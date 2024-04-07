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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2029203020312032 Додано: Нед 07 кві, 2024 14:37 Shaman написав: gonchik74 написав: Виїзд вирішується один раз. У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.

Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо. . У мене немає знайомих, котрі хочуть і не можуть. Відстрочку навпаки треба поновлювати що півроку з ризиком, що правила гри зміняться.Зараз у виграші дві категорії - ті, хто виїхав і одразу максимально доклав зусиль до асиміляції ( робота, житло, пасивний дохід) і ті, хто вчасно порішав відмазку на місці ( робота з бронню, догляди, хвороби). Зараз оформити догляд навіть за наявності підстав майже неможливо. Раніше схема лкк-відмова від соцзахисту- визнання факту догляду через суд. Зараз суддям дали вказівку не визнавати. Це як з позбавленням материнства. Суддя приймає кілька однотипних рішень. Прикордонники ведуть статистику і далі прикривають лавочку. У мене сестри чоловік так виїжджав, то на Шегинях пані прикордонниця глянувши на рішення так і сказала - ми вже знаємо цього суддю, ти пʼятий по цій схемі, скоро прикриємо.

а потім ці люді розповідають про корупцію в Україні. якщо вже скористався цим, то не треба потім розповідати. корупція це завжди дві сторони



але ж бачите, випустили. чи довелося стимулювати? а потім ці люді розповідають про корупцію в Україні. якщо вже скористався цим, то не треба потім розповідати. корупція це завжди дві сторониале ж бачите, випустили. чи довелося стимулювати?

Я виїхав на законних підставах. Але потім ці законні підстави почали обкладати додатковими умовами, щоб створити з цього годівницю. Як і догляди і бронь і решту прописаних в законі моментів. І от і виходить, що у одного інваліда 10 доглядальників, котрі купили статус, а хтось не може довести одного факту догляду. Знаю купу інвалідів, що тричі на тиждень в залі. Це мабуть такий відбір влаштовує зелена влада, щоб в Україні жили лише ті, хто в системі як риба в воді. Я виїхав на законних підставах. Але потім ці законні підстави почали обкладати додатковими умовами, щоб створити з цього годівницю. Як і догляди і бронь і решту прописаних в законі моментів. І от і виходить, що у одного інваліда 10 доглядальників, котрі купили статус, а хтось не може довести одного факту догляду. Знаю купу інвалідів, що тричі на тиждень в залі. Це мабуть такий відбір влаштовує зелена влада, щоб в Україні жили лише ті, хто в системі як риба в воді. gonchik74

Повідомлень: 697 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 15:00 Еміграція, заробітчанство Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.

Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд. Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу? Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?

Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку). Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку).

Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса". Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса". BIGor

Повідомлень: 8815 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1320 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 15:03 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок давайте з термінами - я так розумію мова йде про людей, які фізично знаходяться в Україні - й вони є податковими резидентами країни. я про цей випадок

Тобто те, що можна Майкрософту (платити податки Ірландії) не можна Васі? І при цьому отримуючи повноцінні гроші, з якими нема проблем з фінмоніторингом. Тобто те, що можна Майкрософту (платити податки Ірландії) не можна Васі? І при цьому отримуючи повноцінні гроші, з якими нема проблем з фінмоніторингом.

так й є. для офшорів одна правила, для людей інші.



як я розумію, просто так з офшору гроші в США не заведеш - все одно попросять сплатити податки так й є. для офшорів одна правила, для людей інші.як я розумію, просто так з офшору гроші в США не заведеш - все одно попросять сплатити податки Shaman

Повідомлень: 5809 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 15:35 Re: Еміграція, заробітчанство В контексті еміграції: тут сестра кума сказала, що в Бельгії біженцям платять значно більше ніж в Німеччині (1100 євро), але потрібне знання Французької... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2734 З нами з: 29.07.22 Подякував: 507 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 15:39 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5709354:Faceless"]Ви ж в Польщі, то і не дивно, що не бачили. Я бачив. І не топ менеджмент.

Щоб шукати "щастя за кордоном" зараз треба вирішити більш складну задачу, ніж бронювання - виїзд.

Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу? Частину року я все одно пропрацював на українську фірму - бронювання не було (навіть у думках), є купа знайомих що працюють в Україні - яке там нафіг бронювання??? І що що я в Польщі живу?

Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку). Вам вже написали - є реальні приклади. В якій інфобульбашці ви живете, що нічого не бачили, - то виключно проблема вашої необізнаності. Ще й якось виїхали через "частину року" попри закриті кордони. Не було нічого надскладного в переході в Дія Сіті в 2022-23, з бронюванням в основному бюрократична тяганина, довго узгоджували і оформлювали, і так само довго потім поновлює бронювання (кожні півроку).

Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса".[/quote]От ви й самі відповіли - у вас маленька вибірка в вашій інфобульбашці. Тому ви й не обізнані в тому, що є,що доступно і як то працює Ага, виходить мобілізованих ІТ-шників бачив купа, навіть загинувший один є, а от заброньованних - ні. В якій інфобульбашці ви живете, я не знаю, напевно в "Києві Фейслеса".[/quote]От ви й самі відповіли - у вас маленька вибірка в вашій інфобульбашці. Тому ви й не обізнані в тому, що є,що доступно і як то працює Faceless

Модератор Повідомлень: 34756 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7970 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 17:23 Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: тут сестра кума сказала, що в Бельгії біженцям платять значно більше ніж в Німеччині (1100 євро), але потрібне знання Французької... В контексті еміграції: тут сестра кума сказала, що в Бельгії біженцям платять значно більше ніж в Німеччині (1100 євро), але потрібне знання Французької...

В Бельгії:

Одноразова соціальна виплата отримується після прибуття і становить €310 на людину.



Сума щомісячних виплат залежить від кількості членів сім’ї та їхнього віку. Біженці з України можуть отримати:

€1 100 – якщо людина живе одна;

€750 – на кожного дорослого члена сім’ї;

від €100 до €200 – на дітей.

Загальна сума грошової допомоги на одну сім’ю не може бути понад €1 560.



Не все так добре у наших людей за кордоном: зараз цілий каскад неприємностей у доньки приятелів:

- звільнили з роботи у Відні.

- за оренду квартири тепер треба платити самостійно: а це 1500€ на місяць;

- біда не ходить одна: поламалася коробка/автомат у улюбленого зовсім не дешевого авто (київські номери не зручно ж чипляти на непристойне авто: австріяки будуть думати, що в Україні живуть жебраки). Коробки автомат в Австрії телепні ремонтувати не можуть, зажадали на нову 5600€. Прийшлося винайняти за 800€ перевезення в Україну. Слава Богу майстри Міша та Микита в гаражі в селі відремонтують за 1000€: вже розібрали, якісь там «сухарики полетіли».



Ну ось, тепер пані вирішила дурною справою під назвою «робота» не займатися та перейти на соціальну допомогу від Австрії.

Гроші невеликі австріяки дають, але ж 2 (дві) квартири під орендарів у Києві та 1 (одна) у Львові.

Українці люди багаті - забезпечать достойне існування у Відні… В Бельгії:Одноразова соціальна виплата отримується після прибуття і становить €310 на людину.Сума щомісячних виплат залежить від кількості членів сім’ї та їхнього віку. Біженці з України можуть отримати:€1 100 – якщо людина живе одна;€750 – на кожного дорослого члена сім’ї;від €100 до €200 – на дітей.Загальна сума грошової допомоги на одну сім’ю не може бути понад €1 560.Не все так добре у наших людей за кордоном: зараз цілий каскад неприємностей у доньки приятелів:- звільнили з роботи у Відні.- за оренду квартири тепер треба платити самостійно: а це 1500€ на місяць;- біда не ходить одна: поламалася коробка/автомат у улюбленого зовсім не дешевого авто (київські номери не зручно ж чипляти на непристойне авто: австріяки будуть думати, що в Україні живуть жебраки). Коробки автомат в Австрії телепні ремонтувати не можуть, зажадали на нову 5600€. Прийшлося винайняти за 800€ перевезення в Україну. Слава Богу майстри Міша та Микита в гаражі в селі відремонтують за 1000€: вже розібрали, якісь там «сухарики полетіли».Ну ось, тепер пані вирішила дурною справою під назвою «робота» не займатися та перейти на соціальну допомогу від Австрії.Гроші невеликі австріяки дають, але ж 2 (дві) квартири під орендарів у Києві та 1 (одна) у Львові.Українці люди багаті - забезпечать достойне існування у Відні… akurt

Повідомлень: 9533 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3552 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 17:35 Richi написав: rjkz написав: Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.

Не буду говорить про то, чего не знаю, то есть о грузчиках в Австрии и кассирах в Вене, так как никогда там не был, но если говорить о том, что знаю, тто мой бывший подчиненный пока не получил разрешение на работу, работал мувером, то есть грузчиком. Зарабатывал от 300 до 500 долларов в день. Можете посчитать его заработки. И это кэш. Налоги он с них не платил.

Напрашивается вопрос: если человек получает 12 т в месяц (150 т. в год) чистыми, то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается. Напрашивается вопрос: если человек получает 12 т в месяц (150 т. в год) чистыми, то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается.



Не складывается только потому, что Вы пытаетесь все свести к математике.

Кроме математики существуют жизненные обстоятельства.

Чувак подался на ПУ. Пока ждал разрешения на работу, работал мувером на кэш.

Получил разрешение на работу. Пошел работать на чек на значительно меньшую зп на партайм. Когда он будет интервьюироваться, его спросят или он работал без разрешения на работу, он скажет, да работал за кэш (кстати, налоги таки надо будет хоть какие-то заплатить), пока не получил разрещение, а потом уже работал на чек. Платили вы налоги? Да, мой работодатель платил за меня налоги, так как я работал на W2. Потом эти вопросы будут опять всплывать на гринкарте и при подаче на гражданство.

Кроме того, опять-же правила американской жизни, официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг. Он нужен, как-бы в Украине это кому-то не по дуще. Не складывается только потому, что Вы пытаетесь все свести к математике.Кроме математики существуют жизненные обстоятельства.Чувак подался на ПУ. Пока ждал разрешения на работу, работал мувером на кэш.Получил разрешение на работу. Пошел работать на чек на значительно меньшую зп на партайм. Когда он будет интервьюироваться, его спросят или он работал без разрешения на работу, он скажет, да работал за кэш (кстати, налоги таки надо будет хоть какие-то заплатить), пока не получил разрещение, а потом уже работал на чек. Платили вы налоги? Да, мой работодатель платил за меня налоги, так как я работал на W2. Потом эти вопросы будут опять всплывать на гринкарте и при подаче на гражданство.Кроме того, опять-же правила американской жизни, официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг. Он нужен, как-бы в Украине это кому-то не по дуще. rjkz

Повідомлень: 16450 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8296 раз. Подякували: 5168 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 17:40 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг. официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг.

Питання: в США цей рейтинг не можна накрутити як в Україні беручи й повертаючи кредити? Питання: в США цей рейтинг не можна накрутити як в Україні беручи й повертаючи кредити? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2734 З нами з: 29.07.22 Подякував: 507 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 17:46 BIGor написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства

1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.

2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя? От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля.2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?



Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.

В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.

Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.

Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.

У нее была зарплата 600 гривен в месяц .

Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.В 2005-2008 многиеочень неплохие состояния.Но и тогда были люди, которыекопеечные зарплаты.Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.

Це все через надлишок робочої сили в Україні. Це робоча схема, коли користуючись месцевою копійчаною робочою силою олігархат створює продукцію на експорт по світовим цінам. Профіт колосальний - але така ситуація поступово вимиває робочу силу і погіршує демографію. Це все через надлишок робочої сили в Україні. Це робоча схема, коли користуючись месцевою копійчаною робочою силою олігархат створює продукцію на експорт по світовим цінам. Профіт колосальний - але така ситуація поступово вимиває робочу силу і погіршує демографію.



Совершенно верно.

Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.

Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.

А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти. Совершенно верно.Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти. rjkz

Повідомлень: 16450 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8296 раз. Подякували: 5168 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2029203020312032 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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