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#<1 ... 2028202920302031> Додано: Нед 07 кві, 2024 13:42 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Faceless написав: BIGor написав: І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням?

Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.

Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко. Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.

Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців. Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців.

Все може бути.

Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.

От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти. Все може бути.Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти. Faceless

Модератор Повідомлень: 34753 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 13:45 Еміграція, заробітчанство Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті. Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.

Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.

Там купа умов:

1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.

2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація (хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.

Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.Там купа умов:1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна(хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.

Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу? Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу? BIGor

Повідомлень: 8814 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:00 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Вы несколько ошибаетесь.

И ошибаетесь по причине своих комплексов.

Вы зациклены на социальном положении и карьере. Вы несколько ошибаетесь.И ошибаетесь по причине своих комплексов.Вы зациклены на социальном положении и карьере.

а я вважаю, що коли людина якісно працює й постійно підвищує свій рівень. а у вас чогось це комплекси щось ви не полюбляєте людей, які працюють головою...

а я вважаю, що коли людина якісно працює й постійно підвищує свій рівень. а у вас чогось це комплексищось ви не полюбляєте людей, які працюють головою...

1. Нет, я нормально отношусь и к тем кто работает головой и к тем, кто работает руками. Есть и те, кто делает и то и другое. Просто в Украине есть комплексы насчет работы руками. Это как-бы не достойно. Тут не ставят никаких условностей, как-то дискриминирующих кого-бы то ни было. Причем это совсем не формальность. Так на это смотрят. Более того, ввиду довольно сытой жизни тем, кто может еще что-то сделать и руками есть отдельное уважение.

...

Вы-же тему карьеры двигаете в каждом третьем посте.

... 1. Нет, я нормально отношусь и к тем кто работает головой и к тем, кто работает руками. Есть и те, кто делает и то и другое. Просто в Украине есть комплексы насчет работы руками. Это как-бы не достойно. Тут не ставят никаких условностей, как-то дискриминирующих кого-бы то ни было. Причем это совсем не формальность. Так на это смотрят. Более того, ввиду довольно сытой жизни тем, кто может еще что-то сделать и руками есть отдельное уважение....Вы-же тему карьеры двигаете в каждом третьем посте....

ви так постійно приписуєте мені комплекси про роботу (зовсім необгрунтовано), що видно що це ваш дуже зачіпає. не тільки у випадку зі мною



я теж нормально відношуся до тих, хто працює руками. у студентські роки теж працював вантажником (навіть бригадиром - бо ще й рахувати міг). але ми розмовляємо про людей розумовою праці. й США якраз країна з дуже сильною спеціалізацією - кожен робить свою справу.



а кар'єру в тому, чим займаюсь я - це просто ознака досвіду та якості роботи. якщо ти її якісно робиш, то автоматично зростаєш - не в цій, так в іншій фірмі ви так постійно приписуєте мені комплекси про роботу (зовсім необгрунтовано), що видно що це ваш дуже зачіпає. не тільки у випадку зі мноюя теж нормально відношуся до тих, хто працює руками. у студентські роки теж працював вантажником (навіть бригадиром - бо ще й рахувати міг). але ми розмовляємо про людей розумовою праці. й США якраз країна з дуже сильною спеціалізацією - кожен робить свою справу.а кар'єру в тому, чим займаюсь я - це просто ознака досвіду та якості роботи. якщо ти її якісно робиш, то автоматично зростаєш - не в цій, так в іншій фірмі Shaman

Повідомлень: 5795 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:03 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Який же ви смішний , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування. Який же ви смішний, там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.

та ви що?



на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ та ви що?на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ

Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот. Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.

який ви прямолінійний скажемо



я сміюся з того, що ви написали явно перебільшені речі. до речі, носіїв справжнього upper в Україні дуже небагато, щоб ще вимагати це на тестувальника який ви прямолінійний скажемоя сміюся з того, що ви написали явно перебільшені речі. до речі, носіїв справжнього upper в Україні дуже небагато, щоб ще вимагати це на тестувальника Shaman

Повідомлень: 5795 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:03 akurt написав: BIGor написав: Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.

Останнім часом помітно почала збільшуватися кількість української діаспори в Анталії.

Щодня прибувають та прибувають.

Сьогодні звернулися приятелі зі Львова з проханням порадити рієлторку, щоби знайшла квартиру на 3 місяця... вже з 20 квітня...

Львів...

Не визначав, ІТ-ники вони або ні... Але прибувають і чоловіки, і жінки...

Помітне збільшення автівок ДОРОГИХ української реєстрації.

В мене невеличке враження, що переїжджають більшою частиною з Польщі. Але це не точно... Останнім часом помітно почала збільшуватися кількість української діаспори в Анталії.Щодня прибувають та прибувають.Сьогодні звернулися приятелі зі Львова з проханням порадити рієлторку, щоби знайшла квартиру на 3 місяця... вже з 20 квітня...Львів...Не визначав, ІТ-ники вони або ні... Але прибувають і чоловіки, і жінки...Помітне збільшення автівок ДОРОГИХ української реєстрації.В мене невеличке враження, що переїжджають більшою частиною з Польщі. Але це не точно...

Дайте вгадаю - сезон?))) Дайте вгадаю - сезон?))) gonchik74

Повідомлень: 696 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:04 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.

Там купа умов:

1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.

2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація (хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.

Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.

Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу? Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?

Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку). Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку). Faceless

Модератор Повідомлень: 34753 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:07 Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав: Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.

Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко. Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.

Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців. Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців.

Все може бути.

Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.

От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти. Все може бути.Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти.

додам таке. якщо є хист, то можна в ІТ. але як пише Faceless вже не буде такого, що просто прийшов з вулиці, а тобі відразу супер зп та умови.



якщо будеш кодити - то якісних кодерів все одно не так багато. а тестувальникам так, буде складно. тільки тим буде добре, хто може протестувати не лише програму, а й концепцію, на якій ця програма побудована



якісних аналітиків теж немає, а от бухгалтерів та економістів - так, надлишок ще буде довго. додам таке. якщо є хист, то можна в ІТ. але як пишевже не буде такого, що просто прийшов з вулиці, а тобі відразу супер зп та умови.якщо будеш кодити - то якісних кодерів все одно не так багато. а тестувальникам так, буде складно. тільки тим буде добре, хто може протестувати не лише програму, а й концепцію, на якій ця програма побудованаякісних аналітиків теж немає, а от бухгалтерів та економістів - так, надлишок ще буде довго. Shaman

Повідомлень: 5795 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:11 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот. Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти... До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...

так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано Shaman

Повідомлень: 5795 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:14 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті. Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.

Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.

Там купа умов:

1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.

2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація (хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.

Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.Там купа умов:1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна(хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.

Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.

Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо. Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо. gonchik74

Повідомлень: 696 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:15 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот. Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти... До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...

так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально. Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально. Faceless

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