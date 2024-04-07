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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 20272028202920302031>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:51

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Ля. Малого, якраз збирався на ІТ гнати...
Про поріг входу, як в медицину розмішили, так, ніби після універу і інтернатури, але... Подружка доньки на третьому курсі в ім. Галицького вчитися. Коли була в доньки на ДР, я трохи цікавився навчальних процесом. Короче краще померти необстеженому, ніж тим випускникам під ніж потрапити.
Не варто. Шукайте щось інше

І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням?

Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.
Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:55

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Моє бачення: за ІТ майбутнє, але поріг входу в професію буде високим, тобто треба буде готуватись зі школи. Як альтернатива - робітничий клас "з мізками" - електрик, сантехнік і т.д., але який може й сучасну вентиляцію зібрати й розумний дім налаштувати.
З розвитком GAI поріг входу стає дедалі вище

Ага, а роботодавці все більше набирають індусів після бурси, бо вони дешеві.

Це не розширення ринку, а якраз прояв кризи - заміщення більш дорогих ресурсів більш дешевими, тому й активувалися в наборі людей з Індії і Латинської Америки. При цьому загальна кількість людей в галузі в кращому випадку та сама, а то й досі скорочується.
Розвиток генеративного AI ще більше зменшить попит на людей, особливо на початківців. Тому порог входу для новачків тільки зростатиме
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:емає якоїсь довгострокової політики держави відносно майбутнього сфери ІТ

Політика є: Дія.сіті, ІТ-кластери це дуже круто на папері, але реалізовано все через одне місце. Якщо б просто реалізували обіцянки, то Україна б перетворилась на центральний хаб для ІТ-шників з половини світу. Але наші зелені не змогли вирішити елементарне питання з бронюванням резидентів сіті і виконати вже прийняте рішення про відрядження під залог...
  BIGor написав:є політика по с/г, є по енергетиці,

там точно такий же бардак, як і в ІТ. Але поле чи трансформатор так просто в Латвію не перенесеш


Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.
Відрядження під заставу для тих же резидентів теж працює.
Проблема зараз в тому, що хто не встиг перейти в 2022-23 і податися на бронювання, зараз не впевнені, що їм це вдасться, бо так чи інакше треба прийти в ТЦК і пройти ВЛК, де можуть мобілізувати до того, як подадуть документи на бронювання.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:15

Faceless Ви самі описали чому бронювання не працює. Ще хотів додати про випадки відмови у броні через ВОС.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.

Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.
Там купа умов:
1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.
2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація (хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.
Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 12:57

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Не варто. Шукайте щось інше

І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням?

Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.
Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.

Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:00

  BIGor написав:Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.

Останнім часом помітно почала збільшуватися кількість української діаспори в Анталії.
Щодня прибувають та прибувають.
Сьогодні звернулися приятелі зі Львова з проханням порадити рієлторку, щоби знайшла квартиру на 3 місяця... вже з 20 квітня...
Львів...
Не визначав, ІТ-ники вони або ні... Але прибувають і чоловіки, і жінки...
Помітне збільшення автівок ДОРОГИХ української реєстрації.
В мене невеличке враження, що переїжджають більшою частиною з Польщі. Але це не точно...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:19

  nekefer написав:
  rjkz написав:Просто в Украине есть комплексы

больные люди не могут понять что они больные пока болезнь не гробит их жизнь, но даже тогда предпочитают сжигать ведьм а не меняться

головне, що б ти розумів, що зараз пишеш саме про себе ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:33

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Не варто. Шукайте щось інше

І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням?

Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.
Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.

Поки не бачив, щоб звільняли через ШІ, може якийсь супорт, але і нормального ШІ супорту не бачив. Так, конкуренція росте, але і в цій сфері зарплати дуже високі, як для України, умовно кажучи в порівнянні з моєю до-ітшною роботою в консалтингу я отримую в 6-8 разів більше при меншій відповідальності. Чи варто було йти - однозначно так.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 13:36

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.

Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.
Там купа умов:
1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.
2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація (хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.
Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.
Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.
Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.
Faceless
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