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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2024202520262027
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:23

  Faceless написав:Не варто. Шукайте щось інше

Хто зна... можливо пан маю рацію...

З Польші скоро повертається в Анталію, де має власну квартиру, один легінь - ІТ-ник.
Звільнили з роботи. Тестер.
Мав 3000 доларів на місяць.
Повертається злий на поляків (вибачайте, цитата):
- Пішли вони все одно в сраку... З такою політикою... я під гньотом Ердогана біля моря поживу, ніж у таких братів...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:44

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати.
З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:08

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:...
я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме...

Вы несколько ошибаетесь.
И ошибаетесь по причине своих комплексов.
Вы зациклены на социальном положении и карьере.

а я вважаю, що коли людина якісно працює й постійно підвищує свій рівень. а у вас чогось це комплекси :oops: щось ви не полюбляєте людей, які працюють головою...
Но если человека в Украине устраивает позиция грузчика или кассира в АТБ, то, скорей всего эта-же позиция его устроит и в эмиграции.
Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.
Насчет карьеры...я уже писал, что после 3-х лет кассиром в местном условном АТБ, можно податься на позицию кассира банка, а там уже как повезет и на что хватит способностей.
Поверьте, любой грузчик и кассир в АТБ в Украине не будет иметь того качества жизни как на аналогичной работе в США.

перше й головне - ні вантажник, ні касир до США не потраплять. не забувайте про це. там вистачає своїх мексів :D

з іншого боку 500 баксів вдень, 10 куо на місяць - й навіщо та освіта, може відразу своїх дітей на таку гарну посаду? :D


1. Нет, я нормально отношусь и к тем кто работает головой и к тем, кто работает руками. Есть и те, кто делает и то и другое. Просто в Украине есть комплексы насчет работы руками. Это как-бы не достойно. Тут не ставят никаких условностей, как-то дискриминирующих кого-бы то ни было. Причем это совсем не формальность. Так на это смотрят. Более того, ввиду довольно сытой жизни тем, кто может еще что-то сделать и руками есть отдельное уважение. Банально, если женщина просто умеет готовить, я уж не говорю о том, что она виртуоз. А в Украине, по крайней мере это было, издавна хозяйки готовили дома на уровне, которому может позавидовать шеф ресторана средней руки. Были такие рестораны в Киеве "Хуторок" на набережной, "Українські страви" на Отрадном, мы туда водили иностранных контрагентов - они были в дичайшем восторге.
Но там не было ничего такого, чего не могла-бы сделать "среднестистическая" украинская домохозяйка. По крайней мере, моей жене этот уровень по силам, порой и выше. Борщ я лучше могу сварить. Моя родственница варит солянку вкусней которой я нигде и никогда не ел. Приготовление пищи - это тоже "работа руками" с элементами творчества. Но кук или тем более шеф - это очень достойная профессия в США. А в украине повар ...ну мягко говоря ниже плинтуса ценится, если это не обладатель мишленовской звезды. Это я говорю то, что знаю.
Родственник (ныне покойный)друзей работал в единственном на то время мишленовском ресторане Украины, есть знакомый повар соусник в престижном киевском ресторане. Ну, мягко говоря, такое отношение и зарплата.
Вы-же тему карьеры двигаете в каждом третьем посте.
2. СТранно, конечно, как тут в мувинге украинцы работают и работают успешно. Мексы - это тягловые лошадки. Украинцы готовятся к такому сценарию, особенно если идут через ПУ, когда долгое время надо продержаться без официальной работы. Я смотрел интервью блогеров с такими ребятами. Ребята еще в Украине готовили организм к таким нагрузкам, качались в зале, сидели на диетах.
Потом, в отличии от мексов, начинали свой мувинговый бизнес, покупали траки.
3. Я-бы не был столь категоричен. Есть люди самых разных профессий, попавшие в США. И грузчики и разнорабочие и тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 00:10

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства
1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.
2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?

Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.
В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.
Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.
Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.
У нее была зарплата 600 гривен в месяц .
Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.

я так розумію, ви з тих, хто в 2005-2008 непогано так піднявся :D
й скільки ви платили своїм працівникам? :lol:
я бачу добре обізнані, як не переплатити

якраз ті, хто типа отримує зп від держави, грабує державу так, що іншим й не наснилося. ніде так не крадуть, як на держпідприємствах...


рла, сказал, что прогиб засчитан, ждите премию.
rjkz
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