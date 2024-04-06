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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2022202320242025
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:31

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.

чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.

  Shaman написав:чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...

  Shaman написав:скінчилася ера ІТ
Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...

Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... 😟
Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:35

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?

Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)

а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.

освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.

будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.

по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей. ;)

Імена, паролі, явки де ЗП по 30-40 к.?!Якраз малого на англійську завозив, зустрів бувшого колегу по ЛАЗу. Зара на Електроні трамваї розробляє, які Доля не спішить для міста закуповувати. 10 к на руки, правда онлайн, але декілька раз на місяць все одно мусить в Рясне на офіс їздити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏

Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:48

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏

Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде.

Тому таких стар х пердуніч на работу не беруть. Не вірять в казки про світле майбутнє
Bolt
 
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  #<1 ... 2022202320242025
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