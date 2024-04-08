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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2033203420352036 Додано: Пон 08 кві, 2024 17:20 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Ще більш розумні люди платять податки та не видумують собі клопіт. Ще більш розумні люди платять податки та не видумують собі клопіт.

А це як? Оптимізований податок == прямий заробіток. А це як? Оптимізований податок == прямий заробіток.

Рекомендую. У мене така книжка є.

Рекомендую. У мене така книжка є. akurt

Повідомлень: 9540 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3553 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 17:24 Дюрі-бачі написав: - то не розумію чому не видумувати собі клопіт? - то не розумію чому не видумувати собі клопіт?

Як і в кожній справі - в усіх схемах свої "приколи".

Наприклад, кожні 2 роки продавати куплену для себе, коханого, квартиру/будинок.

Як правило мова йде не про копійки/центи, а про десятки тисяч доларів.



Ну це приблизно, як приятелька моєї жінки - виїхала в США із Західної України. Вийшла заміж за американця - народила йому 6 дітей. Все це в штаті Каліфорнія, на заході.



А далі відбулося неймовірне-очевидне: всі її родичі на сьогодні сидять по хатках в місті Сакраменто та чекають у моря погоду.



А вона переїхала в інший штат, побудувала собі будинок площею більше за 250 кв.м.

Має величезний - модний в США - автомобіль.

І не тільки: має власний літак. Не жартую.

Так і сказала: "А мої родичі сидять по хатках в штаті Каліфорнія - ні греця не роблять - чекають у моря погоди..."

Оптимізація по-американські... Як і в кожній справі - в усіх схемах свої "приколи".Наприклад, кожні 2 роки продавати куплену для себе, коханого, квартиру/будинок.Як правило мова йде не про копійки/центи, а про десятки тисяч доларів.Ну це приблизно, як приятелька моєї жінки - виїхала в США із Західної України. Вийшла заміж за американця - народила йому 6 дітей. Все це в штаті Каліфорнія, на заході.А далі відбулося неймовірне-очевидне: всі її родичі на сьогодні сидять по хатках в місті Сакраменто та чекають у моря погоду.А вона переїхала в інший штат, побудувала собі будинок площею більше за 250 кв.м.Має величезний - модний в США - автомобіль.І не тільки: має власний літак. Не жартую.Так і сказала: "А мої родичі сидять по хатках в штаті Каліфорнія - ні греця не роблять - чекають у моря погоди..."Оптимізація по-американські... Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 кві, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9540 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3553 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 17:27 akurt Ну от, то вже в кожній країні треба вчити місцеві особливості, в Україні навпаки: якщо часто продавати - будуть більші податки.

До речі хотів спитати про податок на нерухомість: схема із записом на бабусю-інвалідку не працює? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2760 З нами з: 29.07.22 Подякував: 512 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 17:35 Якщо бабусі-інвалідка має гарний рейтинг - пан rjkz - наводив дані - у нього близько 800, а вважається дуже хорошим 700, то то не бабуся а подарунок.

юрба цілувати в точку та дарувати паску: для неї все буде на кращих умовах! akurt

Повідомлень: 9540 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3553 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2033203420352036 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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