Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2032203320342035 Додано: Пон 08 кві, 2024 14:58 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить".

"Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"

Буду напоминать.

И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать. Ну, вот один из таких людей, предлагает "понять и простить"."Это было давно, стоит-ли вспоминать что там было в 90-х. Вы-то уехали, живите новой жизнью, не напоминайте про то, про что многие уже забыли"Буду напоминать.И про то, что этот вурдалак финансировал сепаров с 2014 года тоже буду напоминать. И про то, что он является бенефициаром пр, которая привела страну к тому что сейчас - тоже буду напоминать.

цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєте



бо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.



а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозу



партія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючно



а сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с) цитуйте вже, що ж ви про мене прямо не згадуєтебо з цитування стане зрозуміло, що ви нахабно перекручуєте мої слова. я вам пропоную забути власну образу, яку вам хтось колись завдав. й не треба особисті образи ховати болем за країну. якби дійсно боліло, то щось би робили - втекти - дуже легко. не у всіх є така можливість.а якщо претензії за країну - там великий список, кому можна щось сказати. чогось нічого не кажете про ІВК - а це зразок, як не треба вести бізнес. й Укрнафта, й Укртатнафта, й Приват - там ще треба пошукати є хоч щось, де немає схематозупартія регіонів - тут звісно, дуже багато шкоди зробили. а хто її обрав? вона з повітря виникла? чи півкраїни так думало? дехто досі не може опанувати українську мову, важко. ще й ображаються бундючноа сепарів привела Раша. РЛА трошки пропустив момент, коли ще міг з ними впоратися, загрався. треба було відразу діяти, як у Харкові. у Криму теж він винуватий? "Казань тоже я?"(с)



Уважаемые коллеги-форумчане.

Этот пост заслуживает отдельного внимания.

Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?

Предлагаю что-то наподобии некоего теста.

Кто хочет проанализировать этот пост? Уважаемые коллеги-форумчане.Этот пост заслуживает отдельного внимания.Я один тут заметил несколько примечательных моментов или кто-то еще?Предлагаю что-то наподобии некоего теста.Кто хочет проанализировать этот пост?

давайте вже, пишіть. більше ніхто не помітив тут конспірологію, окрім вас давайте вже, пишіть. більше ніхто не помітив тут конспірологію, окрім вас Shaman

Повідомлень: 5822 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 15:02 BIGor написав: Shaman написав: rjkz написав: Очередной опус "адвоката д...ла" Очередной опус "адвоката д...ла"

ви ж не відповіли, де можна отримати винагороду?

а то все безкоштовно



а з аргументами важкувато. бо в мене набагато ширше явлення про загальну ситуації в економіці країни, ніж у вас. у вас лише досвід власного бізнесу. й ще ваше попереднє місце роботи, яке я так розумію понесло значні збитки після того, як ви відновили соціальну справедливість ви ж не відповіли, де можна отримати винагороду?а то все безкоштовноа з аргументами важкувато. бо в мене набагато ширше явлення про загальну ситуації в економіці країни, ніж у вас. у вас лише досвід власного бізнесу. й ще ваше попереднє місце роботи, яке я так розумію понесло значні збитки після того, як ви відновили соціальну справедливість

Яке ширше, якщо в тебе досих пір дефіціт робочої сили? Яке твоє знання економіки, якщо ти не знаєш що таке продуктивність праці і засоби виробництва? Яке ширше, якщо в тебе досих пір дефіціт робочої сили? Яке твоє знання економіки, якщо

й як ти це визначив? подивився на стелю?



навіть не бачу сенсу витрачати час на якусь перевірку. я багато що обговорював з менеджерами-аудиторами. а тебе вони вигнали за профнепридатність



й так, в Україні нараз дефіцит робочої сили - якщо подивитися далі свого офісу й як ти це визначив? подивився на стелю?навіть не бачу сенсу витрачати час на якусь перевірку. я багато що обговорював з менеджерами-аудиторами. а тебе вони вигнали за профнепридатністьй так, в Україні нараз дефіцит робочої сили - якщо подивитися далі свого офісу Shaman

Повідомлень: 5822 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 15:09 BIGor написав: Shaman написав: як це я пропустив цей перл? як це я пропустив цей перл?

Не перл, а реальність, але людина Ахметова це зрозуміти не може.

Shaman написав: в якому консалтингу ви кажете працювали? здається, я розумію чого не склалося... в якому консалтингу ви кажете працювали? здається, я розумію чого не склалося...

Перехід на особистості, напевно через брак агруметів чи мізків

Shaman написав: а де ви бачите надлишок? кваліфікованої робочої сили в Україні не вистачає дуже давно. олігархи - це далеко не вся країна. тоді вже краще кажіть про можновладців, які платили на державних підприємствах копійки, а самі крали на мільйони. а де ви бачите надлишок? кваліфікованої робочої сили в Україні не вистачає дуже давно. олігархи - це далеко не вся країна. тоді вже краще кажіть про можновладців, які платили на державних підприємствах копійки, а самі крали на мільйони.

Тільки ж вище по темі розжовували, що навіть в ІТ надлишок робочої сили, що вже казати про інші сфери, коли освічені і кваліфікавоні люди їхали в Польщу мільйонами? Не перл, а реальність, але людина Ахметова це зрозуміти не може.Перехід на особистості, напевно через брак агруметів чи мізківТільки ж вище по темі розжовували, що навіть в ІТ надлишок робочої сили, що вже казати про інші сфери, коли освічені і кваліфікавоні люди їхали в Польщу мільйонами?

в ІТ надлишок робочої сили, а в інших сферах брак. й так, коли люди емігрують виникає ДЕФІЦИТ. чи в логіку зовсім не можете?



я розумію, ви як папуга можете повторити будь-що, але до структур СКМ відношення немаю

Shaman написав: вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? причини ті ж самі. але наче олігархів у Польщі немає.



а продукцію на жаль ми створюємо дуже просту тому вона й по західним міркам коштує недорого



й ще з приводу копійчаної зп - а чому на заході одна людина виробляє продукції значно більше, ніж в Україні? є й така проблема. як розвивати економіку - це цілий комплекс дій, але це не цікаво - краще на олігархів все звалити. чи на владу. хоча влада так, свою руку теж приклала. вас не дивує, чому в Польщі зп нижча ніж в Німеччині чи США? причини ті ж самі. але наче олігархів у Польщі немає.а продукцію на жаль ми створюємо дуже просту тому вона й по західним міркам коштує недорогой ще з приводу копійчаної зп - а чому на заході одна людина виробляє продукції значно більше, ніж в Україні? є й така проблема. як розвивати економіку - це цілий комплекс дій, але це не цікаво - краще на олігархів все звалити. чи на владу. хоча влада так, свою руку теж приклала.

Почитайте трохи про продуктивність праці - почніть з вікіпедії. І тоді може до Вас дійде, що це не робітник має купляти новий екскаватор чи станок ЧПУ на виробництво олігарха. То це робітник має вирішувати проблему української (читай олігархічної економіки?). Фапають на циферки ВВ в основному недалекі люди, нормальні стараються забезпечити сім'ю, чи то в Польщі чи то в Німеччині чи Австрії. Почитайте трохи про продуктивність праці - почніть з вікіпедії. І тоді може до Вас дійде, що це не робітник має купляти новий екскаватор чи станок ЧПУ на виробництво олігарха. То це робітник має вирішувати проблему української (читай олігархічної економіки?). Фапають на циферки ВВ в основному недалекі люди, нормальні стараються забезпечити сім'ю, чи то в Польщі чи то в Німеччині чи Австрії.

а відкладати браковану деталь, а не ставити її в продукцію - це теж олігарх винен? чи робітнику на все однакове? ви взагалі в житі спілкувалися з робочим класом? дуже здивуєтесь

Shaman написав: проблем в українській економіці вистачає, але все це набагато складніше, ніж в офісі простих рішень зараз взагалі ще більш серйозні виклики. а далі варіанти - хтось намагається щось робити, хтось тікає від проблем (в кого є можливість), а переважна більшість чогось чекає, але не забуває знаходити винуватих в тому, що все погано... проблем в українській економіці вистачає, але все це набагато складніше, ніж в офісі простих рішеньзараз взагалі ще більш серйозні виклики. а далі варіанти - хтось намагається щось робити, хтось тікає від проблем (в кого є можливість), а переважна більшість чогось чекає, але не забуває знаходити винуватих в тому, що все погано...

Це найсмішніше, просто набір слів без смислу. У простого громадянина немає жодних важелів впливу на те що може відбуватися в економіці. Це найсмішніше, просто набір слів без смислу. У простого громадянина немає жодних важелів впливу на те що може відбуватися в економіці.

нервує слово "тікає"? вибач, що є, то є в ІТ надлишок робочої сили, а в інших сферах брак. й так, коли люди емігрують виникає ДЕФІЦИТ. чи в логіку зовсім не можете?я розумію, ви як папуга можете повторити будь-що, але до структур СКМ відношення немаюа відкладати браковану деталь, а не ставити її в продукцію - це теж олігарх винен? чи робітнику на все однакове? ви взагалі в житі спілкувалися з робочим класом? дуже здивуєтесьнервує слово "тікає"? вибач, що є, то є Shaman

Повідомлень: 5822 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2032203320342035 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор