Відкрив дані мами: ріст зарплати за 2005 рік з 600 до 1800 грн, в 2008 вже 3500 стабільно...
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Додано: Суб 06 кві, 2024 20:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Відкрив дані мами: ріст зарплати за 2005 рік з 600 до 1800 грн, в 2008 вже 3500 стабільно...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 кві, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 кві, 2024 20:25
Після таксів буде 12к і 22к в місяць відповідно.
На 12к в СА.. ну це просто життя родини без ізлішеств.
22к - можна потревелити, мржна щось відкладати.
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