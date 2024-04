Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2031203220332034 Додано: Пон 08 кві, 2024 03:30 Shaman написав: rjkz написав: Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".

"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"

Буду напоминать.

Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".

"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"

Буду напоминать.

И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать.

цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєте



бо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.



а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозу



партія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючно



цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєте

бо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.

а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозу

партія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючно

а сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с)



Уважаемые коллеги-форумчане.

Этот пост заслуживает отдельного внимания.

Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?

Предлагаю что-то наподобии некоего теста.

Кто хочет проанализировать этот пост?

Повідомлень: 16457 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8297 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 03:53 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, жизнь в НЙ, оказывается, очень нескучная.

Так, в пятницу утром, примерно в 10.25, в НЙ произошло землетрясение магнитудой 4.7 балла, эпицентр был в пригороде, в НДж, там было 4.8.

Это первое такое сильное землетрясение за последние 145 лет, полагаю, до этого просто нет данных, и второе в этом году. 2 января было землетрясение в 1.5 балла. До этого я землетрясений не заставал.

А завтра, в понедельник, будет затмение Солнца, близкое к полному.

Примерно в 2 часа дня, не в 14-00, а в 2.00рм, Луна закроет Солнце примерно на 90%. rjkz

Повідомлень: 16457 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8297 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 07:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: як це я пропустив цей перл? як це я пропустив цей перл?

Не перл, а реальність, але людина Ахметова це зрозуміти не може.



Shaman написав: в якому консалтингу ви кажете працювали? здається, я розумію чого не склалося... в якому консалтингу ви кажете працювали? здається, я розумію чого не склалося...

Перехід на особистості, напевно через брак агруметів чи мізків

Shaman написав: а де ви бачите надлишок? кваліфікованої робочої сили в Україні не вистачає дуже давно. олігархи - це далеко не вся країна. тоді вже краще кажіть про можновладців, які платили на державних підприємствах копійки, а самі крали на мільйони. а де ви бачите надлишок? кваліфікованої робочої сили в Україні не вистачає дуже давно. олігархи - це далеко не вся країна. тоді вже краще кажіть про можновладців, які платили на державних підприємствах копійки, а самі крали на мільйони.

Тільки ж вище по темі розжовували, що навіть в ІТ надлишок робочої сили, що вже казати про інші сфери, коли освічені і кваліфікавоні люди їхали в Польщу мільйонами?



Shaman написав: вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? причини ті ж самі. але наче олігархів у Польщі немає.



а продукцію на жаль ми створюємо дуже просту тому вона й по західним міркам коштує недорого



й ще з приводу копійчаної зп - а чому на заході одна людина виробляє продукції значно більше, ніж в Україні? є й така проблема. як розвивати економіку - це цілий комплекс дій, але це не цікаво - краще на олігархів все звалити. чи на владу. хоча влада так, свою руку теж приклала. вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? причини ті ж самі. але наче олігархів у Польщі немає.а продукцію на жаль ми створюємо дуже просту тому вона й по західним міркам коштує недорогой ще з приводу копійчаної зп - а чому на заході одна людина виробляє продукції значно більше, ніж в Україні? є й така проблема. як розвивати економіку - це цілий комплекс дій, але це не цікаво - краще на олігархів все звалити. чи на владу. хоча влада так, свою руку теж приклала.

Почитайте трохи про продуктивність праці - почніть з вікіпедії. І тоді може до Вас дійде, що це не робітник має купляти новий екскаватор чи станок ЧПУ на виробництво олігарха. То це робітник має вирішувати проблему української (читай олігархічної економіки?). Фапають на циферки ВВ в основному недалекі люди, нормальні стараються забезпечити сім'ю, чи то в Польщі чи то в Німеччині чи Австрії.

Shaman написав: проблем в українській економіці вистачає, але все це набагато складніше, ніж в офісі простих рішень зараз взагалі ще більш серйозні виклики. а далі варіанти - хтось намагається щось робити, хтось тікає від проблем (в кого є можливість), а переважна більшість чогось чекає, але не забуває знаходити винуватих в тому, що все погано... проблем в українській економіці вистачає, але все це набагато складніше, ніж в офісі простих рішеньзараз взагалі ще більш серйозні виклики. а далі варіанти - хтось намагається щось робити, хтось тікає від проблем (в кого є можливість), а переважна більшість чогось чекає, але не забуває знаходити винуватих в тому, що все погано...

Це найсмішніше, просто набір слів без смислу. У простого громадянина немає жодних важелів впливу на те що може відбуватися в економіці. Не перл, а реальність, але людина Ахметова це зрозуміти не може.Перехід на особистості, напевно через брак агруметів чи мізківТільки ж вище по темі розжовували, що навіть в ІТ надлишок робочої сили, що вже казати про інші сфери, коли освічені і кваліфікавоні люди їхали в Польщу мільйонами?Почитайте трохи про продуктивність праці - почніть з вікіпедії. І тоді може до Вас дійде, що це не робітник має купляти новий екскаватор чи станок ЧПУ на виробництво олігарха. То це робітник має вирішувати проблему української (читай олігархічної економіки?). Фапають на циферки ВВ в основному недалекі люди, нормальні стараються забезпечити сім'ю, чи то в Польщі чи то в Німеччині чи Австрії.Це найсмішніше, просто набір слів без смислу. У простого громадянина немає жодних важелів впливу на те що може відбуватися в економіці. BIGor

Повідомлень: 8817 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1726 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 07:40 Shaman написав: rjkz написав: Очередной опус "адвоката д...ла" Очередной опус "адвоката д...ла"

ви ж не відповіли, де можна отримати винагороду?

а то все безкоштовно



а з аргументами важкувато. бо в мене набагато ширше явлення про загальну ситуації в економіці країни, ніж у вас. у вас лише досвід власного бізнесу. й ще ваше попереднє місце роботи, яке я так розумію понесло значні збитки після того, як ви відновили соціальну справедливість ви ж не відповіли, де можна отримати винагороду?а то все безкоштовноа з аргументами важкувато. бо в мене набагато ширше явлення про загальну ситуації в економіці країни, ніж у вас. у вас лише досвід власного бізнесу. й ще ваше попереднє місце роботи, яке я так розумію понесло значні збитки після того, як ви відновили соціальну справедливість

Яке ширше, якщо в тебе досих пір дефіціт робочої сили? Яке твоє знання економіки, якщо ти не знаєш що таке продуктивність праці і засоби виробництва? Яке ширше, якщо в тебе досих пір дефіціт робочої сили? Яке твоє знання економіки, якщо ти не знаєш що таке продуктивність праці і засоби виробництва? BIGor

Повідомлень: 8817 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1726 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 09:14 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Яке ширше, якщо в тебе досих пір дефіціт робочої сили? Яке ширше, якщо в тебе досих пір дефіціт робочої сили?

Насправді є проблема знайти кваліфіковано робочу силу. Із прикладів, що знаю особисто: Рошен шукав минулого року агронома, який вміє вирощувати Фундук, потім привіз якусь іноземку, здається із Італії.

Аналогічно на заводі, де працює кум, шукають спеціаліста по наладці якихось японських верстатів, бо постійно (4-5 разів на рік) завозять словака. І навпаки кум на дистанційних заробітках - для заводу в Румунії креслить конвеєрні лінії, бо не можуть знайти місцевого, а кума не захотіла емігрувати до Румунії...



Та й в IT така проблема є. Наче спеціалістів багато, а починаєш шукати конкретного експерта, який вміє нормально працювати з ML, криптографією та IoT - то нема нікого...

Ну і вже писав тут: кіберполіція найняла аспіранта математика, бо нема спеціалістів які знають кримінальне провадження і аналіз даних одночасно. Вираішили, що його простіше довчити ніж юриста.

Та й кума вчили креслити. Сказали, що легше навчити математика креслити, ніж кресляря - теорії розкладів... Насправді є проблема знайти кваліфіковано робочу силу. Із прикладів, що знаю особисто: Рошен шукав минулого року агронома, який вміє вирощувати Фундук, потім привіз якусь іноземку, здається із Італії.Аналогічно на заводі, де працює кум, шукають спеціаліста по наладці якихось японських верстатів, бо постійно (4-5 разів на рік) завозять словака. І навпаки кум на дистанційних заробітках - для заводу в Румунії креслить конвеєрні лінії, бо не можуть знайти місцевого, а кума не захотіла емігрувати до Румунії...Та й в IT така проблема є. Наче спеціалістів багато, а починаєш шукати конкретного експерта, який вміє нормально працювати з ML, криптографією та IoT - то нема нікого...Ну і вже писав тут: кіберполіція найняла аспіранта математика, бо нема спеціалістів які знають кримінальне провадження і аналіз даних одночасно. Вираішили, що його простіше довчити ніж юриста.Та й кума вчили креслити. Сказали, що легше навчити математика креслити, ніж кресляря - теорії розкладів... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2750 З нами з: 29.07.22 Подякував: 509 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 10:07 rjkz написав: Richi написав: Напрашивается вопрос: если человек получает 12 т в месяц (150 т. в год) чистыми, то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается. Напрашивается вопрос: если человек получает 12 т в месяц (150 т. в год) чистыми, то нахрена ему разрешение на работу? Чтобы получать 70-80 т. в год (50 чистыми)? Лично у меня пазл с такой математикой не складывается.



Не складывается только потому, что Вы пытаетесь все свести к математике.

Кроме математики существуют жизненные обстоятельства.

Чувак подался на ПУ. Пока ждал разрешения на работу, работал мувером на кэш.

Получил разрешение на работу. Пошел работать на чек на значительно меньшую зп на партайм. Когда он будет интервьюироваться, его спросят или он работал без разрешения на работу, он скажет, да работал за кэш (кстати, налоги таки надо будет хоть какие-то заплатить), пока не получил разрещение, а потом уже работал на чек. Платили вы налоги? Да, мой работодатель платил за меня налоги, так как я работал на W2. Потом эти вопросы будут опять всплывать на гринкарте и при подаче на гражданство.

Кроме того, опять-же правила американской жизни, официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг. Он нужен, как-бы в Украине это кому-то не по дуще. Не складывается только потому, что Вы пытаетесь все свести к математике.Кроме математики существуют жизненные обстоятельства.Чувак подался на ПУ. Пока ждал разрешения на работу, работал мувером на кэш.Получил разрешение на работу. Пошел работать на чек на значительно меньшую зп на партайм. Когда он будет интервьюироваться, его спросят или он работал без разрешения на работу, он скажет, да работал за кэш (кстати, налоги таки надо будет хоть какие-то заплатить), пока не получил разрещение, а потом уже работал на чек. Платили вы налоги? Да, мой работодатель платил за меня налоги, так как я работал на W2. Потом эти вопросы будут опять всплывать на гринкарте и при подаче на гражданство.Кроме того, опять-же правила американской жизни, официальный доход на работодателя позволяет строить кредитный рейтинг. Он нужен, как-бы в Украине это кому-то не по дуще.

Т.е. я верно понимаю, что человек хочет получить разрешение на работу, чтобы платить налоги и меньше получать, но при этом иметь возможность в дальнейшем иметь кредитный рейтинг и возможность получить гражданство? А получение гражданства – это автоматически оплата налогов даже если уезжаешь из США.

Т.е. я верно понимаю, что человек хочет получить разрешение на работу, чтобы платить налоги и меньше получать, но при этом иметь возможность в дальнейшем иметь кредитный рейтинг и возможность получить гражданство? А получение гражданства – это автоматически оплата налогов даже если уезжаешь из США.

Я предполагал, что люди едут в США чтобы заработать денег и устроить своё будущее. Поэтому у меня и возник вопрос: что лучше: отработать 10 лет, заработать 1 млн. и уехать в другую страну с нормальными налогами на старость или отработать 10 лет в надеже получить гражданство, отдавая львинную долю в налоги, пытаясь встроиться в систему и только через 10 лет начать как-то зарабатывать (если здоровье останется)? У меня вообще складывается впечатление, что при въезде в США, прямо на границе у всех отнимают мозги взамен на кредитный рейтинг.

І ще, я зрозумів, що в порівнянні з Україною - в Європі просто Клондайк для схематозу, особливо в частині мінімізації податків. Думаю, що в США теж є простір для маневрів. Дюрі-бачі

Додано: Пон 08 кві, 2024 11:00 Richi написав: Т.е. я верно понимаю, что человек хочет получить разрешение на работу, чтобы платить налоги и меньше получать, но при этом иметь возможность в дальнейшем иметь кредитный рейтинг и возможность получить гражданство? А получение гражданства – это автоматически оплата налогов даже если уезжаешь из США.

Ви це НЕВІРНО розумієте і я би сказва, що поставили все з ніг на голову.

Але те, що Ви написали саме так - є вірним та зрозумілим: просто наші люди, наш (український) спосіб життя, якщо хочете колись модне слово "наш менталітет" не дає зрозуміти звичайній людині, що в США живуть за ПРАВИЛАМИ та ЗАКОНАМИ. За

Т.е. я верно понимаю, что человек хочет получить разрешение на работу, чтобы платить налоги и меньше получать, но при этом иметь возможность в дальнейшем иметь кредитный рейтинг и возможность получить гражданство? А получение гражданства – это автоматически оплата налогов даже если уезжаешь из США.

Ви це НЕВІРНО розумієте і я би сказва, що поставили все з ніг на голову.

Але те, що Ви написали саме так - є вірним та зрозумілим: просто наші люди, наш (український) спосіб життя, якщо хочете колись модне слово "наш менталітет" не дає зрозуміти звичайній людині, що в США живуть за ПРАВИЛАМИ та ЗАКОНАМИ. За іншими правилами та іншими законами.



Ці правила говорять про те, що:

- іноземець НЕ може працювати без дозволу на роботу. Власне це так і в інших країнах. Наприклад, я вже не один рік живу в Туреччині: треба мати Робочу візу. Отримати її досить важко - на 1 іноземця треба щоби роботодавець мав не менш 5-ти працівників - громадян. Те саме і в США: БЕЗ дозволу на роботу працювати не можна, а роботодавець НЕ МАЄ права взяти на роботу.

Порушують це чи не порушують - інше питання. Нелегали в США - як і в інших країнах живуть та працюють. Чи всі живуть за законом - теж інше питання. Не всі. Але ж ми говоримо про звичайний стандартний правильний спосіб життя та роботи.



- кредитний рейтинг - як вірно написав вище rjkz - це просто математично-банківський показник сумлінності, порядності та чесності людини. Його отримують - високий чи низький - забезпечуючи просто своє життя (купівлею витратами прибутками). Вкрай необхідний показник, який замінює слова. Часто пусті.

Наприклад, мій приятель - з українських рієлторів - які заробляє тим, що шукає орендарів - розказував мені якось свої професійні хитрощі: під час розмови з майбутнім орендарем він дуже акуратно але наполегливо визначає ким працює людина, скільки років працює, чи змінював місце роботи, яка родина, яка зарплатня, яка автівка, коли купив автівку і навіть дивиться на чоботи/туфлі майбутнього орендаря - штани, панчохи та взуття - навіть туфлі - це один з найважливіших показників того, рекомендувати цього орендаря лендлорду чи не рекомендувати.



В Північній Америці - в США та в Канаді - все простіше - при вас набирають ваші дані - і миттєво висвічується кредитний рейтинг - на панчохи та брючний пас дивитися вже не треба: все видно...



P.S. Для цього і існує ця гілка, щоби розібратися в цих речах. Ви це НЕВІРНО розумієте і я би сказва, що поставили все з ніг на голову.Але те, що Ви написали саме так - є вірним та зрозумілим: просто наші люди, наш (український) спосіб життя, якщо хочете колись модне слово "наш менталітет" не дає зрозуміти звичайній людині, що в США живуть за ПРАВИЛАМИ та ЗАКОНАМИ. За іншими правилами та іншими законами.Ці правила говорять про те, що:Власне це так і в інших країнах. Наприклад, я вже не один рік живу в Туреччині: треба мати Робочу візу. Отримати її досить важко - на 1 іноземця треба щоби роботодавець мав не менш 5-ти працівників - громадян. Те саме і в США: БЕЗ дозволу на роботу працювати не можна, а роботодавець НЕ МАЄ права взяти на роботу.Порушують це чи не порушують - інше питання. Нелегали в США - як і в інших країнах живуть та працюють. Чи всі живуть за законом - теж інше питання. Не всі. Але ж ми говоримо про звичайний стандартний правильний спосіб життя та роботи.- як вірно написав вище- це простоЙого отримують - високий чи низький - забезпечуючи просто своє життя (купівлею витратами прибутками). Вкрай необхідний показник, який замінює слова. Часто пусті.Наприклад, мій приятель - з українських рієлторів - які заробляє тим, що шукає орендарів - розказував мені якось свої професійні хитрощі: під час розмови з майбутнім орендарем він дуже акуратно але наполегливо визначає ким працює людина, скільки років працює, чи змінював місце роботи, яка родина, яка зарплатня, яка автівка, коли купив автівку і навіть дивиться на чоботи/туфлі майбутнього орендаря - штани, панчохи та взуття - навіть туфлі - це один з найважливіших показників того, рекомендувати цього орендаря лендлорду чи не рекомендувати.В Північній Америці - в США та в Канаді - все простіше - при вас набирають ваші дані - і миттєво висвічується кредитний рейтинг - на панчохи та брючний пас дивитися вже не треба:Для цього і існує ця гілка, щоби розібратися в цих речах. akurt

Повідомлень: 9535 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3552 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 11:26 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: вимивання робочої сили почалося коли впровадили безвіз. а до речі скільки було фраз - а навіщо він потрібен. й для цього теж. вимивання робочої сили почалося коли впровадили безвіз. а до речі скільки було фраз - а навіщо він потрібен. й для цього теж.

Завжди забуваю, що в Україні все не так, як в Закарпатті. Вимивання робочої сили почалось в 91 з падінням залізного занавісу, а безвіз тільки зменшив дохід прикордонників від нелегалів.

Безвіз ввели в 2017, а половину населення звалило на заробітки ще в 2014-2015. Завжди забуваю, що в Україні все не так, як в Закарпатті. Вимивання робочої сили почалось в 91 з падінням залізного занавісу, а безвіз тільки зменшив дохід прикордонників від нелегалів.Безвіз ввели в 2017, а половину населення звалило на заробітки ще в 2014-2015. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2750 З нами з: 29.07.22 Подякував: 509 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 11:28 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Субота та неділя для біженців в Канаді - важливі дні.

Як провести їх з розумом?

В один із найбільших в Північній Америці центр дозвілля та відпочинку українці отримують місячні абонементи на всю родину безкоштовно.

Як сьогодні мені написали з міста Едмонтон: "Як би ще мати час на все, на всі ці горки, басейни та парки спортивних розваг..."

Хлопці 9 та 11 років - відпочивають, поки батьки думають про своє майбутнє...

https://www.edmonton.ca/activities-parks-recreation



P.S. На вівторок 9 квітня отримали рандеву на оформлення в школу. News from CanadaСубота та неділя для біженців в Канаді - важливі дні.Як провести їх з розумом?В один із найбільших в Північній Америці центр дозвілля та відпочинку українці отримують місячні абонементиЯк сьогодні мені написали з міста Едмонтон: "Як би ще мати час на все, на всі ці горки, басейни та парки спортивних розваг..."Хлопці 9 та 11 років - відпочивають, поки батьки думають про своє майбутнє...На вівторок 9 квітня отримали рандеву на оформлення в школу. akurt

