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#<1 ... 2023202420252026> Додано: Суб 06 кві, 2024 16:31 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.



Shaman написав: чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...



Shaman написав: скінчилася ера ІТ скінчилася ера ІТ Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти... Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...

Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... 😟

Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... 😟Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Bolt Повідомлень: 2848 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 16:35 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля? ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?

Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину) Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)

а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.



освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.



будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.



по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей. а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей.

Імена, паролі, явки де ЗП по 30-40 к.?!Якраз малого на англійську завозив, зустрів бувшого колегу по ЛАЗу. Зара на Електроні трамваї розробляє, які Доля не спішить для міста закуповувати. 10 к на руки, правда онлайн, але декілька раз на місяць все одно мусить в Рясне на офіс їздити. Імена, паролі, явки де ЗП по 30-40 к.?!Якраз малого на англійську завозив, зустрів бувшого колегу по ЛАЗу. Зара на Електроні трамваї розробляє, які Доля не спішить для міста закуповувати. 10 к на руки, правда онлайн, але декілька раз на місяць все одно мусить в Рясне на офіс їздити. Bolt Повідомлень: 2848 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 16:38 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏

Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде. Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2712 З нами з: 29.07.22 Подякував: 496 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 16:48 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏

Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде. Я вже писав, про те, що дуже великий розрив менталітету між студентами, які були років 5-10-20 тому, і тими, які є зараз. Але і сучасних виявляється можна використовувати в роботі. Нещодавно один колега поділився досвідом який працює: їм головне наобіцяти "золоті гори" (в дусі: зробите всі лабки - навчитесь на крипті впізнавати шаблони і будете на трейдингу заробляти х10 в місяць, чи напишете свого конкурента ChatGPT тільки без цензури ) і тоді вони за тиждень виконують місячний план. А якщо з ними, як з нормальними людьми, робити цілепокладання по SMART, то закинуть на середині шляху і результату не буде.

Тому таких стар х пердуніч на работу не беруть. Не вірять в казки про світле майбутнє Тому таких стар х пердуніч на работу не беруть. Не вірять в казки про світле майбутнє Bolt Повідомлень: 2848 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 19:38 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував робочий на монолітному будівництві...



та й у Вашому ІТ теж підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкувавробочий на монолітному будівництві...та й у Вашому ІТ теж

Чого ж всі не йдуть в зварювальники та ІТ-шники? Спитайте касира чи вантажника АТБ. Чого ж всі не йдуть в зварювальники та ІТ-шники? Спитайте касира чи вантажника АТБ.

за цим цитуванням вже загубилося, з чого все починалося.



пан Akurt навів приклад, як добре може влаштуватися в Канаді людина 21 рік без освіти, без досвіду роботи. але на роботі будівельником десь за Полярним колом. я навів потенційний приклад в Україні. якщо подивитися життя касира у Канаді, буде вже не так цікаво.



я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме... за цим цитуванням вже загубилося, з чого все починалося.паннавів приклад, як добре може влаштуватися в Канаді людина 21 рік без освіти, без досвіду роботи. але на роботі будівельником десь за Полярним колом. я навів потенційний приклад в Україні. якщо подивитися життя касира у Канаді, буде вже не так цікаво.я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме...



Вы несколько ошибаетесь.

И ошибаетесь по причине своих комплексов.

Вы зациклены на социальном положении и карьере.

Но если человека в Украине устраивает позиция грузчика или кассира в АТБ, то, скорей всего эта-же позиция его устроит и в эмиграции.

Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.

Насчет карьеры...я уже писал, что после 3-х лет кассиром в местном условном АТБ, можно податься на позицию кассира банка, а там уже как повезет и на что хватит способностей.

Поверьте, любой грузчик и кассир в АТБ в Украине не будет иметь того качества жизни как на аналогичной работе в США.

Как сказал бывший киевлянин Максим (огромный чувак, совладелец мувинговой компании) из мувинга надо или вовремя уйти, заработав денег или начинать свой мувинговый бизнес. Его ребята (мексы) за 4 часа и тысячу долларов перевезли вещи из одного района НЙ в другой. Вы несколько ошибаетесь.И ошибаетесь по причине своих комплексов.Вы зациклены на социальном положении и карьере.Но если человека в Украине устраивает позиция грузчика или кассира в АТБ, то, скорей всего эта-же позиция его устроит и в эмиграции.Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.Насчет карьеры...я уже писал, что после 3-х лет кассиром в местном условном АТБ, можно податься на позицию кассира банка, а там уже как повезет и на что хватит способностей.Поверьте, любой грузчик и кассир в АТБ в Украине не будет иметь того качества жизни как на аналогичной работе в США.Как сказал бывший киевлянин Максим (огромный чувак, совладелец мувинговой компании) из мувинга надо или вовремя уйти, заработав денег или начинать свой мувинговый бизнес. Его ребята (мексы) за 4 часа и тысячу долларов перевезли вещи из одного района НЙ в другой. rjkz

Повідомлень: 16443 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5165 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 19:49 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо.

От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства

1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.

2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя? От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?



Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.

В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.

Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.

Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.

У нее была зарплата 600 гривен в месяц .

Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.В 2005-2008 многиеочень неплохие состояния.Но и тогда были люди, которыекопеечные зарплаты.Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. rjkz

Повідомлень: 16443 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5165 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 19:57 akurt написав: Ну не все так погано в цьому житті.



Зараз 12-25 I рівно 20 хвилин тому завершилася розмова з нашим українцем, який мешкає останні 5 років в маленькому містечку Santa Clara (CA).

Вперше в житті мені вдалося дізнатися по неймовірне: людина, яка мешкає в США, призналася, скільки грошей вона реально заробляє.

Записуйте:

- 2 рази на рік отримує акції свого підприємства на суму 2*105000$=210 000$. Акції вільно купуються та продаються. Кількість акцій, які отримує у власність, визначається їх ціною на момент транзакції.

- живими грошима: 190 000$ на рік.

Разом прибуток за рік 210 000+190 000=400 000$ на рік.

Це всього в 4 рази більше, ніж пан Денік пропонує вам вимагати за роботу за Північним колом. Ну не все так погано в цьому житті.Зараз 12-25 I рівно 20 хвилин тому завершилася розмова з нашим українцем, який мешкає останні 5 років в маленькому містечку Santa Clara (CA).Вперше в житті мені вдалося дізнатися по неймовірне: людина, яка мешкає в США, призналася, скільки грошей вона реально заробляє.Записуйте:- 2 рази на рік отримує акції свого підприємства на суму 2*105000$=210 000$. Акції вільно купуються та продаються. Кількість акцій, які отримує у власність, визначається їх ціною на момент транзакції.- живими грошима: 190 000$ на рік.Разом прибуток за рік 210 000+190 000=400 000$ на рік.Це всього в 4 рази більше, ніж пан Денік пропонує вам вимагати за роботу за Північним колом.



Я-бы сказал, что этот пример релевантен тому, как кто-то сидит в офисе предприятия ахметова и вокруг него все ПОЛУЧАЮТ не менее 100 кгрн в месяц. И для него большое удивление узнать, что кто-то работает за 10 кгрн в месяц.

Все-таки, 400Куе в год - это высший средний класс. "Не только лишь все могут это делать".

ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес. Я-бы сказал, что этот пример релевантен тому, как кто-то сидит в офисе предприятия ахметова и вокруг него все ПОЛУЧАЮТ не менее 100 кгрн в месяц. И для него большое удивление узнать, что кто-то работает за 10 кгрн в месяц.Все-таки, 400Куе в год - это высший средний класс. "Не только лишь все могут это делать".ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес. rjkz

Повідомлень: 16443 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5165 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 20:16 rjkz написав: ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес. ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес.

Правильное замечание. Добавлю, что указанные люди видят (аккуратно и шепотом скажу - чтобы не спугнуть) - «имеют перспективу».

Сегодня у того же человека спрашиваю - наш украинец:

- А что это ты зачастил в Лас Вегас?

- Так а чего же мне не летать: там скоро 1/2 населения наши украинцы будут: налогов нет, аренда квартиры просто из серии «Люкс шикарный» - 1800$ в месяц.

Меня с женой встречает друг в аэропорту на дорогом авто - со своей девушкой и кормят в очень приличном ресторане…

- Хм, это что еще за друг?

- (имя удалено)

- И что - у него дорогое авто??

- Взял в лизинг новое BMW почти за 100 000$.

- Так ты же говорил, что его уволили с работы?

- Ну да, уволили. Так почти одновременно его девушку взяли на работу, потому материально они никак не пострадали…

- А, ну тогда можно летать в Лас Вегас на выходные, конечно… понимаю… Правильное замечание. Добавлю, что указанные люди видят (аккуратно и шепотом скажу - чтобы не спугнуть) - «имеют перспективу».Сегодня у того же человека спрашиваю - наш украинец:- А что это ты зачастил в Лас Вегас?- Так а чего же мне не летать: там скоро 1/2 населения наши украинцы будут: налогов нет, аренда квартиры просто из серии «Люкс шикарный» - 1800$ в месяц.Меня с женой встречает друг в аэропорту на дорогом авто - со своей девушкой и кормят в очень приличном ресторане…- Хм, это что еще за друг?- (имя удалено)- И что - у него дорогое авто??- Взял в лизинг новое BMW почти за 100 000$.- Так ты же говорил, что его уволили с работы?- Ну да, уволили. Так почти одновременно его девушку взяли на работу, потому материально они никак не пострадали…- А, ну тогда можно летать в Лас Вегас на выходные, конечно… понимаю… Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 кві, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9527 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3549 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 20:16 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля? ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?

Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину) Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)

а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.



освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.



будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.



по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей. а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей.



Строители.

Рабочим платятся более-менее (по украинским меракам) зарплаты только в периоды строительного бума и в условиях дефицита рабочих специальностей (как после открытия безвиза все ломанулись за бугор, так оставшимся таки платили чуть больше), но и они первые в очереди на "свежий воздух" как не будет работы/объекта/очередной кризис.

Прораб - это инженер-строитель с дипломом ВУЗа, за который он реально отпахал 5 лет. Да, в Украине не всегда в прорабы берут людей после вузов, часто-густо это рабочие, которые научились технологическим процессам, могут заказать материалы и посчитать смету. Но это в очень узких специальностях.

Прорабам на самом деле много не платят. Перед моим отъездом один знакомый прораб пытался найти работу - больше 1 куе на управлении большими объектами (строительство известных ЖК в Киеве) не давали. Другое дело, что в таких условиях люди пытаются такие несправедливости исправить на свой лад.

Сметчики и проектанты - очень зависит от места, но там даже до прорабской зарплаты далеко. Бывают исключения, если что называется, "попасть в струю".

Так что не надо про зароботки в строительстве рассказывать сказки.

Есть еще "работа на себя", то это как повезет - на жирном объекте в хорошие времена можно было действительно хорощо зарабатывать, Только такое бывает далеко не все время.

Это не "ходить на работу, чтобы получать зарплату". Строители.Рабочим платятся более-менее (по украинским меракам) зарплаты только в периоды строительного бума и в условиях дефицита рабочих специальностей (как после открытия безвиза все ломанулись за бугор, так оставшимся таки платили чуть больше), но и они первые в очереди на "свежий воздух" как не будет работы/объекта/очередной кризис.Прораб - это инженер-строитель с дипломом ВУЗа, за который он реально отпахал 5 лет. Да, в Украине не всегда в прорабы берут людей после вузов, часто-густо это рабочие, которые научились технологическим процессам, могут заказать материалы и посчитать смету. Но это в очень узких специальностях.Прорабам на самом деле много не платят. Перед моим отъездом один знакомый прораб пытался найти работу - больше 1 куе на управлении большими объектами (строительство известных ЖК в Киеве) не давали. Другое дело, что в таких условиях люди пытаются такие несправедливости исправить на свой лад.Сметчики и проектанты - очень зависит от места, но там даже до прорабской зарплаты далеко. Бывают исключения, если что называется, "попасть в струю".Так что не надо про зароботки в строительстве рассказывать сказки.Есть еще "работа на себя", то это как повезет - на жирном объекте в хорошие времена можно было действительно хорощо зарабатывать, Только такое бывает далеко не все время.Это не "ходить на работу, чтобы получать зарплату". rjkz

Повідомлень: 16443 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5165 раз. Профіль 4 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 20:21 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо.

От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства

1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.

2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя? От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?



Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.

В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.

Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.

Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.

У нее была зарплата 600 гривен в месяц .

Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.В 2005-2008 многиеочень неплохие состояния.Но и тогда были люди, которыекопеечные зарплаты.Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.

ЕМНИП в 2005 году у меня была ЗП, что-то порядка 700-800 грн, потом год на бирже тусовался, потом уже на ЛАЗе конструктором с 2008 порядка 1300 на руки. ЕМНИП в 2005 году у меня была ЗП, что-то порядка 700-800 грн, потом год на бирже тусовался, потом уже на ЛАЗе конструктором с 2008 порядка 1300 на руки. Bolt Повідомлень: 2848 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2023202420252026> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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