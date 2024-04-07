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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 кві, 2024 13:42
Bolt написав: Faceless написав:
BIGor написав:І чого не варте? Можна тільки з обгрунтуванням?
Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.
Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.
Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців.
Все може бути.
Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.
От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:45
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.
Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.
Там купа умов:
1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.
2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація
(хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.
Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.
Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.
Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.
Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:00
rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:
Вы несколько ошибаетесь.
И ошибаетесь по причине своих комплексов.
Вы зациклены на социальном положении и карьере.
а я вважаю, що коли людина якісно працює й постійно підвищує свій рівень. а у вас чогось це комплекси
щось ви не полюбляєте людей, які працюють головою...
1. Нет, я нормально отношусь и к тем кто работает головой и к тем, кто работает руками. Есть и те, кто делает и то и другое. Просто в Украине есть комплексы насчет работы руками. Это как-бы не достойно. Тут не ставят никаких условностей, как-то дискриминирующих кого-бы то ни было. Причем это совсем не формальность. Так на это смотрят. Более того, ввиду довольно сытой жизни тем, кто может еще что-то сделать и руками есть отдельное уважение.
...
Вы-же тему карьеры двигаете в каждом третьем посте.
...
ви так постійно приписуєте мені комплекси про роботу (зовсім необгрунтовано), що видно що це ваш дуже зачіпає. не тільки у випадку зі мною
я теж нормально відношуся до тих, хто працює руками. у студентські роки теж працював вантажником (навіть бригадиром - бо ще й рахувати міг). але ми розмовляємо про людей розумовою праці. й США якраз країна з дуже сильною спеціалізацією - кожен робить свою справу.
а кар'єру в тому, чим займаюсь я - це просто ознака досвіду та якості роботи. якщо ти її якісно робиш, то автоматично зростаєш - не в цій, так в іншій фірмі
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:03
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Який же ви смішний
, там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.
та ви що?
на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ
Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.
який ви прямолінійний скажемо
я сміюся з того, що ви написали явно перебільшені речі. до речі, носіїв справжнього upper в Україні дуже небагато, щоб ще вимагати це на тестувальника
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:03
akurt написав: BIGor написав:
Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.
Останнім часом помітно почала збільшуватися кількість української діаспори в Анталії.
Щодня прибувають та прибувають.
Сьогодні звернулися приятелі зі Львова з проханням порадити рієлторку, щоби знайшла квартиру на 3 місяця... вже з 20 квітня...
Львів...
Не визначав, ІТ-ники
вони або ні... Але прибувають і чоловіки, і жінки...
Помітне збільшення автівок ДОРОГИХ української реєстрації.
В мене невеличке враження, що переїжджають більшою частиною з Польщі. Але це не точно...
Дайте вгадаю - сезон?)))
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:04
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.
Там купа умов:
1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.
2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація (хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.
Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.
Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.
Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.
Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?
Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку).
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:07
Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав:
Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.
Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.
Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців.
Все може бути.
Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.
От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти.
додам таке. якщо є хист, то можна в ІТ. але як пише Faceless
вже не буде такого, що просто прийшов з вулиці, а тобі відразу супер зп та умови.
якщо будеш кодити - то якісних кодерів все одно не так багато. а тестувальникам так, буде складно. тільки тим буде добре, хто може протестувати не лише програму, а й концепцію, на якій ця програма побудована
якісних аналітиків теж немає, а от бухгалтерів та економістів - так, надлишок ще буде довго.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:11
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.
До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...
так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:14
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.
Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.
Там купа умов:
1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.
2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація
(хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.
Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.
Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.
Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.
Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.
Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:15
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Тобто Ви радієте, що ІТ в Україні схопнулось - і середній клас який завозив долари в Україну зменшується? Який же Ви ідіот.
До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...
так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано
Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.
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