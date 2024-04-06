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#<1 ... 2026202720282029> Додано: Нед 07 кві, 2024 11:12 Richi написав: то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается. то нахрена ему? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается.

НЕ МОЖНА працювати в США без Робочої візи або дозволу на роботу, який отримують, наприклад, наші українці за Програмою U4U.

Люди, яка подали петицію про - як пише rjkz - "ПУ" - мають найцінніше - це дозвіл на роботу. Розгляд петиції може зайняти і 5 років, і 10 - але весь цей час ти можеш жити та працювати. Не можеш виїжджати на відпочинок в Мексику та в Європу.

В таку ситуацію попав мій випадковий знайомий - він подав Петицію про "ПУ" навесні 2014 року - досить здається (давно не спілкувався - з жовтня 2022) не отримав узгодження.

Всі ці 10 років живе в Чикаго та працює далекобійником. В останній розмові говорив про 100 000 доларів на рік. НЕ МОЖНА працювати в США без Робочої візи або дозволу на роботу, який отримують, наприклад, наші українці за Програмою U4U.Люди, яка подали петицію про - як пише- "ПУ" -- це дозвіл на роботу. Розгляд петиції може зайняти і 5 років, і 10 - але весь цей час ти можеш жити та працювати. Не можеш виїжджати на відпочинок в Мексику та в Європу.В таку ситуацію попав мій випадковий знайомий - він подав Петицію про "ПУ" навесні 2014 року - досить здається (давно не спілкувався - з жовтня 2022) не отримав узгодження.Всі ці 10 років живе в Чикаго та працює далекобійником. В останній розмові говорив про 100 000 доларів на рік. akurt

Повідомлень: 9530 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3552 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:20 Faceless написав: Bolt написав: Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати...

Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати...Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. Не варто. Шукайте щось інше Не варто. Шукайте щось інше

І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням? І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням? BIGor

Повідомлень: 8811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:20 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот. Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти... До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2725 З нами з: 29.07.22 Подякував: 503 раз. Подякували: 367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:23 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати. З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище

Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві. Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві. BIGor

Повідомлень: 8811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:25 BIGor написав: ]З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище

Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві. ]З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вищеАга, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві.

Згадується Амазон з їх ШІ в магазині без каси, де 70% кейсів індуси розбирали в ручному режимі... Згадується Амазон з їх ШІ в магазині без каси, де 70% кейсів індуси розбирали в ручному режимі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2725 З нами з: 29.07.22 Подякував: 503 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:25 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот. Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти... До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...

Так і є, нажаль немає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ, є політика по с/г, є по енергетиці, а на ІТ походу забили. Так і є, нажаль немає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ, є політика по с/г, є по енергетиці, а на ІТ походу забили. BIGor

Повідомлень: 8811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ

Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...

BIGor написав: є політика по с/г, є по енергетиці, є політика по с/г, є по енергетиці,

там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш Дюрі-бачі

Повідомлень: 2725 З нами з: 29.07.22 Подякував: 503 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:32 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: ]З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище

Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві. ]З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вищеАга, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві.

Згадується Амазон з їх ШІ в магазині без каси, де 70% кейсів індуси розбирали в ручному режимі... Згадується Амазон з їх ШІ в магазині без каси, де 70% кейсів індуси розбирали в ручному режимі...

Так і є, 1000 індусів розбирали транзакці

https://www.business-standard.com/compa ... 463_1.html

E-commerce giant Amazon's "Just Walk Out" technology allowed customers to bypass traditional checkouts at its stores, and the company relied on 1,000 Indian human workers to do the job manually, according to a report in Business Insider.

але тут будуть втирати про ШІ як він забере у всіх роботі Так і є, 1000 індусів розбирали транзакціале тут будуть втирати про ШІ як він забере у всіх роботі BIGor

Повідомлень: 8811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:34 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: але тут будуть втирати про ШІ як він забере у всіх роботі але тут будуть втирати про ШІ як він забере у всіх роботі

Забере, звісно не так швидко, але гляньте на сферу бугалтерії, на касирів в банку/супермаркеті, на робітників на конвеєрі, на селян в полі і т.д. Всюди автоматизація забирає роботу, не одразу, але за десятки років ефект колосальний.

Тому ИМХО в ІТ через 10 років буде вхід не через 3 місячні курси, а через 3 роки університету + 2-3 роки інтернатури... Забере, звісно не так швидко, але гляньте на сферу бугалтерії, на касирів в банку/супермаркеті, на робітників на конвеєрі, на селян в полі і т.д. Всюди автоматизація забирає роботу, не одразу, але за десятки років ефект колосальний.Тому ИМХО в ІТ через 10 років буде вхід не через 3 місячні курси, а через 3 роки університету + 2-3 роки інтернатури... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2725 З нами з: 29.07.22 Подякував: 503 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:36 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ

Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...

BIGor написав: є політика по с/г, є по енергетиці, є політика по с/г, є по енергетиці,

там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш

Для сг/енергетики зробили бронювання робітників, пільги, дотації, усілякі коридори за підтримки країн НАТО. А що для ІТ зроблено щоб воно не розвалювалось? Для сг/енергетики зробили бронювання робітників, пільги, дотації, усілякі коридори за підтримки країн НАТО. А що для ІТ зроблено щоб воно не розвалювалось? BIGor

Повідомлень: 8811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2026202720282029> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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