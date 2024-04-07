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#<1 ... 2030203120322033 Додано: Нед 07 кві, 2024 18:17 rjkz написав: Совершенно верно.

Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.

Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.

А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти. Совершенно верно.Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти.

одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.



тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу Shaman

Повідомлень: 5816 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 18:30 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?

Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...

Shaman написав: одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.



тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу

І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління. Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2736 З нами з: 29.07.22 Подякував: 507 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 18:46 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?

Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України... Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...

Польща умовний приклад. є Болгарія, є Іспанія, є країни Латинської Америки. рівень зп різний. залежить від рівня розвитку економіки. один з критеріїв - ВВП на одну людину. чим вище це ВВП, тим вище зп.

Shaman написав: одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.



тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу

І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління. І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний

приклади наведіть. ви ж не назвете, лише якийсь плітки.



єдине, що держава деякі активи націоналізувала - це є, в деяких олігархів. москальські активи в процесі. Польща умовний приклад. є Болгарія, є Іспанія, є країни Латинської Америки. рівень зп різний. залежить від рівня розвитку економіки. один з критеріїв - ВВП на одну людину. чим вище це ВВП, тим вище зп.приклади наведіть. ви ж не назвете, лише якийсь плітки.єдине, що держава деякі активи націоналізувала - це є, в деяких олігархів. москальські активи в процесі. Shaman

Повідомлень: 5816 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2030203120322033 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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