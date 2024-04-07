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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2029203020312032
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 14:37

  Shaman написав:
  gonchik74 написав:Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.
Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.

а потім ці люді розповідають про корупцію в Україні. якщо вже скористався цим, то не треба потім розповідати. корупція це завжди дві сторони ;)

але ж бачите, випустили. чи довелося стимулювати? :lol:

Я виїхав на законних підставах. Але потім ці законні підстави почали обкладати додатковими умовами, щоб створити з цього годівницю. Як і догляди і бронь і решту прописаних в законі моментів. І от і виходить, що у одного інваліда 10 доглядальників, котрі купили статус, а хтось не може довести одного факту догляду. Знаю купу інвалідів, що тричі на тиждень в залі. Це мабуть такий відбір влаштовує зелена влада, щоб в Україні жили лише ті, хто в системі як риба в воді.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:00

Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.
Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?

Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку).

Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса".
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:03

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок

Тобто те, що можна Майкрософту (платити податки Ірландії) не можна Васі? І при цьому отримуючи повноцінні гроші, з якими нема проблем з фінмоніторингом.

так й є. для офшорів одна правила, для людей інші.

як я розумію, просто так з офшору гроші в США не заведеш - все одно попросять сплатити податки
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:35

Re: Еміграція, заробітчанство

В контексті еміграції: тут сестра кума сказала, що в Бельгії біженцям платять значно більше ніж в Німеччині (1100 євро), але потрібне знання Французької...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5709354:Faceless"]Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.
Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?

Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку).

Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса".[/quote]От ви й самі відповіли - у вас маленька вибірка в вашій інфобульбашці. Тому ви й не обізнані в тому, що є,що доступно і як то працює
Faceless
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