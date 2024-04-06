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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2023202420252026 Додано: Суб 06 кві, 2024 20:23 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: ЕМНИП в 2005 году у меня была ЗП, что-то порядка 700-800 грн, потом год на бирже тусовался, потом уже на ЛАЗе конструктором с 2008 порядка 1300 на руки. ЕМНИП в 2005 году у меня была ЗП, что-то порядка 700-800 грн, потом год на бирже тусовался, потом уже на ЛАЗе конструктором с 2008 порядка 1300 на руки.

Відкрив дані мами: ріст зарплати за 2005 рік з 600 до 1800 грн, в 2008 вже 3500 стабільно... Відкрив дані мами: ріст зарплати за 2005 рік з 600 до 1800 грн, в 2008 вже 3500 стабільно... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 кві, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2712 З нами з: 29.07.22 Подякував: 498 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 20:25 rjkz написав: ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес. ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес.



Після таксів буде 12к і 22к в місяць відповідно.

На 12к в СА.. ну це просто життя родини без ізлішеств.

22к - можна потревелити, мржна щось відкладати. Після таксів буде 12к і 22к в місяць відповідно.На 12к в СА.. ну це просто життя родини без ізлішеств.22к - можна потревелити, мржна щось відкладати. finuser521

Повідомлень: 77 З нами з: 29.06.22 Подякував: 19 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 20:46 Bolt написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства

1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.

2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя? От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?



Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.

В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.

Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.

Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.

У нее была зарплата 600 гривен в месяц .

Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.В 2005-2008 многиеочень неплохие состояния.Но и тогда были люди, которыекопеечные зарплаты.Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.

ЕМНИП в 2005 году у меня была ЗП, что-то порядка 700-800 грн, потом год на бирже тусовался, потом уже на ЛАЗе конструктором с 2008 порядка 1300 на руки.



ЕМНИП в 2005 году у меня была ЗП, что-то порядка 700-800 грн, потом год на бирже тусовался, потом уже на ЛАЗе конструктором с 2008 порядка 1300 на руки.



Ну, это если "где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (Тарапунька и Штепсель).

Что называется, "кто вам доктор".

Это реально были уникальные времена, когда даже школьные учителя могли себе многое позволить.

В 2008 году был месяц, когда я вынужден был провести с родным человеком в больнице,заниматься работой не мог. Но потом посчитал, 4 куе все равно "накапало".

И это еще я не запустил в аренду "Ылитный АППС", ремонт только делал, за 1600 соседи сдавали. Евро. Я только закончил в конце 2008 года, когда все уже закончилось.

в 2005 году мне, в моей квартире делали штукатурку. Штукатур, парень лет 25, сказал такую фразу "Если я в вашем Киеве буду зарабатывать меньше 4 куе в месяц, то мне это нафиг не выпало, уеду к себе в село".

Это были времена, когда можно и нужно было зарабатывать больше чем в НЙ.Тогда, продав свой АППС даже без ремонта (переплатил 100 долларов, чтобы оценку для банка занизили, чтобы страховку меньще платить, но они меньше 180 куе сделать не смогли, иначе получалось 210 куе), можно было купить очень неплохую квартиру в НЙ и еще-бы осталось, или дом в хорошем пригороде НЙ, но немного надо было-бы докинуть. Ну, это если "где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (Тарапунька и Штепсель).Что называется, "кто вам доктор".Это реально были уникальные времена, когда даже школьные учителя могли себе многое позволить.В 2008 году был месяц, когда я вынужден был провести с родным человеком в больнице,заниматься работой не мог. Но потом посчитал, 4 куе все равно "накапало".И это еще я не запустил в аренду "Ылитный АППС", ремонт только делал, за 1600 соседи сдавали. Евро. Я только закончил в конце 2008 года, когда все уже закончилось.в 2005 году мне, в моей квартире делали штукатурку. Штукатур, парень лет 25, сказал такую фразу "Если я в вашем Киеве буду зарабатывать меньше 4 куе в месяц, то мне это нафиг не выпало, уеду к себе в село".Это были времена, когда можно и нужно было зарабатывать больше чем в НЙ.Тогда, продав свой АППС даже без ремонта (переплатил 100 долларов, чтобы оценку для банка занизили, чтобы страховку меньще платить, но они меньше 180 куе сделать не смогли, иначе получалось 210 куе), можно было купить очень неплохую квартиру в НЙ и еще-бы осталось, или дом в хорошем пригороде НЙ, но немного надо было-бы докинуть. rjkz

Повідомлень: 16446 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5167 раз. Профіль 4 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 21:05 finuser521 написав: rjkz написав: ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес. ЧТо интересно, что на 200 куе что на 400 будет примерно одно и то-же качество жизни. Разной будет сумма, которая будет оставаться на счете после всех экспенсес.



Після таксів буде 12к і 22к в місяць відповідно.

На 12к в СА.. ну це просто життя родини без ізлішеств.

22к - можна потревелити, мржна щось відкладати. Після таксів буде 12к і 22к в місяць відповідно.На 12к в СА.. ну це просто життя родини без ізлішеств.22к - можна потревелити, мржна щось відкладати.



СА - очень разная.

Где нибудь в Маунтин-Вью - может быть.

В столице штата, Сакраменто, думаю что с головой.

Но надо помнить, что в СА самые высокие налоги.

Насчет цен и стоимости жизни, то как-то видел ролик блогерши из ЛА, так по сравнению с НЙ цены на продукты были +/- схожими, я-б даже сказал что дешевле, но это было еще до ковида.

Ну и от образа жизни зависит.

Кому-то и "брилланты мелкие" СА - очень разная.Где нибудь в Маунтин-Вью - может быть.В столице штата, Сакраменто, думаю что с головой.Но надо помнить, что в СА самые высокие налоги.Насчет цен и стоимости жизни, то как-то видел ролик блогерши из ЛА, так по сравнению с НЙ цены на продукты были +/- схожими, я-б даже сказал что дешевле, но это было еще до ковида.Ну и от образа жизни зависит.Кому-то и "брилланты мелкие" rjkz

Повідомлень: 16446 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5167 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 21:07 akurt написав: anduzenko написав: Удобно спать, если разложить сидушки

На жильё-то ему кредит не дали Удобно спать, если разложить сидушкиНа жильё-то ему кредит не дали

Ваш погляд на багато речей реально цікавий: на цьому тижні Ви особисто - разом з іншим дописувачем - активно аналізували наявність/відсутність - собак на вулицях різних країн світу.



Тепер теж цікаві зауваження. Їх аж два: перше - то спати на сидіннях авто. Нехай таку свіжу думку/пропозицію оцінять інші дописувачі Фінансового форуму України. Можливо в Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кракові, Відні, Варшаві або в Берліні вони так і роблять. Я не знаю.



Друге здається логічним та має право на існування: але знову - з уточненням.



А Ви впевнені, що він просив Кредитний комітет банку дати йому кредит на купівлю житла ?

У Вашому реченні міститься ствердження, що йому його не дали?



Ви можливо, не знаєте, але за статистикою в усьому світі приблизно 50% мешканців планети Земля живуть в орендованому житлі.

Уявляєте, щоби було якщо би:

А) це було б не так - то 2/3 дописувачів на цьому форумі перетворилися б на бідноту або жебраків бо є лендлордами;

Б) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:

З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?



Цікавий хід думок… Ваш погляд на багато речей реально цікавий: на цьому тижні Ви особисто - разом з іншим дописувачем - активно аналізували наявність/відсутність - собак на вулицях різних країн світу.Тепер теж цікаві зауваження. Їх аж два: перше - тоНехай таку свіжу думку/пропозицію оцінять інші дописувачі Фінансового форуму України. Можливо в Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кракові, Відні, Варшаві або в Берліні вони так і роблять. Я не знаю.Друге здається логічним та має право на існування: але знову - з уточненням.У Вашому реченні міститься ствердження, що йому його не дали?Ви можливо, не знаєте, але за статистикою в усьому світі приблизно 50% мешканців планети Земля живуть в орендованому житлі.Уявляєте, щоби було якщо би:А) це було б не так - то 2/3 дописувачів на цьому форумі перетворилися б на бідноту або жебраківБ) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?Цікавий хід думок…



Я не совсем уловил вашу мысль

Будем считать, что вы сами её для себя додумали до конца

Наверное вы имели в виду, что ему платят ниже плинтуса?

Или что оплата по местным меркам достойная, но на неё в Канаде нельзя взять ипотеку?

Может ли он позволить себе аренду отдельного жилья? Если да, то почему не ипотеку? Если нет, то зачем гордому обладателю койко-места в строительном вагончике новый авто в кредит?

Это типа история успеха, или так, очередная зарисовка ни о чём? Я не совсем уловил вашу мысльБудем считать, что вы сами её для себя додумали до концаНаверное вы имели в виду, что ему платят ниже плинтуса?Или что оплата по местным меркам достойная, но на неё в Канаде нельзя взять ипотеку?Может ли он позволить себе аренду отдельного жилья? Если да, то почему не ипотеку? Если нет, то зачем гордому обладателю койко-места в строительном вагончике новый авто в кредит?Это типа история успеха, или так, очередная зарисовка ни о чём? anduzenko

Повідомлень: 150 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 21:44 anduzenko написав: akurt написав: anduzenko написав: Удобно спать, если разложить сидушки

На жильё-то ему кредит не дали Удобно спать, если разложить сидушкиНа жильё-то ему кредит не дали

Ваш погляд на багато речей реально цікавий: на цьому тижні Ви особисто - разом з іншим дописувачем - активно аналізували наявність/відсутність - собак на вулицях різних країн світу.



Тепер теж цікаві зауваження. Їх аж два: перше - то спати на сидіннях авто. Нехай таку свіжу думку/пропозицію оцінять інші дописувачі Фінансового форуму України. Можливо в Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кракові, Відні, Варшаві або в Берліні вони так і роблять. Я не знаю.



Друге здається логічним та має право на існування: але знову - з уточненням.



А Ви впевнені, що він просив Кредитний комітет банку дати йому кредит на купівлю житла ?

У Вашому реченні міститься ствердження, що йому його не дали?



Ви можливо, не знаєте, але за статистикою в усьому світі приблизно 50% мешканців планети Земля живуть в орендованому житлі.

Уявляєте, щоби було якщо би:

А) це було б не так - то 2/3 дописувачів на цьому форумі перетворилися б на бідноту або жебраків бо є лендлордами;

Б) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:

З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?



Цікавий хід думок… Ваш погляд на багато речей реально цікавий: на цьому тижні Ви особисто - разом з іншим дописувачем - активно аналізували наявність/відсутність - собак на вулицях різних країн світу.Тепер теж цікаві зауваження. Їх аж два: перше - тоНехай таку свіжу думку/пропозицію оцінять інші дописувачі Фінансового форуму України. Можливо в Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кракові, Відні, Варшаві або в Берліні вони так і роблять. Я не знаю.Друге здається логічним та має право на існування: але знову - з уточненням.У Вашому реченні міститься ствердження, що йому його не дали?Ви можливо, не знаєте, але за статистикою в усьому світі приблизно 50% мешканців планети Земля живуть в орендованому житлі.Уявляєте, щоби було якщо би:А) це було б не так - то 2/3 дописувачів на цьому форумі перетворилися б на бідноту або жебраківБ) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?Цікавий хід думок…



Я не совсем уловил вашу мысль

Будем считать, что вы сами её для себя додумали до конца

Наверное вы имели в виду, что ему платят ниже плинтуса?

Или что оплата по местным меркам достойная, но на неё в Канаде нельзя взять ипотеку?

Может ли он позволить себе аренду отдельного жилья? Если да, то почему не ипотеку? Если нет, то зачем гордому обладателю койко-места в строительном вагончике новый авто в кредит?

Это типа история успеха, или так, очередная зарисовка ни о чём? Я не совсем уловил вашу мысльБудем считать, что вы сами её для себя додумали до концаНаверное вы имели в виду, что ему платят ниже плинтуса?Или что оплата по местным меркам достойная, но на неё в Канаде нельзя взять ипотеку?Может ли он позволить себе аренду отдельного жилья? Если да, то почему не ипотеку? Если нет, то зачем гордому обладателю койко-места в строительном вагончике новый авто в кредит?Это типа история успеха, или так, очередная зарисовка ни о чём?



Слущайте, что все набросились.

Чувак приехал примерно в 20 лет в новую страну. Без чемодана кэша.

Пошел работать на стройку. Так бывает, не все сходу получают позицию чермена МВФ. Это называется сюрвайвел джаб.

Говорить, что много зарабатывал не приходится, но работал тяжело. Сменил работу с работы руками на морозе на работу в диллершипе. Это имеет больше перспектив и меньше нагрузка на здоровье.

Если с Инглишем будет все ок, то перспективы есть.

Про жилье в вагончике - акурт вроде как писал, что парень снимал за 950 кад, но потом переехал к родителям и участвует в их оплате рента.

Обоим выгода.

Есть несколько моментов, которые никак оппоненты акурта не усвоят - чуваку только 20 лет. Много из вас много зарабатывали в этом возрасте?

Он приехал в чужую страну и сам пытается пробиваться. Он там только год.

Многие из украинцев в своей стране за год чего-то добились? Если их папа-мама не устроили на теплое место.

Еще момент, в Канаде, из того, что я почерпнул о ней, очень большая часть населения работает за невысокую зп, каждый дополнительный доллар к часовому рейту дается непросто.

Это не США. Но есть "нематериальные ценности" - страна НАТО (что очень некисло в наше время), страна со своими приколами в медицине, но возможности этой медицины все-таки не сравнимы с украинскими. Когда он заведет семью и детей, его дети получат востребованное этой страной образование. Слущайте, что все набросились.Чувак приехал примерно в 20 лет в новую страну. Без чемодана кэша.Пошел работать на стройку. Так бывает, не все сходу получают позицию чермена МВФ. Это называется сюрвайвел джаб.Говорить, что много зарабатывал не приходится, но работал тяжело. Сменил работу с работы руками на морозе на работу в диллершипе. Это имеет больше перспектив и меньше нагрузка на здоровье.Если с Инглишем будет все ок, то перспективы есть.Про жилье в вагончике - акурт вроде как писал, что парень снимал за 950 кад, но потом переехал к родителям и участвует в их оплате рента.Обоим выгода.Есть несколько моментов, которые никак оппоненты акурта не усвоят - чуваку только 20 лет. Много из вас много зарабатывали в этом возрасте?Он приехал в чужую страну и сам пытается пробиваться. Он там только год.Многие из украинцев в своей стране за год чего-то добились? Если их папа-мама не устроили на теплое место.Еще момент, в Канаде, из того, что я почерпнул о ней, очень большая часть населения работает за невысокую зп, каждый дополнительный доллар к часовому рейту дается непросто.Это не США. Но есть "нематериальные ценности" - страна НАТО (что очень некисло в наше время), страна со своими приколами в медицине, но возможности этой медицины все-таки не сравнимы с украинскими. Когда он заведет семью и детей, его дети получат востребованное этой страной образование. rjkz

Повідомлень: 16446 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5167 раз. Профіль 4 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 21:47 rjkz написав: Shaman написав: ...

я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме... ...я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме...

Вы несколько ошибаетесь.

И ошибаетесь по причине своих комплексов.

Вы зациклены на социальном положении и карьере. Вы несколько ошибаетесь.И ошибаетесь по причине своих комплексов.Вы зациклены на социальном положении и карьере.

а я вважаю, що коли людина якісно працює й постійно підвищує свій рівень. а у вас чогось це комплекси щось ви не полюбляєте людей, які працюють головою...

Но если человека в Украине устраивает позиция грузчика или кассира в АТБ, то, скорей всего эта-же позиция его устроит и в эмиграции.

Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.

Насчет карьеры...я уже писал, что после 3-х лет кассиром в местном условном АТБ, можно податься на позицию кассира банка, а там уже как повезет и на что хватит способностей.

Поверьте, любой грузчик и кассир в АТБ в Украине не будет иметь того качества жизни как на аналогичной работе в США.

перше й головне - ні вантажник, ні касир до США не потраплять. не забувайте про це. там вистачає своїх мексів



з іншого боку 500 баксів вдень, 10 куо на місяць - й навіщо та освіта, може відразу своїх дітей на таку гарну посаду? а я вважаю, що коли людина якісно працює й постійно підвищує свій рівень. а у вас чогось це комплексищось ви не полюбляєте людей, які працюють головою...перше й головне - ні вантажник, ні касир до США не потраплять. не забувайте про це. там вистачає своїх мексівз іншого боку 500 баксів вдень, 10 куо на місяць - й навіщо та освіта, може відразу своїх дітей на таку гарну посаду? Shaman

Повідомлень: 5785 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 21:49 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.



Shaman написав: чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...



Shaman написав: скінчилася ера ІТ скінчилася ера ІТ Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти... Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...

Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... 😟

Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏 Ля. Малого,... 😟Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. 😏

якщо йому не заходить математика, то йому в ІТ буде не дуже ІМХО... якщо йому не заходить математика, то йому в ІТ буде не дуже ІМХО... Shaman

Повідомлень: 5785 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 21:52 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо.

От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства

1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.

2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя? От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?

Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.

В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.

Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.

Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.

У нее была зарплата 600 гривен в месяц .

Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.В 2005-2008 многиеочень неплохие состояния.Но и тогда были люди, которыекопеечные зарплаты.Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая

я так розумію, ви з тих, хто в 2005-2008 непогано так піднявся

й скільки ви платили своїм працівникам?

я бачу добре обізнані, як не переплатити



якраз ті, хто типа отримує зп від держави, грабує державу так, що іншим й не наснилося. ніде так не крадуть, як на держпідприємствах... я так розумію, ви з тих, хто в 2005-2008 непогано так піднявсяй скільки ви платили своїм працівникам?я бачу добре обізнані, як не переплатитиякраз ті, хто типа отримує зп від держави, грабує державу так, що іншим й не наснилося. ніде так не крадуть, як на держпідприємствах... Shaman

Повідомлень: 5785 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 21:56 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.



Shaman написав: чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...



Shaman написав: скінчилася ера ІТ скінчилася ера ІТ Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти... Так, але 99% нашого ІТ - це заробітчанство на західного замовника, вітчизняного з нормальною ЗП дуже мало, а в Ужгороді й зовсім нема.Саме так зараз і роблю: гранти пиляю. 1 куо - це всього 2 гранти, зараз в мене їх 3 і шеф буде ще подавати...Не зовсім. Закінчується ера джуніорів. Вже зараз 10 "формошльоперів" замінює 1 ChatGPT. Й тому поріг входу буде десь як в медицину, тобто після курсів не попасти...

Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати...

Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати...Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. Не варто. Шукайте щось інше Не варто. Шукайте щось інше Faceless

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