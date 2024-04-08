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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2031203220332034
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 03:30

  Shaman написав:
  rjkz написав:Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".
"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"
Буду напоминать.
И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать.

цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєте ;)

бо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.

а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозу :D

партія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючно :D

а сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с) :lol:


Уважаемые коллеги-форумчане.
Этот пост заслуживает отдельного внимания.
Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?
Предлагаю что-то наподобии некоего теста.
Кто что сможет сказать о человеке, который его написал.
Один вывод очевиден, остальные будут в качестве допущения.
rjkz
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