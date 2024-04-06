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#<1 ... 20252026202720282029> Додано: Суб 06 кві, 2024 22:23 Faceless написав: Не варто. Шукайте щось інше Не варто. Шукайте щось інше

Хто зна... можливо пан маю рацію...



З Польші скоро повертається в Анталію, де має власну квартиру, один легінь - ІТ-ник.

Звільнили з роботи. Тестер.

Мав 3000 доларів на місяць.

Повертається злий на поляків (вибачайте, цитата):

- Пішли вони все одно в сраку... З такою політикою... я під гньотом Ердогана біля моря поживу, ніж у таких братів... Хто зна... можливо пан маю рацію...З Польші скоро повертається в Анталію, де має власну квартиру, один легінь - ІТ-ник.Звільнили з роботи. Тестер.Мав 3000 доларів на місяць.Повертається злий на поляків (вибачайте, цитата):- Пішли вони все одно в сраку... З такою політикою... я під гньотом Ердогана біля моря поживу, ніж у таких братів... akurt

Повідомлень: 9530 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3552 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 22:36 Re: Еміграція, заробітчанство Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2725 З нами з: 29.07.22 Подякував: 503 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 22:44 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати. З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище Faceless

Модератор Повідомлень: 34746 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 00:08 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: ...

я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме... ...я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме...

Вы несколько ошибаетесь.

И ошибаетесь по причине своих комплексов.

Вы зациклены на социальном положении и карьере. Вы несколько ошибаетесь.И ошибаетесь по причине своих комплексов.Вы зациклены на социальном положении и карьере.

а я вважаю, що коли людина якісно працює й постійно підвищує свій рівень. а у вас чогось це комплекси щось ви не полюбляєте людей, які працюють головою...

Но если человека в Украине устраивает позиция грузчика или кассира в АТБ, то, скорей всего эта-же позиция его устроит и в эмиграции.

Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.

Насчет карьеры...я уже писал, что после 3-х лет кассиром в местном условном АТБ, можно податься на позицию кассира банка, а там уже как повезет и на что хватит способностей.

Поверьте, любой грузчик и кассир в АТБ в Украине не будет иметь того качества жизни как на аналогичной работе в США.

перше й головне - ні вантажник, ні касир до США не потраплять. не забувайте про це. там вистачає своїх мексів



з іншого боку 500 баксів вдень, 10 куо на місяць - й навіщо та освіта, може відразу своїх дітей на таку гарну посаду? а я вважаю, що коли людина якісно працює й постійно підвищує свій рівень. а у вас чогось це комплексищось ви не полюбляєте людей, які працюють головою...перше й головне - ні вантажник, ні касир до США не потраплять. не забувайте про це. там вистачає своїх мексівз іншого боку 500 баксів вдень, 10 куо на місяць - й навіщо та освіта, може відразу своїх дітей на таку гарну посаду?



1. Нет, я нормально отношусь и к тем кто работает головой и к тем, кто работает руками. Есть и те, кто делает и то и другое. Просто в Украине есть комплексы насчет работы руками. Это как-бы не достойно. Тут не ставят никаких условностей, как-то дискриминирующих кого-бы то ни было. Причем это совсем не формальность. Так на это смотрят. Более того, ввиду довольно сытой жизни тем, кто может еще что-то сделать и руками есть отдельное уважение. Банально, если женщина просто умеет готовить, я уж не говорю о том, что она виртуоз. А в Украине, по крайней мере это было, издавна хозяйки готовили дома на уровне, которому может позавидовать шеф ресторана средней руки. Были такие рестораны в Киеве "Хуторок" на набережной, "Українські страви" на Отрадном, мы туда водили иностранных контрагентов - они были в дичайшем восторге.

Но там не было ничего такого, чего не могла-бы сделать "среднестистическая" украинская домохозяйка. По крайней мере, моей жене этот уровень по силам, порой и выше. Борщ я лучше могу сварить. Моя родственница варит солянку вкусней которой я нигде и никогда не ел. Приготовление пищи - это тоже "работа руками" с элементами творчества. Но кук или тем более шеф - это очень достойная профессия в США. А в украине повар ...ну мягко говоря ниже плинтуса ценится, если это не обладатель мишленовской звезды. Это я говорю то, что знаю.

Родственник (ныне покойный)друзей работал в единственном на то время мишленовском ресторане Украины, есть знакомый повар соусник в престижном киевском ресторане. Ну, мягко говоря, такое отношение и зарплата.

Вы-же тему карьеры двигаете в каждом третьем посте.

2. СТранно, конечно, как тут в мувинге украинцы работают и работают успешно. Мексы - это тягловые лошадки. Украинцы готовятся к такому сценарию, особенно если идут через ПУ, когда долгое время надо продержаться без официальной работы. Я смотрел интервью блогеров с такими ребятами. Ребята еще в Украине готовили организм к таким нагрузкам, качались в зале, сидели на диетах.

Потом, в отличии от мексов, начинали свой мувинговый бизнес, покупали траки.

3. Я-бы не был столь категоричен. Есть люди самых разных профессий, попавшие в США. И грузчики и разнорабочие и тд. 1. Нет, я нормально отношусь и к тем кто работает головой и к тем, кто работает руками. Есть и те, кто делает и то и другое. Просто в Украине есть комплексы насчет работы руками. Это как-бы не достойно. Тут не ставят никаких условностей, как-то дискриминирующих кого-бы то ни было. Причем это совсем не формальность. Так на это смотрят. Более того, ввиду довольно сытой жизни тем, кто может еще что-то сделать и руками есть отдельное уважение. Банально, если женщина просто умеет готовить, я уж не говорю о том, что она виртуоз. А в Украине, по крайней мере это было, издавна хозяйки готовили дома на уровне, которому может позавидовать шеф ресторана средней руки. Были такие рестораны в Киеве "Хуторок" на набережной, "Українські страви" на Отрадном, мы туда водили иностранных контрагентов - они были в дичайшем восторге.Но там не было ничего такого, чего не могла-бы сделать "среднестистическая" украинская домохозяйка. По крайней мере, моей жене этот уровень по силам, порой и выше. Борщ я лучше могу сварить. Моя родственница варит солянку вкусней которой я нигде и никогда не ел. Приготовление пищи - это тоже "работа руками" с элементами творчества. Но кук или тем более шеф - это очень достойная профессия в США. А в украине повар ...ну мягко говоря ниже плинтуса ценится, если это не обладатель мишленовской звезды. Это я говорю то, что знаю.Родственник (ныне покойный)друзей работал в единственном на то время мишленовском ресторане Украины, есть знакомый повар соусник в престижном киевском ресторане. Ну, мягко говоря, такое отношение и зарплата.Вы-же тему карьеры двигаете в каждом третьем посте.2. СТранно, конечно, как тут в мувинге украинцы работают и работают успешно. Мексы - это тягловые лошадки. Украинцы готовятся к такому сценарию, особенно если идут через ПУ, когда долгое время надо продержаться без официальной работы. Я смотрел интервью блогеров с такими ребятами. Ребята еще в Украине готовили организм к таким нагрузкам, качались в зале, сидели на диетах.Потом, в отличии от мексов, начинали свой мувинговый бизнес, покупали траки.3. Я-бы не был столь категоричен. Есть люди самых разных профессий, попавшие в США. И грузчики и разнорабочие и тд. rjkz

Повідомлень: 16448 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5168 раз. Профіль 4 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 00:10 Shaman написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства

1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.

2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя? От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?

Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.

В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.

Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.

Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.

У нее была зарплата 600 гривен в месяц .

Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.В 2005-2008 многиеочень неплохие состояния.Но и тогда были люди, которыекопеечные зарплаты.Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая

я так розумію, ви з тих, хто в 2005-2008 непогано так піднявся

й скільки ви платили своїм працівникам?

я бачу добре обізнані, як не переплатити



якраз ті, хто типа отримує зп від держави, грабує державу так, що іншим й не наснилося. ніде так не крадуть, як на держпідприємствах... я так розумію, ви з тих, хто в 2005-2008 непогано так піднявсяй скільки ви платили своїм працівникам?я бачу добре обізнані, як не переплатитиякраз ті, хто типа отримує зп від держави, грабує державу так, що іншим й не наснилося. ніде так не крадуть, як на держпідприємствах...



рла, сказал, что прогиб засчитан, ждите премию. рла, сказал, что прогиб засчитан, ждите премию. rjkz

Повідомлень: 16448 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8294 раз. Подякували: 5168 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 07:20 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Просто в Украине есть комплексы Просто в Украине есть комплексы

больные люди не могут понять что они больные пока болезнь не гробит их жизнь, но даже тогда предпочитают сжигать ведьм а не меняться больные люди не могут понять что они больные пока болезнь не гробит их жизнь, но даже тогда предпочитают сжигать ведьм а не меняться nekefer

Повідомлень: 999 З нами з: 24.10.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 10:42 nekefer написав: rjkz написав: Просто в Украине есть комплексы Просто в Украине есть комплексы

больные люди не могут понять что они больные пока болезнь не гробит их жизнь, но даже тогда предпочитают сжигать ведьм а не меняться пока болезнь не гробит их жизнь,

Три рази перечитав цю фразу: філософська та є правдою...



Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Цитати вчорашньої бесіди з племінницею, яка переселилася з родиною в Канаду:

- Головне не спілкуватися українцям з українцями. Дивні люди: все їм погано, все не так, всі їм щось повинні. Сильно здивувала сімейна пара з Донецька: "Мы такие крутые, мы такие богатые, мы такие умелые. Та у нас такой бизнес был, та мы тут всех за пояс заткнём..." (На практиці: Вже більше місяця не можуть влаштуватися ні на яку роботу: пальці віялом не дозволяють).

Перестали спілкуватися з будь-якими українцями.

Прикро, але де правду подіти...



- Не перестають дивувати корінні канадці: завжди до тебе з добром в будь-якій ситуації.

Дивує підвищена увага до дітей.



Взяли рандеву на прийом в школу на 9 квітня: в Канаді були канікули, школи не працювали.

За цей час під"їхала ціла купа українських родин із школярами - утворилася реальна черга на прийом дітей в школу. Не можна прийти коли тобі заманеться: все по рандеву (попередній запис: день та час).

Про школу - гадаю - буде саме цікаве... Три рази перечитав цю фразу: філософська та є правдою...News from CanadaЦитати вчорашньої бесіди з племінницею, яка переселилася з родиною в Канаду:- Головне не спілкуватися українцям з українцями. Дивні люди: все їм погано, все не так, всі їм щось повинні. Сильно здивувала сімейна пара з Донецька: "Мы такие крутые, мы такие богатые, мы такие умелые. Та у нас такой бизнес был, та мы тут всех за пояс заткнём..." (На практиці: Вже більше місяця не можуть влаштуватися ні на яку роботу: пальці віялом не дозволяють).Перестали спілкуватися з будь-якими українцями.- Не перестають дивувати корінні канадці: завжди до тебе з добром в будь-якій ситуації.Дивує підвищена увага до дітей.Взяли рандеву на прийом в школу на 9 квітня: в Канаді були канікули, школи не працювали.За цей час під"їхала ціла купа українських родин із школярами - утворилася реальна черга на прийом дітей в школу. Не можна прийти коли тобі заманеться: все по рандеву (попередній запис: день та час).Про школу - гадаю - буде саме цікаве... akurt

Повідомлень: 9530 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3552 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 10:46 rjkz написав: Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.

Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.

Напрашивается вопрос: если человек получает 12 т в месяц (150 т. в год) чистыми, то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается. Напрашивается вопрос: если человек получает 12 т в месяц (150 т. в год) чистыми, то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается. Richi Повідомлень: 1777 З нами з: 25.09.08 Подякував: 913 раз. Подякували: 881 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 10:58 Shaman написав: BIGor написав: Який же ви смішний , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування. Який же ви смішний, там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.

та ви що?



на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ та ви що?на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ

Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот. Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот. BIGor

Повідомлень: 8811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:08 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо.

От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства

1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.

2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя? От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?



Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.

В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.

Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.

Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.

У нее была зарплата 600 гривен в месяц .

Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.В 2005-2008 многиеочень неплохие состояния.Но и тогда были люди, которыекопеечные зарплаты.Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.

Це все через надлишок робочої сили в Україні. Це робоча схема, коли користуючись месцевою копійчаною робочою силою олігархат створює продукцію на експорт по світовим цінам. Профіт колосальний - але така ситуація поступово вимиває робочу силу і погіршує демографію. Це все через надлишок робочої сили в Україні. Це робоча схема, коли користуючись месцевою копійчаною робочою силою олігархат створює продукцію на експорт по світовим цінам. Профіт колосальний - але така ситуація поступово вимиває робочу силу і погіршує демографію. BIGor

Повідомлень: 8811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 20252026202720282029> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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