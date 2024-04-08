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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2033203420352036
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:20

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Ще більш розумні люди платять податки та не видумують собі клопіт.

А це як? Оптимізований податок == прямий заробіток.

Рекомендую. У мене така книжка є.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:24

  Дюрі-бачі написав:- то не розумію чому не видумувати собі клопіт?

Як і в кожній справі - в усіх схемах свої "приколи".
Наприклад, кожні 2 роки продавати куплену для себе, коханого, квартиру/будинок.
Як правило мова йде не про копійки/центи, а про десятки тисяч доларів.

Ну це приблизно, як приятелька моєї жінки - виїхала в США із Західної України. Вийшла заміж за американця - народила йому 6 дітей. Все це в штаті Каліфорнія, на заході.

А далі відбулося неймовірне-очевидне: всі її родичі на сьогодні сидять по хатках в місті Сакраменто та чекають у моря погоду.

А вона переїхала в інший штат, побудувала собі будинок площею більше за 250 кв.м.
Має величезний - модний в США - автомобіль.
І не тільки: має власний літак. Не жартую.
Так і сказала: "А мої родичі сидять по хатках в штаті Каліфорнія - ні греця не роблять - чекають у моря погоди..."
Оптимізація по-американські...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 кві, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:27

akurt Ну от, то вже в кожній країні треба вчити місцеві особливості, в Україні навпаки: якщо часто продавати - будуть більші податки.
До речі хотів спитати про податок на нерухомість: схема із записом на бабусю-інвалідку не працює?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:35

Якщо бабуся-«інвалідка» має гарний рейтинг - пан rjkz - наводив дані - у нього близько 800, а вважається дуже хорошим 700, то то не бабуся а подарунок.
Треба цілувати в щочку та дарувати паску: для неї все буде на кращих умовах!

P.С. Зараз в Києві 17-30, в San Francisco 07-30 ранку. Рейсом Alaska 8 відлітають у Вашингтон наші українці; будуть вивчати оптимізацію сплати податків. Я з ними зустрінуся в суботу 13 квітня, але коли повернуться в San Francisco. Спитаю, що там нового…
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:59

  rjkz написав:Вы сначала правильно поняли, но потом, опять скатились в математику, пренебрегая всем остальным.
Кроме оплаты налогов, что нормально, и не "львиная доля" и не "половина", есть много аспектов.
А жить на нелегальный доход - фактически жить нелегально.
Приехать, поработать несколько лет нелегально мувером и свалить? Ну, такое. Глупость.
И, кстати, не только гражданин США обязан платить налоги со всех доходов по всему миру, но и гринкардхолдеры. Тут разницы большой нет.

Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 18:03

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.

Як випускник кафедри бух. обліку 00х не погоджуся. Професія живе і затребувана у світі. Звісно, якщо не зводити пофесію лише до перенесення циферок з папірців до ком'ютера.

Я ніде не писав, що професія не затребувана. Я писав, що в Україні тих "спеціалістів з обліку й аудиту" навипускали наче на експорт. Конкуренція в результаті була (і є) шалена, а особливо вдарило по спеціалістам перенесення з папірців у компуктер автоматизація/комп'ютеризація багатьох процесів, в результаті чого штат бухгалтерів у великих компаніях і банках суттєво скоротився.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 18:53

  Richi написав:Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?

Ну, ви розумієте, в світі є багато речей, які важко збагнути. Тим більше в США.
Це як раз із цієї серії.

P.S. Те, що наші сидять на соціалці - правда.
Але не вся.
В тій же Бельгії: соціалки максимальна на родину - 1560 євро.
Для порівняння: зараз в Японії на відпочинку/екскурсії колишній майстер ДТТУ. Зараз мешканець Бельгії.
В нього зарплатня 4500 євро на місяць, а відпускних нараховують 5500 євро на місяць.
Тому він зараз відпочиває в Японії.
Все просто...

Крім того, ви ж тут читали: наші люди кмітливі: я на днях писав приклад з моїх приятелів: соціалка у Відні (це столиця однієї бідної нещасної країни - притулок для бідних), а під оренду 2 квартири в Києві та 1 - у Львові. Так чого ж не сидіти на соціалі, якщо українці мешканцям Відня несуть грошики у дзьобику?
akurt
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