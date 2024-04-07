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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2030203120322033 Додано: Нед 07 кві, 2024 18:17 rjkz написав: Совершенно верно.

Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.

Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.

А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти. Совершенно верно.Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти.

одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.



тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу Shaman

Повідомлень: 5815 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 18:30 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?

Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...

Shaman написав: одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.



тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу

І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління. Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2736 З нами з: 29.07.22 Подякував: 508 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 18:46 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?

Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України... Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...

Польща умовний приклад. є Болгарія, є Іспанія, є країни Латинської Америки. рівень зп різний. залежить від рівня розвитку економіки. один з критеріїв - ВВП на одну людину. чим вище це ВВП, тим вище зп.

Shaman написав: одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.



тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу

І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління. І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний

приклади наведіть. ви ж не назвете, лише якийсь плітки.



єдине, що держава деякі активи націоналізувала - це є, в деяких олігархів. москальські активи в процесі. Польща умовний приклад. є Болгарія, є Іспанія, є країни Латинської Америки. рівень зп різний. залежить від рівня розвитку економіки. один з критеріїв - ВВП на одну людину. чим вище це ВВП, тим вище зп.приклади наведіть. ви ж не назвете, лише якийсь плітки.єдине, що держава деякі активи націоналізувала - це є, в деяких олігархів. москальські активи в процесі. Shaman

Повідомлень: 5815 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 20:36 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг. официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг.

Питання: в США цей рейтинг не можна накрутити як в Україні беручи й повертаючи кредити? Питання: в США цей рейтинг не можна накрутити як в Україні беручи й повертаючи кредити?



Можно, лайфхаков - полный Ютюб.

Только это одни циферки.

А там есть еще информация кроме циферок - поздние платежи, жесткие проверки (сколько), рекордс, и тд.

У меня был один лон, я его полностью выплатил и даже переплатил 2 доллара (были платежи, а последний на 2 доллара меньше). По прошествию 1,5 лет после закрытия лона (это был очень хороший лон, который пошел в кредит хистори и безпроцентный)пришло письмо, что они не получили последний платеж и так как мы не реагировали на предыдущие письма (их мы не получали), то они вынуждены сделать рекорд и передать дело коллекторам.

Я начал звонить в ту организацию, но безуспешно.

Я быстро сделал платеж (порядка 100 долларов), а уже на следующей неделе жена дозвонилась туда "Нет, у вас все в порядке. Это наверное какая-то ошибка".

"Ошибка? Письмо, и очевидно не первое, до этого не доходили, подписанное начальником департамента. У нас все бумаги на руках, но почему нам оно пришло?"

"У вас все в порядке".

Ну, забыли.

Вчера, через полгода, нам пришел чек от этой организации с суммой переплаты.

Не в цифрах кредитскор дело, их, действительно несложно накрутить. Я не накручивал, но у меня почти 800. Это близко к максимуму.

А вот все записи, которые при проверке тоже анализируются - это намного важнее.

Человек с высоким рейтингом может взять мортгидж и не смочь рассчитаться.

Человек с низким рейтингом может взять и рассчитаться.

Сам рейтинг говорит только об обязательности человека и его дисциплине, о том, что он будет делать все возможное, чтобы с ним не было проблем.

Для того, чтобы взять в аренду машину или снять гостинницу этих циферок достаточно, чтобы взять мортгидж или машину в кредит - нет, там уже делают тн "жесткую проверку". Можно, лайфхаков - полный Ютюб.Только это одни циферки.А там есть еще информация кроме циферок - поздние платежи, жесткие проверки (сколько), рекордс, и тд.У меня был один лон, я его полностью выплатил и даже переплатил 2 доллара (были платежи, а последний на 2 доллара меньше). По прошествию 1,5 лет после закрытия лона (это был очень хороший лон, который пошел в кредит хистори и безпроцентный)пришло письмо, что они не получили последний платеж и так как мы не реагировали на предыдущие письма (их мы не получали), то они вынуждены сделать рекорд и передать дело коллекторам.Я начал звонить в ту организацию, но безуспешно.Я быстро сделал платеж (порядка 100 долларов), а уже на следующей неделе жена дозвонилась туда "Нет, у вас все в порядке. Это наверное какая-то ошибка"."Ошибка? Письмо, и очевидно не первое, до этого не доходили, подписанное начальником департамента. У нас все бумаги на руках, но почему нам оно пришло?""У вас все в порядке".Ну, забыли.Вчера, через полгода, нам пришел чек от этой организации с суммой переплаты.Не в цифрах кредитскор дело, их, действительно несложно накрутить. Я не накручивал, но у меня почти 800. Это близко к максимуму.А вот все записи, которые при проверке тоже анализируются - это намного важнее.Человек с высоким рейтингом может взять мортгидж и не смочь рассчитаться.Человек с низким рейтингом может взять и рассчитаться.Сам рейтинг говорит только об обязательности человека и его дисциплине, о том, что он будет делать все возможное, чтобы с ним не было проблем.Для того, чтобы взять в аренду машину или снять гостинницу этих циферок достаточно, чтобы взять мортгидж или машину в кредит - нет, там уже делают тн "жесткую проверку". rjkz

Повідомлень: 16453 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8297 раз. Подякували: 5171 раз. Профіль 4 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 20:55 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?

Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...

Shaman написав: одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.



тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу

І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління. Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління.



Не думаю, что это связано только с наплывом украинцев, но и это тоже, в НЙ, как судя по всему и в Канаде, сейчас со стартовой работой беда.

Работодатели выкручивают руки как могут. Прошлого подчиненнного еле нашли за 1,5 месяца. Когда он уволился ( и не смог найти работу, а думал что все будет просто), мы позвонили в 2 соцорганизации, которые занимаются трудоустройством.

Разместили вакансию, просили звонить с вторника следующей недели. На следующий день, в четверг утром, мне позвонил "наш украинец" (ТМ), приехавший по Ю4Ю, и хоть я был недоволен, что он не выполнил требования звонить со следующей недели, но помня, о том, как долго подбирал предшественника, с ним поговорил и понял, что он может мне подойти. В пятницу он сам приехал и фактически прошел стажировку, бесплатно для работодателя. Со следующей недели он начал работать. А со вторника начался шквал звонков. Потом, где-то через неделю, он признался, что работы нет никакой. И с тех пор ситуация только стала хуже. Работает он уже почти год. Работодатель платит ему на 10% меньше чем его предшественнику.

Девочка с Ютуба, которую я тут выкладывал, говорит, что когда украинцы только приезжали в Калгари, то крутили носом от "мыть полы/посуду/дупы". Сейчас ищут ЛЮБУЮ работу.

В то же время, на позиции, требующие свободного Инглиша, в НЙ уже берут без американского ВО там, где раньще требовалось.

То есть, проблема трудоустроиться именно на стартовую работу, на которую идут ньюкамеры. Не думаю, что это связано только с наплывом украинцев, но и это тоже, в НЙ, как судя по всему и в Канаде, сейчас со стартовой работой беда.Работодатели выкручивают руки как могут. Прошлого подчиненнного еле нашли за 1,5 месяца. Когда он уволился ( и не смог найти работу, а думал что все будет просто), мы позвонили в 2 соцорганизации, которые занимаются трудоустройством.Разместили вакансию, просили звонить с вторника следующей недели. На следующий день, в четверг утром, мне позвонил "наш украинец" (ТМ), приехавший по Ю4Ю, и хоть я был недоволен, что он не выполнил требования звонить со следующей недели, но помня, о том, как долго подбирал предшественника, с ним поговорил и понял, что он может мне подойти. В пятницу он сам приехал и фактически прошел стажировку, бесплатно для работодателя. Со следующей недели он начал работать. А со вторника начался шквал звонков. Потом, где-то через неделю, он признался, что работы нет никакой. И с тех пор ситуация только стала хуже. Работает он уже почти год. Работодатель платит ему на 10% меньше чем его предшественнику.Девочка с Ютуба, которую я тут выкладывал, говорит, что когда украинцы только приезжали в Калгари, то крутили носом от "мыть полы/посуду/дупы". Сейчас ищут ЛЮБУЮ работу.В то же время, на позиции, требующие свободного Инглиша, в НЙ уже берут без американского ВО там, где раньще требовалось.То есть, проблема трудоустроиться именно на стартовую работу, на которую идут ньюкамеры. rjkz

Повідомлень: 16453 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8297 раз. Подякували: 5171 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 21:03 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:

Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.

В 2005-2008 многие заработали очень неплохие состояния.

Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ копеечные зарплаты.

Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.

У нее была зарплата 600 гривен в месяц .

Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна. Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.В 2005-2008 многиеочень неплохие состояния.Но и тогда были люди, которыекопеечные зарплаты.Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.

Це все через надлишок робочої сили в Україні. Це робоча схема, коли користуючись месцевою копійчаною робочою силою олігархат створює продукцію на експорт по світовим цінам. Профіт колосальний - але така ситуація поступово вимиває робочу силу і погіршує демографію. Це все через надлишок робочої сили в Україні. Це робоча схема, коли користуючись месцевою копійчаною робочою силою олігархат створює продукцію на експорт по світовим цінам. Профіт колосальний - але така ситуація поступово вимиває робочу силу і погіршує демографію.



Совершенно верно.

Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.

Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.

А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти. Совершенно верно.Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти.



Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".

"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"

Буду напоминать.

И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать. Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить"."Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"Буду напоминать.И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать. rjkz

Повідомлень: 16453 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8297 раз. Подякували: 5171 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2030203120322033 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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