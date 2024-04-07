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#<1 ... 2029203020312032 Додано: Нед 07 кві, 2024 14:37 Shaman написав: gonchik74 написав: Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.

Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо. . У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.

а потім ці люді розповідають про корупцію в Україні. якщо вже скористався цим, то не треба потім розповідати. корупція це завжди дві сторони



але ж бачите, випустили. чи довелося стимулювати? а потім ці люді розповідають про корупцію в Україні. якщо вже скористався цим, то не треба потім розповідати. корупція це завжди дві сторониале ж бачите, випустили. чи довелося стимулювати?

Я виїхав на законних підставах. Але потім ці законні підстави почали обкладати додатковими умовами, щоб створити з цього годівницю. Як і догляди і бронь і решту прописаних в законі моментів. І от і виходить, що у одного інваліда 10 доглядальників, котрі купили статус, а хтось не може довести одного факту догляду. Знаю купу інвалідів, що тричі на тиждень в залі. Це мабуть такий відбір влаштовує зелена влада, щоб в Україні жили лише ті, хто в системі як риба в воді. Я виїхав на законних підставах. Але потім ці законні підстави почали обкладати додатковими умовами, щоб створити з цього годівницю. Як і догляди і бронь і решту прописаних в законі моментів. І от і виходить, що у одного інваліда 10 доглядальників, котрі купили статус, а хтось не може довести одного факту догляду. Знаю купу інвалідів, що тричі на тиждень в залі. Це мабуть такий відбір влаштовує зелена влада, щоб в Україні жили лише ті, хто в системі як риба в воді. gonchik74

Повідомлень: 697 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 15:00 Еміграція, заробітчанство Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.

Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу? Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?

Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку). Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку).

Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса". Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса". BIGor

Повідомлень: 8815 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1320 раз. Подякували: 1724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 15:03 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок

Тобто те, що можна Майкрософту (платити податки Ірландії) не можна Васі? І при цьому отримуючи повноцінні гроші, з якими нема проблем з фінмоніторингом. Тобто те, що можна Майкрософту (платити податки Ірландії) не можна Васі? І при цьому отримуючи повноцінні гроші, з якими нема проблем з фінмоніторингом.

так й є. для офшорів одна правила, для людей інші.



як я розумію, просто так з офшору гроші в США не заведеш - все одно попросять сплатити податки так й є. для офшорів одна правила, для людей інші.як я розумію, просто так з офшору гроші в США не заведеш - все одно попросять сплатити податки Shaman

Повідомлень: 5809 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 15:35 Re: Еміграція, заробітчанство В контексті еміграції: тут сестра кума сказала, що в Бельгії біженцям платять значно більше ніж в Німеччині (1100 євро), але потрібне знання Французької... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2733 З нами з: 29.07.22 Подякував: 507 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5709354:Faceless"]Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.

Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу? Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?

Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку). Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку).

Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса".[/quote]От ви й самі відповіли - у вас маленька вибірка в вашій інфобульбашці. Тому ви й не обізнані в тому, що є,що доступно і як то працює Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса".[/quote]От ви й самі відповіли - у вас маленька вибірка в вашій інфобульбашці. Тому ви й не обізнані в тому, що є,що доступно і як то працює Faceless

Модератор Повідомлень: 34756 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2029203020312032 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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