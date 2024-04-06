|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:31
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.
чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?
Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.
Shaman написав:
чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?
Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...
Shaman написав:
скінчилася ера ІТ
Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...
Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... 😟
Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2848
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:35
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?
Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)
а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.
освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.
будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.
по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей.
Імена, паролі, явки де ЗП по 30-40 к.?!Якраз малого на англійську завозив, зустрів бувшого колегу по ЛАЗу. Зара на Електроні трамваї розробляє, які Доля не спішить для міста закуповувати. 10 к на руки, правда онлайн, але декілька раз на місяць все одно мусить в Рясне на офіс їздити.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2848
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:38
Bolt написав:
Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏
Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2712
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 16:48
Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏
Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде.
Тому таких стар х пердуніч на работу не беруть. Не вірять в казки про світле майбутнє
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2848
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 кві, 2024 19:38
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував
робочий на монолітному будівництві...
та й у Вашому ІТ теж
Чого ж всі не йдуть в зварювальники та ІТ-шники? Спитайте касира чи вантажника АТБ.
за цим цитуванням вже загубилося, з чого все починалося.
пан Akurt
навів приклад, як добре може влаштуватися в Канаді людина 21 рік без освіти, без досвіду роботи. але на роботі будівельником десь за Полярним колом. я навів потенційний приклад в Україні. якщо подивитися життя касира у Канаді, буде вже не так цікаво.
я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме...
Вы несколько ошибаетесь.
И ошибаетесь по причине своих комплексов.
Вы зациклены на социальном положении и карьере.
Но если человека в Украине устраивает позиция грузчика или кассира в АТБ, то, скорей всего эта-же позиция его устроит и в эмиграции.
Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.
Насчет карьеры...я уже писал, что после 3-х лет кассиром в местном условном АТБ, можно податься на позицию кассира банка, а там уже как повезет и на что хватит способностей.
Поверьте, любой грузчик и кассир в АТБ в Украине не будет иметь того качества жизни как на аналогичной работе в США.
Как сказал бывший киевлянин Максим (огромный чувак, совладелец мувинговой компании) из мувинга надо или вовремя уйти, заработав денег или начинать свой мувинговый бизнес. Его ребята (мексы) за 4 часа и тысячу долларов перевезли вещи из одного района НЙ в другой.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16443
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8294 раз.
- Подякували: 5165 раз.
-
- Профіль
-
4
3
3
Додано: Суб 06 кві, 2024 19:49
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо.
От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства
1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.
2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?
Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.
В 2005-2008 многие заработали
очень неплохие состояния.
Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ
копеечные зарплаты.
Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.У нее была зарплата 600 гривен в месяц
.
Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16443
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8294 раз.
- Подякували: 5165 раз.
-
- Профіль
-
4
3
3
Додано: Суб 06 кві, 2024 19:57
akurt написав:
Ну не все так погано в цьому житті.
Зараз 12-25 I рівно 20 хвилин тому завершилася розмова з нашим українцем, який мешкає останні 5 років в маленькому містечку Santa Clara (CA).
Вперше в житті мені вдалося дізнатися по неймовірне: людина, яка мешкає в США, призналася, скільки грошей вона реально заробляє.
Записуйте:
- 2 рази на рік отримує акції свого підприємства на суму 2*105000$=210 000$. Акції вільно купуються та продаються. Кількість акцій, які отримує у власність, визначається їх ціною на момент транзакції.
- живими грошима: 190 000$ на рік.
Разом прибуток за рік 210 000+190 000=400 000$ на рік.
Це всього в 4 рази більше, ніж пан Денік пропонує вам вимагати за роботу за Північним колом.
Я-бы сказал, что этот пример релевантен тому, как кто-то сидит в офисе предприятия ахметова и вокруг него все ПОЛУЧАЮТ не менее 100 кгрн в месяц. И для него большое удивление узнать, что кто-то работает за 10 кгрн в месяц.
Все-таки, 400Куе в год - это высший средний класс. "Не только лишь все могут это делать".
ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16443
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8294 раз.
- Подякували: 5165 раз.
-
- Профіль
-
4
3
3
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:16
rjkz написав:
ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес.
Правильное замечание. Добавлю, что указанные люди видят (аккуратно и шепотом скажу - чтобы не спугнуть) - «имеют перспективу».
Сегодня у того же человека спрашиваю - наш украинец:
- А что это ты зачастил в Лас Вегас?
- Так а чего же мне не летать: там скоро 1/2 населения наши украинцы будут: налогов нет, аренда квартиры просто из серии «Люкс шикарный» - 1800$ в месяц.
Меня с женой встречает друг в аэропорту на дорогом авто - со своей девушкой и кормят в очень приличном ресторане…
- Хм, это что еще за друг?
- (имя удалено)
- И что - у него дорогое авто??
- Взял в лизинг новое BMW почти за 100 000$.
- Так ты же говорил, что его уволили с работы?
- Ну да, уволили. Так почти одновременно его девушку взяли на работу, потому материально они никак не пострадали…
- А, ну тогда можно летать в Лас Вегас на выходные, конечно… понимаю…
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 06 кві, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9527
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3549 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:16
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?
Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)
а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.
освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.
по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей.
Строители.
Рабочим платятся более-менее (по украинским меракам) зарплаты только в периоды строительного бума и в условиях дефицита рабочих специальностей (как после открытия безвиза все ломанулись за бугор, так оставшимся таки платили чуть больше), но и они первые в очереди на "свежий воздух" как не будет работы/объекта/очередной кризис.
Прораб - это инженер-строитель с дипломом ВУЗа, за который он реально отпахал 5 лет. Да, в Украине не всегда в прорабы берут людей после вузов, часто-густо это рабочие, которые научились технологическим процессам, могут заказать материалы и посчитать смету. Но это в очень узких специальностях.
Прорабам на самом деле много не платят. Перед моим отъездом один знакомый прораб пытался найти работу - больше 1 куе на управлении большими объектами (строительство известных ЖК в Киеве) не давали. Другое дело, что в таких условиях люди пытаются такие несправедливости исправить на свой лад.
Сметчики и проектанты - очень зависит от места, но там даже до прорабской зарплаты далеко. Бывают исключения, если что называется, "попасть в струю".
Так что не надо про зароботки в строительстве рассказывать сказки.
Есть еще "работа на себя", то это как повезет - на жирном объекте в хорошие времена можно было действительно хорощо зарабатывать, Только такое бывает далеко не все время.
Это не "ходить на работу, чтобы получать зарплату".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16443
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8294 раз.
- Подякували: 5165 раз.
-
- Профіль
-
4
3
3
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:21
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо.
От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства
1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.
2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?
Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.
В 2005-2008 многие заработали
очень неплохие состояния.
Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ
копеечные зарплаты.
Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.У нее была зарплата 600 гривен в месяц
.
Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.
ЕМНИП в 2005 году у меня была ЗП, что-то порядка 700-800 грн, потом год на бирже тусовался, потом уже на ЛАЗе конструктором с 2008 порядка 1300 на руки.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2848
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|