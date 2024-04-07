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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2030203120322033
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:17

  rjkz написав:Совершенно верно.
Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.
Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.
А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти.

одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.

тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?

Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...
  Shaman написав:одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.

тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу

І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:46

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?

Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...

Польща умовний приклад. є Болгарія, є Іспанія, є країни Латинської Америки. рівень зп різний. залежить від рівня розвитку економіки. один з критеріїв - ВВП на одну людину. чим вище це ВВП, тим вище зп.
  Shaman написав:одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.

тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу

І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління.

приклади наведіть. ви ж не назвете, лише якийсь плітки.

єдине, що держава деякі активи націоналізувала - це є, в деяких олігархів. москальські активи в процесі.
Shaman
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