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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2026202720282029>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:12

  Richi написав:то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается.

НЕ МОЖНА працювати в США без Робочої візи або дозволу на роботу, який отримують, наприклад, наші українці за Програмою U4U.
Люди, яка подали петицію про - як пише rjkz - "ПУ" - мають найцінніше - це дозвіл на роботу. Розгляд петиції може зайняти і 5 років, і 10 - але весь цей час ти можеш жити та працювати. Не можеш виїжджати на відпочинок в Мексику та в Європу.
В таку ситуацію попав мій випадковий знайомий - він подав Петицію про "ПУ" навесні 2014 року - досить здається (давно не спілкувався - з жовтня 2022) не отримав узгодження.
Всі ці 10 років живе в Чикаго та працює далекобійником. В останній розмові говорив про 100 000 доларів на рік.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:20

  Faceless написав:
Bolt написав:Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати...
Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити.
Не варто. Шукайте щось інше

І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:23

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати.
З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище

Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:25

  BIGor написав:]З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище
Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві.

Згадується Амазон з їх ШІ в магазині без каси, де 70% кейсів індуси розбирали в ручному режимі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:25

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...

Так і є, нажаль немає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ, є політика по с/г, є по енергетиці, а на ІТ походу забили.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ

Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...
  BIGor написав:є політика по с/г, є по енергетиці,

там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:32

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:]З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище
Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві.

Згадується Амазон з їх ШІ в магазині без каси, де 70% кейсів індуси розбирали в ручному режимі...

Так і є, 1000 індусів розбирали транзакці
https://www.business-standard.com/compa ... 463_1.html
E-commerce giant Amazon's "Just Walk Out" technology allowed customers to bypass traditional checkouts at its stores, and the company relied on 1,000 Indian human workers to do the job manually, according to a report in Business Insider.

але тут будуть втирати про ШІ як він забере у всіх роботі :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:але тут будуть втирати про ШІ як він забере у всіх роботі

Забере, звісно не так швидко, але гляньте на сферу бугалтерії, на касирів в банку/супермаркеті, на робітників на конвеєрі, на селян в полі і т.д. Всюди автоматизація забирає роботу, не одразу, але за десятки років ефект колосальний.
Тому ИМХО в ІТ через 10 років буде вхід не через 3 місячні курси, а через 3 роки університету + 2-3 роки інтернатури...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:36

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ

Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...
  BIGor написав:є політика по с/г, є по енергетиці,

там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш

Для сг/енергетики зробили бронювання робітників, пільги, дотації, усілякі коридори за підтримки країн НАТО. А що для ІТ зроблено щоб воно не розвалювалось?
BIGor
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