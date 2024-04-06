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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2023202420252026
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:ЕМНИП в 2005 году у меня была ЗП, что-то порядка 700-800 грн, потом год на бирже тусовался, потом уже на ЛАЗе конструктором с 2008 порядка 1300 на руки.

Відкрив дані мами: ріст зарплати за 2005 рік з 600 до 1800 грн, в 2008 вже 3500 стабільно...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 кві, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 20:25

  rjkz написав:ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес.


Після таксів буде 12к і 22к в місяць відповідно.
На 12к в СА.. ну це просто життя родини без ізлішеств.
22к - можна потревелити, мржна щось відкладати.
finuser521
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