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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 кві, 2024 14:18
gonchik74 написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5709305:Faceless"]Бронювання резидентів Дія Сіті є і працює. Але все одно покриває не більше половини військовозобов'язаних в Дії Сіті.
Це явно брехня. Жодного заброньованого ІТ-шника ще не бачив.
Там купа умов:
1. Працювати офіційно в компінії яка є резидентом Дія-Сіті.
2. Бути в обраній 50% 27-60 співробітниців, але кожні 6 місяців проходить умовна децимація
(хто вчив історію - той зрозуміє, хто не вчив - загугліть). Тобто якщо когось мобілізують з іншої 50% за 6 місяців/або він звільниться, то вже частина вже заброньованих потрапляє в частину 50% без броні.
Насправді, я не бачив живих заброньований ІТ-шникв, можливо якийсь ТОП менеджмент. Саме відсутність бронювання і спонукає ІТ-ників шукати щастя десь закордоном, відповідно і ставати податковими резидентами інших країн.
Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.
Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.
Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.
Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.[/quote]Та ледь не щодня в новинах про "вирішення за раз", то через Тису, то через Карпати. І потім ти назавжди порушник закону, ще невідомо, як воно пізніше відгукнеться. Бронювання хоча б легальне
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:19
rjkz написав: Shaman написав:
Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна
.
я так розумію, ви з тих, хто в 2005-2008 непогано так піднявся
й скільки ви платили своїм працівникам?
я бачу добре обізнані, як не переплатити
якраз ті, хто типа отримує зп від держави, грабує державу так, що іншим й не наснилося. ніде так не крадуть, як на держпідприємствах...
рла, сказал, что прогиб засчитан, ждите премию.[/quote]
це ви гнучко не відповідаєте, як самі заробляли свої кошти. хоча чому - самостійно відновлювали справедливість (який красивий евфемізм
). тому ви так й нервуєтесь, коли кажеш, що крадуть не лише олігархи, а й дрібні бізнесмени теж. й тут я погоджусь, коли розповідають про корупцію на держпідприємствах - такого більше ніде немає.
скажіть, де видають премію, я звернусь
. а так вже неодноразово казав, що не працював у структурах СКМ, хоча декого з людей знаю
вже скільки років пройшло, а досі така образа на РЛА, хоча звісно особисто з ним не стикався. що, не дали провернути справу всього життя?
якщо так пропагуєш нове життя, то треба відпускати старі образи
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:20
Shaman написав: Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5709299:Faceless"]
Ринок ІТ перенасичений, легко ввійти вже не вийде, і найближчі роки ставатиме тільки гірше, конкуренція росте, і через генеративний AI стає тільки ще складніше. Початківцю влаштуватися зараз досить складно, а в Україні взагалі дуже складно.
Загальний спад в індустрії спостерігається по всіх країнах, в першу чергу в США - нові проекти відкладаються, старі - скорочуються і закриваються. Сам спад ніби призупинився, але до зростання ще далеко.
Може поки довчиться то ринок налагодиться?! (Або, наоборот ШІ стане ще більш досконалим і на брук вилетить, ще більше ІТ-вців.
Все може бути.
Батьки завжди орієнтуються на поточну ситуацію, розраховуючи, що вона залишиться такою ж, поки дитина вчиться і потім ще поки набуватиме досвід і закріпиться. По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.
От зараз з кожної праски рекламують вайтівайті, а входить особливо нема куди, навіть мідлам важко роботу знайти.
додам таке. якщо є хист, то можна в ІТ. але як пише Faceless
вже не буде такого, що просто прийшов з вулиці, а тобі відразу супер зп та умови.
якщо будеш кодити - то якісних кодерів все одно не так багато. а тестувальникам так, буде складно. тільки тим буде добре, хто може протестувати не лише програму, а й концепцію, на якій ця програма побудована
якісних аналітиків теж немає, а от бухгалтерів та економістів - так, надлишок ще буде довго.[/quote]Якісних спеціалістів в будь-якій сфері небагато, і тут ІТ нічим не вирізняється. Просто вже не 2021 рік, коли навіть джуни носом крутили і торгувалися. І такого скоріше ще років 10 не повториться
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:22
Faceless написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...
так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано
Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.
так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:25
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:[quote="5709281:Дюрі-бачі"]
До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...
так ваші знайомі просто шахраюють. що для Європи велике правопорушення. а потім розмови про поганий фінмон - все ж пов'язано
Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.
так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні
[/quote]Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:25
gonchik74 написав:Виїзд вирішується один раз
. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.
Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.
а потім ці люді розповідають про корупцію в Україні. якщо вже скористався цим, то не треба потім розповідати. корупція це завжди дві сторони
але ж бачите, випустили. чи довелося стимулювати?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:28
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:Дюрі-бачі
До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...
Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.
так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні
Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США
давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:31
Shaman написав:
давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок
Тобто те, що можна Майкрософту (платити податки Ірландії) не можна Васі? І при цьому отримуючи повноцінні гроші, з якими нема проблем з фінмоніторингом.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:32
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:[quote="5709387:Faceless"]
Дюрі-бачі
До речі, серед моїх знайомих переважна більшість перереєструвалась в Європі і в них справи пішли вгору, відновлюють рівень 2021 р. по замовленнях і ЗП. Тільки от податки будуть не Україні йти...
Не обов'язково. У великих контор є офіси в різних країнах, і можна релокуватися зі зміною білінгу на іншу країну, цілком легально.
так тоді це не звільняє від необхідності сплатити податок в Україні
Звільняє, ви перестаєте бути податковим резидентом України, ми ж не США
давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок[/quote]Та ні. Просто хтось виїхав в Європу і продовжував працювати на український офіс. А хтось виїхав і влаштувався вже в місцевий.
А знаходитися і працювати в Україні, дистанційно ставши резидентом іншої країни - "ні, синку, це фантастика" (с)
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:36
gonchik74 написав:
Дайте вгадаю - сезон?)))
У ось саме в цьому я НЕ впевнений.
Якщо мова про сезон - то не реєструються для участі в житті української діаспори.
А тут реєструються...
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