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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 кві, 2024 18:17
rjkz написав:
Совершенно верно.
Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.
Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.
А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти.
одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.
тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу
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Shaman
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Додано: Нед 07 кві, 2024 18:30
Shaman написав:
вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?
Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...
Shaman написав:
одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.
тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу
І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 18:46
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?
Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...
Польща умовний приклад. є Болгарія, є Іспанія, є країни Латинської Америки. рівень зп різний. залежить від рівня розвитку економіки. один з критеріїв - ВВП на одну людину. чим вище це ВВП, тим вище зп.
Shaman написав:
одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.
тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу
І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління.
приклади наведіть. ви ж не назвете, лише якийсь плітки.
єдине, що держава деякі активи націоналізувала - це є, в деяких олігархів. москальські активи в процесі.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 20:36
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг.
Питання: в США цей рейтинг не можна накрутити як в Україні беручи й повертаючи кредити?
Можно, лайфхаков - полный Ютюб.
Только это одни циферки.
А там есть еще информация кроме циферок - поздние платежи, жесткие проверки (сколько), рекордс, и тд.
У меня был один лон, я его полностью выплатил и даже переплатил 2 доллара (были платежи, а последний на 2 доллара меньше). По прошествию 1,5 лет после закрытия лона (это был очень хороший лон, который пошел в кредит хистори и безпроцентный)пришло письмо, что они не получили последний платеж и так как мы не реагировали на предыдущие письма (их мы не получали), то они вынуждены сделать рекорд и передать дело коллекторам.
Я начал звонить в ту организацию, но безуспешно.
Я быстро сделал платеж (порядка 100 долларов), а уже на следующей неделе жена дозвонилась туда "Нет, у вас все в порядке. Это наверное какая-то ошибка".
"Ошибка? Письмо, и очевидно не первое, до этого не доходили, подписанное начальником департамента. У нас все бумаги на руках, но почему нам оно пришло?"
"У вас все в порядке".
Ну, забыли.
Вчера, через полгода, нам пришел чек от этой организации с суммой переплаты.
Не в цифрах кредитскор дело, их, действительно несложно накрутить. Я не накручивал, но у меня почти 800. Это близко к максимуму.
А вот все записи, которые при проверке тоже анализируются - это намного важнее.
Человек с высоким рейтингом может взять мортгидж и не смочь рассчитаться.
Человек с низким рейтингом может взять и рассчитаться.
Сам рейтинг говорит только об обязательности человека и его дисциплине, о том, что он будет делать все возможное, чтобы с ним не было проблем.
Для того, чтобы взять в аренду машину или снять гостинницу этих циферок достаточно, чтобы взять мортгидж или машину в кредит - нет, там уже делают тн "жесткую проверку".
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Додано: Нед 07 кві, 2024 20:55
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США?
Як на мене, то головна причина в наявності дешевої робочої сили з України...
Shaman написав:
одним з наслідків війни буде те, що класичних олігархів в країні не буде. й це дає певні надії. зараз навпаки проблема надто централізації влади у держави. й треба прослідкувати, щоб держава й окремі керманичі цю владу потім віддали.
тому вплив Ахметова зараз набагато менший, ніж комусь здається. й так, де наймають то? бо ніде бачу
І Ви ж пишете, що зараз нема рейдерства, коли навіть на рівні найбільших олігархів рейдери віджимають все нечесно нажите... І в москалів і у нас йде величезний перерозподіл власності від людей з 90 до нового, молодого покоління.
Не думаю, что это связано только с наплывом украинцев, но и это тоже, в НЙ, как судя по всему и в Канаде, сейчас со стартовой работой беда.
Работодатели выкручивают руки как могут. Прошлого подчиненнного еле нашли за 1,5 месяца. Когда он уволился ( и не смог найти работу, а думал что все будет просто), мы позвонили в 2 соцорганизации, которые занимаются трудоустройством.
Разместили вакансию, просили звонить с вторника следующей недели. На следующий день, в четверг утром, мне позвонил "наш украинец" (ТМ), приехавший по Ю4Ю, и хоть я был недоволен, что он не выполнил требования звонить со следующей недели, но помня, о том, как долго подбирал предшественника, с ним поговорил и понял, что он может мне подойти. В пятницу он сам приехал и фактически прошел стажировку, бесплатно для работодателя. Со следующей недели он начал работать. А со вторника начался шквал звонков. Потом, где-то через неделю, он признался, что работы нет никакой. И с тех пор ситуация только стала хуже. Работает он уже почти год. Работодатель платит ему на 10% меньше чем его предшественнику.
Девочка с Ютуба, которую я тут выкладывал, говорит, что когда украинцы только приезжали в Калгари, то крутили носом от "мыть полы/посуду/дупы". Сейчас ищут ЛЮБУЮ работу.
В то же время, на позиции, требующие свободного Инглиша, в НЙ уже берут без американского ВО там, где раньще требовалось.
То есть, проблема трудоустроиться именно на стартовую работу, на которую идут ньюкамеры.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:03
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
Дело в том, что многие витают в облаках, оторвавшись от земной реальности.
В 2005-2008 многие заработали
очень неплохие состояния.
Но и тогда были люди, которые ПОЛУЧАЛИ
копеечные зарплаты.
Я уже писал, что по моему примеру мои друзья начали свой бизнес и как-то в гостях у них мы говорили о своем и встряла мама жены друга.У нее была зарплата 600 гривен в месяц
.
Так и сейчас, кто-то сидит в офисе и получает зарплату от олигарха, который разворовывает уже 30 лет страну, а кто-то сидит на зарплате, которую ему платит эта самая разворованная страна.
Це все через надлишок робочої сили в Україні. Це робоча схема, коли користуючись месцевою копійчаною робочою силою олігархат створює продукцію на експорт по світовим цінам. Профіт колосальний - але така ситуація поступово вимиває робочу силу і погіршує демографію.
Совершенно верно.
Только в какой-то момент война, к разжиганию которой приложил немало усилий этот самый олигарх приходит на землю страны, которую он разворовывал и из которой он выдавливал население. Противник захватывает города, которые он считал своей собственностью, а людей в них своими рабами, разрушает его заводы, бомбит его ТЭЦ. И тут он понимает, что надо кого-то отправить защищать свою собственность. А миллионы людей уже из-за него за границей.
Он нанимает кучу "экспертов", политологов, и просто людей, которые в фейсбуках, телеграмах, на разных форумах проводят агитацию как плохо за границей и что надо возвращаться, потому что никогда украинцы не смогут жить за границей так как они могут жить в Украине.
А сейчас ему надо защитить свое состояние. Потому что он - "патриот дамбасса", а на дамбасе понятия такие, что если у тебя есть бабки, то ты - "король"...по масти.
Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".
"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"
Буду напоминать.
И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать.
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rjkz
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