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#<1 ... 2026202720282029 Додано: Нед 07 кві, 2024 11:51 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Bolt написав: Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати...

Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати...Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити. Не варто. Шукайте щось інше Не варто. Шукайте щось інше

І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням? І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням?

Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.

Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко. Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко. Faceless

Модератор Повідомлень: 34746 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 11:55 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати. З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище

Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві. Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві.

Це не розширення ринку, а якраз прояв кризи - заміщення більш дорогих ресурсів більш дешевими, тому й активувалися в наборі людей з Індії і Латинської Америки. При цьому загальна кількість людей в галузі в кращому випадку та сама, а то й досі скорочується.

Розвиток генеративного AI ще більше зменшить попит на людей, особливо на початківців. Тому порог входу для новачків тільки зростатиме Це не розширення ринку, а якраз прояв кризи - заміщення більш дорогих ресурсів більш дешевими, тому й активувалися в наборі людей з Індії і Латинської Америки. При цьому загальна кількість людей в галузі в кращому випадку та сама, а то й досі скорочується.Розвиток генеративного AI ще більше зменшить попит на людей, особливо на початківців. Тому порог входу для новачків тільки зростатиме Faceless

Модератор Повідомлень: 34746 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 12:00 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: BIGor написав: емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ

Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...

BIGor написав: є політика по с/г, є по енергетиці, є політика по с/г, є по енергетиці,

там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш



Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.

Відрядження під заставу для тих же резидентів теж працює.

Проблема зараз в тому, що хто не встиг перейти в 2022-23 і податися на бронювання, зараз не впевнені, що їм це вдасться, бо так чи інакше треба прийти в ТЦК і пройти ВЛК, де можуть мобілізувати до того, як подадуть документи на бронювання. Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.Відрядження під заставу для тих же резидентів теж працює.Проблема зараз в тому, що хто не встиг перейти в 2022-23 і податися на бронювання, зараз не впевнені, що їм це вдасться, бо так чи інакше треба прийти в ТЦК і пройти ВЛК, де можуть мобілізувати до того, як подадуть документи на бронювання. Faceless

Модератор Повідомлень: 34746 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 12:15 Faceless Ви самі описали чому бронювання не працює. Ще хотів додати про випадки відмови у броні через ВОС. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2725 З нами з: 29.07.22 Подякував: 503 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 12:33 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті. Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.

Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.

Там купа умов:

1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.

2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація (хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.

Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.Там купа умов:1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна(хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. BIGor

Повідомлень: 8812 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2026202720282029 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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