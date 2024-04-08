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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 кві, 2024 03:30
Shaman написав: rjkz написав:
Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".
"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"
Буду напоминать.
И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать.
цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєте
бо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.
а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозу
партія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючно
а сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с)
Уважаемые коллеги-форумчане.
Этот пост заслуживает отдельного внимания.
Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?
Предлагаю что-то наподобии некоего теста.
Кто хочет проанализировать этот пост?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 03:53
Кстати, жизнь в НЙ, оказывается, очень нескучная.
Так, в пятницу утром, примерно в 10.25, в НЙ произошло землетрясение магнитудой 4.7 балла, эпицентр был в пригороде, в НДж, там было 4.8.
Это первое такое сильное землетрясение за последние 145 лет, полагаю, до этого просто нет данных, и второе в этом году. 2 января было землетрясение в 1.5 балла. До этого я землетрясений не заставал.
А завтра, в понедельник, будет затмение Солнца, близкое к полному.
Примерно в 2 часа дня, не в 14-00, а в 2.00рм, Луна закроет Солнце примерно на 90%.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 07:32
Shaman написав:
як це я пропустив цей перл?
Не перл, а реальність, але людина Ахметова це зрозуміти не може.
Shaman написав:
в якому консалтингу ви кажете працювали? здається, я розумію чого не склалося...
Перехід на особистості, напевно через брак агруметів чи мізків
Shaman написав:
а де ви бачите надлишок? кваліфікованої робочої сили в Україні не вистачає дуже давно. олігархи - це далеко не вся країна. тоді вже краще кажіть про можновладців, які платили на державних підприємствах копійки, а самі крали на мільйони.
Тільки ж вище по темі розжовували, що навіть в ІТ надлишок робочої сили, що вже казати про інші сфери, коли освічені і кваліфікавоні люди їхали в Польщу мільйонами?
Shaman написав:
вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? причини ті ж самі. але наче олігархів у Польщі немає.
а продукцію на жаль ми створюємо дуже просту тому вона й по західним міркам коштує недорого
й ще з приводу копійчаної зп - а чому на заході одна людина виробляє продукції значно більше, ніж в Україні? є й така проблема. як розвивати економіку - це цілий комплекс дій, але це не цікаво - краще на олігархів все звалити. чи на владу. хоча влада так, свою руку теж приклала.
Почитайте трохи про продуктивність праці - почніть з вікіпедії. І тоді може до Вас дійде, що це не робітник має купляти новий екскаватор чи станок ЧПУ на виробництво олігарха. То це робітник має вирішувати проблему української (читай олігархічної економіки?). Фапають на циферки ВВ в основному недалекі люди, нормальні стараються забезпечити сім'ю, чи то в Польщі чи то в Німеччині чи Австрії.
Shaman написав:
проблем в українській економіці вистачає, але все це набагато складніше, ніж в офісі простих рішень
зараз взагалі ще більш серйозні виклики. а далі варіанти - хтось намагається щось робити, хтось тікає від проблем (в кого є можливість), а переважна більшість чогось чекає, але не забуває знаходити винуватих в тому, що все погано...
Це найсмішніше, просто набір слів без смислу. У простого громадянина немає жодних важелів впливу на те що може відбуватися в економіці.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 07:38
rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:
Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".
"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"
Буду напоминать.
И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать.
цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєте
бо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.
а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозу
партія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючно
а сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с)
Уважаемые коллеги-форумчане.
Этот пост заслуживает отдельного внимания.
Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?
Предлагаю что-то наподобии некоего теста.
Кто хочет проанализировать этот пост?
Ну що, "погані і глупі українці вибрали самі регіоналів", "поганий Коломойський", "хороший і розумний Ахмєтов" ну і ще набір якийхось диких образ і звинувачень, можливо частину тексту згенеровано через чат GPT.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 07:40
Shaman написав: rjkz написав:
Очередной опус "адвоката д...ла"
ви ж не відповіли, де можна отримати винагороду?
а то все безкоштовно
а з аргументами важкувато. бо в мене набагато ширше явлення про загальну ситуації в економіці країни, ніж у вас. у вас лише досвід власного бізнесу. й ще ваше попереднє місце роботи, яке я так розумію понесло значні збитки після того, як ви відновили соціальну справедливість
Яке ширше, якщо в тебе досих пір дефіціт робочої сили? Яке твоє знання економіки, якщо ти не знаєш що таке продуктивність праці і засоби виробництва?
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