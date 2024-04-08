Рекомендую. У мене така книжка є.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:20
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:24
Як і в кожній справі - в усіх схемах свої "приколи".
Наприклад, кожні 2 роки продавати куплену для себе, коханого, квартиру/будинок.
Як правило мова йде не про копійки/центи, а про десятки тисяч доларів.
Ну це приблизно, як приятелька моєї жінки - виїхала в США із Західної України. Вийшла заміж за американця - народила йому 6 дітей. Все це в штаті Каліфорнія, на заході.
А далі відбулося неймовірне-очевидне: всі її родичі на сьогодні сидять по хатках в місті Сакраменто та чекають у моря погоду.
А вона переїхала в інший штат, побудувала собі будинок площею більше за 250 кв.м.
Має величезний - модний в США - автомобіль.
І не тільки: має власний літак. Не жартую.
Так і сказала: "А мої родичі сидять по хатках в штаті Каліфорнія - ні греця не роблять - чекають у моря погоди..."
Оптимізація по-американські...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 кві, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:27
akurt Ну от, то вже в кожній країні треба вчити місцеві особливості, в Україні навпаки: якщо часто продавати - будуть більші податки.
До речі хотів спитати про податок на нерухомість: схема із записом на бабусю-інвалідку не працює?
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:35
Якщо бабусі-інвалідка має гарний рейтинг - пан rjkz - наводив дані - у нього близько 800, а вважається дуже хорошим 700, то то не бабуся а подарунок.
юрба цілувати в точку та дарувати паску: для неї все буде на кращих умовах!
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