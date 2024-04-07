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#<1 ... 2029203020312032> Додано: Нед 07 кві, 2024 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5709305:Faceless"]Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.

Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.

Там купа умов:

1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.

2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація (хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.

Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.Там купа умов:1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна(хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.

Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.

Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.[/quote]Та ледь не щодня в новинах про "вирішення за раз", то через Тису, то через Карпати. І потім ти назавжди порушник закону, ще невідомо, як воно пізніше відгукнеться. Бронювання хоча б легальне Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.[/quote]Та ледь не щодня в новинах про "вирішення за раз", то через Тису, то через Карпати. І потім ти назавжди порушник закону, ще невідомо, як воно пізніше відгукнеться. Бронювання хоча б легальне Faceless

Модератор Повідомлень: 34756 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:19 rjkz написав: Shaman написав: Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая

я так розумію, ви з тих, хто в 2005-2008 непогано так піднявся

й скільки ви платили своїм працівникам?

я бачу добре обізнані, як не переплатити



якраз ті, хто типа отримує зп від держави, грабує державу так, що іншим й не наснилося. ніде так не крадуть, як на держпідприємствах... я так розумію, ви з тих, хто в 2005-2008 непогано так піднявсяй скільки ви платили своїм працівникам?я бачу добре обізнані, як не переплатитиякраз ті, хто типа отримує зп від держави, грабує державу так, що іншим й не наснилося. ніде так не крадуть, як на держпідприємствах...

рла, сказал, что прогиб засчитан, ждите премию.[/quote]

це ви гнучко не відповідаєте, як самі заробляли свої кошти. хоча чому - самостійно відновлювали справедливість (який красивий евфемізм ). тому ви так й нервуєтесь, коли кажеш, що крадуть не лише олігархи, а й дрібні бізнесмени теж. й тут я погоджусь, коли розповідають про корупцію на держпідприємствах - такого більше ніде немає.



скажіть, де видають премію, я звернусь . а так вже неодноразово казав, що не працював у структурах СКМ, хоча декого з людей знаю



вже скільки років пройшло, а досі така образа на РЛА, хоча звісно особисто з ним не стикався. що, не дали провернути справу всього життя? якщо так пропагуєш нове життя, то треба відпускати старі образи рла, сказал, что прогиб засчитан, ждите премию.[/quote]це ви гнучко не відповідаєте, як самі заробляли свої кошти. хоча чому - самостійно відновлювали справедливість (який красивий евфемізм). тому ви так й нервуєтесь, коли кажеш, що крадуть не лише олігархи, а й дрібні бізнесмени теж. й тут я погоджусь, коли розповідають про корупцію на держпідприємствах - такого більше ніде немає.скажіть, де видають премію, я звернусь. а так вже неодноразово казав, що не працював у структурах СКМ, хоча декого з людей знаювже скільки років пройшло, а досі така образа на РЛА, хоча звісно особисто з ним не стикався. що, не дали провернути справу всього життя?якщо так пропагуєш нове життя, то треба відпускати старі образи Shaman

Повідомлень: 5809 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:20 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Bolt написав: [quote="5709299:Faceless"]

Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.

Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.

Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців. Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців.

Все може бути.

Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.

От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти. Все може бути.Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти.

додам таке. якщо є хист, то можна в ІТ. але як пише Faceless вже не буде такого, що просто прийшов з вулиці, а тобі відразу супер зп та умови.



якщо будеш кодити - то якісних кодерів все одно не так багато. а тестувальникам так, буде складно. тільки тим буде добре, хто може протестувати не лише програму, а й концепцію, на якій ця програма побудована



якісних аналітиків теж немає, а от бухгалтерів та економістів - так, надлишок ще буде довго.[/quote]Якісних спеціалістів в будь-якій сфері небагато, і тут ІТ нічим не вирізняється. Просто вже не 2021 рік, коли навіть джуни носом крутили і торгувалися. І такого скоріше ще років 10 не повториться додам таке. якщо є хист, то можна в ІТ. але як пишевже не буде такого, що просто прийшов з вулиці, а тобі відразу супер зп та умови.якщо будеш кодити - то якісних кодерів все одно не так багато. а тестувальникам так, буде складно. тільки тим буде добре, хто може протестувати не лише програму, а й концепцію, на якій ця програма побудованаякісних аналітиків теж немає, а от бухгалтерів та економістів - так, надлишок ще буде довго.[/quote]Якісних спеціалістів в будь-якій сфері небагато, і тут ІТ нічим не вирізняється. Просто вже не 2021 рік, коли навіть джуни носом крутили і торгувалися. І такого скоріше ще років 10 не повториться Faceless

Модератор Повідомлень: 34756 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:22 Faceless написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти... До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...

так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально. Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.

так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні Shaman

Повідомлень: 5809 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:25 Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: [quote="5709281:Дюрі-бачі"]

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...

так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально. Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.

так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні [/quote]Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні[/quote]Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США Faceless

Модератор Повідомлень: 34756 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:25 gonchik74 написав: Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.

Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо. . У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.

а потім ці люді розповідають про корупцію в Україні. якщо вже скористався цим, то не треба потім розповідати. корупція це завжди дві сторони



але ж бачите, випустили. чи довелося стимулювати? а потім ці люді розповідають про корупцію в Україні. якщо вже скористався цим, то не треба потім розповідати. корупція це завжди дві сторониале ж бачите, випустили. чи довелося стимулювати? Shaman

Повідомлень: 5809 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:28 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Дюрі-бачі

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...



Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально. До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.

так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США

давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок Shaman

Повідомлень: 5809 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:31 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок

Тобто те, що можна Майкрософту (платити податки Ірландії) не можна Васі? І при цьому отримуючи повноцінні гроші, з якими нема проблем з фінмоніторингом. Тобто те, що можна Майкрософту (платити податки Ірландії) не можна Васі? І при цьому отримуючи повноцінні гроші, з якими нема проблем з фінмоніторингом. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2733 З нами з: 29.07.22 Подякував: 507 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:32 Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: [quote="5709387:Faceless"]

Дюрі-бачі

До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...



Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.

так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США

давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок[/quote]Та ні. Просто хтось виїхав в Європу і продовжував працювати на український офіс. А хтось виїхав і влаштувався вже в місцевий.

А знаходитися і працювати в Україні, дистанційно ставши резидентом іншої країни - "ні, синку, це фантастика" (с) давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок[/quote]Та ні. Просто хтось виїхав в Європу і продовжував працювати на український офіс. А хтось виїхав і влаштувався вже в місцевий.А знаходитися і працювати в Україні, дистанційно ставши резидентом іншої країни - "ні, синку, це фантастика" (с) Faceless

Модератор Повідомлень: 34756 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 14:36 gonchik74 написав: Дайте вгадаю - сезон?))) Дайте вгадаю - сезон?)))

У ось саме в цьому я НЕ впевнений.

Якщо мова про сезон - то не реєструються для участі в житті української діаспори.

А тут реєструються... У ось саме в цьому я НЕ впевнений.Якщо мова про сезон - то не реєструються для участі в житті української діаспори.А тут реєструються... akurt

Повідомлень: 9532 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3552 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2029203020312032> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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