Shaman написав:rjkz написав:Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".
"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"
Буду напоминать.
И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать.
цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєте
бо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.
а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозу
партія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючно
а сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с)
Уважаемые коллеги-форумчане.
Этот пост заслуживает отдельного внимания.
Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?
Предлагаю что-то наподобии некоего теста.
Кто что сможет сказать о человеке, который его написал.
Один вывод очевиден, остальные будут в качестве допущения.