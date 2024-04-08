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#<1 ... 2031203220332034 Додано: Пон 08 кві, 2024 03:30 Shaman написав: rjkz написав: Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".

"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"

Буду напоминать.

И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать. Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить"."Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"Буду напоминать.И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать.

цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєте



бо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.



а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозу



партія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючно



а сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с) цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєтебо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозупартія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючноа сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с)



Уважаемые коллеги-форумчане.

Этот пост заслуживает отдельного внимания.

Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?

Предлагаю что-то наподобии некоего теста.

Кто что сможет сказать о человеке, который его написал.

Один вывод очевиден, остальные будут в качестве допущения. Уважаемые коллеги-форумчане.Этот пост заслуживает отдельного внимания.Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?Предлагаю что-то наподобии некоего теста.Кто что сможет сказать о человеке, который его написал.Один вывод очевиден, остальные будут в качестве допущения. rjkz

Повідомлень: 16456 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8297 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2031203220332034 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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