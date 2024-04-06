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Richi написав:то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается.
НЕ МОЖНА працювати в США без Робочої візи або дозволу на роботу, який отримують, наприклад, наші українці за Програмою U4U. Люди, яка подали петицію про - як пише rjkz - "ПУ" - мають найцінніше - це дозвіл на роботу. Розгляд петиції може зайняти і 5 років, і 10 - але весь цей час ти можеш жити та працювати. Не можеш виїжджати на відпочинок в Мексику та в Європу. В таку ситуацію попав мій випадковий знайомий - він подав Петицію про "ПУ" навесні 2014 року - досить здається (давно не спілкувався - з жовтня 2022) не отримав узгодження. Всі ці 10 років живе в Чикаго та працює далекобійником. В останній розмові говорив про 100 000 доларів на рік.
Bolt написав:Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати... Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити.
Дюрі-бачі написав:Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати.
З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище
Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві.
BIGor написав:емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ
Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...
BIGor написав:є політика по с/г, є по енергетиці,
там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш
E-commerce giant Amazon's "Just Walk Out" technology allowed customers to bypass traditional checkouts at its stores, and the company relied on 1,000 Indian human workers to do the job manually, according to a report in Business Insider.
але тут будуть втирати про ШІ як він забере у всіх роботі
BIGor написав:але тут будуть втирати про ШІ як він забере у всіх роботі
Забере, звісно не так швидко, але гляньте на сферу бугалтерії, на касирів в банку/супермаркеті, на робітників на конвеєрі, на селян в полі і т.д. Всюди автоматизація забирає роботу, не одразу, але за десятки років ефект колосальний. Тому ИМХО в ІТ через 10 років буде вхід не через 3 місячні курси, а через 3 роки університету + 2-3 роки інтернатури...
BIGor написав:емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ
Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...
BIGor написав:є політика по с/г, є по енергетиці,
там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш
Для сг/енергетики зробили бронювання робітників, пільги, дотації, усілякі коридори за підтримки країн НАТО. А що для ІТ зроблено щоб воно не розвалювалось?