?!Якраз малого на англійську завозив, зустрів бувшого колегу по ЛАЗу. Зара на Електроні трамваї розробляє, які Доля не спішить для міста закуповувати. 10 к на руки, правда онлайн, але декілька раз на місяць все одно мусить в Рясне на офіс їздити. Імена, паролі, явки де ЗП по 30-40 к.?!Якраз малого на англійську завозив, зустрів бувшого колегу по ЛАЗу. Зара на Електроні трамваї розробляє, які Доля не спішить для міста закуповувати. 10 к на руки, правда онлайн, але декілька раз на місяць все одно мусить в Рясне на офіс їздити. Bolt Повідомлень: 2847 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 16:38 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏

Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде. Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2709 З нами з: 29.07.22 Подякував: 493 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 16:48 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏

Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде. Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде.

Тому таких стар х пердуніч на работу не беруть. Не вірять в казки про світле майбутнє Тому таких стар х пердуніч на работу не беруть. Не вірять в казки про світле майбутнє Bolt Повідомлень: 2847 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2022202320242025 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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