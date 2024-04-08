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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:20
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:24
Як і в кожній справі - в усіх схемах свої "приколи".
Наприклад, кожні 2 роки продавати куплену для себе, коханого, квартиру/будинок.
Як правило мова йде не про копійки/центи, а про десятки тисяч доларів.
Ну це приблизно, як приятелька моєї жінки - виїхала в США із Західної України. Вийшла заміж за американця - народила йому 6 дітей. Все це в штаті Каліфорнія, на заході.
А далі відбулося неймовірне-очевидне: всі її родичі на сьогодні сидять по хатках в місті Сакраменто та чекають у моря погоду.
А вона переїхала в інший штат, побудувала собі будинок площею більше за 250 кв.м.
Має величезний - модний в США - автомобіль.
І не тільки: має власний літак. Не жартую.
Так і сказала: "А мої родичі сидять по хатках в штаті Каліфорнія - ні греця не роблять - чекають у моря погоди..."
Оптимізація по-американські...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 кві, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:27
akurt Ну от, то вже в кожній країні треба вчити місцеві особливості, в Україні навпаки: якщо часто продавати - будуть більші податки.
До речі хотів спитати про податок на нерухомість: схема із записом на бабусю-інвалідку не працює?
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:35
Якщо бабуся-«інвалідка» має гарний рейтинг - пан rjkz - наводив дані - у нього близько 800, а вважається дуже хорошим 700, то то не бабуся а подарунок.
Треба цілувати в щочку та дарувати паску: для неї все буде на кращих умовах!
P.С. Зараз в Києві 17-30, в San Francisco 07-30 ранку. Рейсом Alaska 8 відлітають у Вашингтон наші українці; будуть вивчати оптимізацію сплати податків. Я з ними зустрінуся в суботу 13 квітня, але коли повернуться в San Francisco. Спитаю, що там нового…
Додано: Пон 08 кві, 2024 17:59
Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?
Додано: Пон 08 кві, 2024 18:03
Я ніде не писав, що професія не затребувана. Я писав, що в Україні тих "спеціалістів з обліку й аудиту" навипускали наче на експорт. Конкуренція в результаті була (і є) шалена, а особливо вдарило по спеціалістам перенесення з папірців у компуктер автоматизація/комп'ютеризація багатьох процесів, в результаті чого штат бухгалтерів у великих компаніях і банках суттєво скоротився.
Додано: Пон 08 кві, 2024 18:53
Ну, ви розумієте, в світі є багато речей, які важко збагнути. Тим більше в США.
Це як раз із цієї серії.
P.S. Те, що наші сидять на соціалці - правда.
Але не вся.
В тій же Бельгії: соціалки максимальна на родину - 1560 євро.
Для порівняння: зараз в Японії на відпочинку/екскурсії колишній майстер ДТТУ. Зараз мешканець Бельгії.
В нього зарплатня 4500 євро на місяць, а відпускних нараховують 5500 євро на місяць.
Тому він зараз відпочиває в Японії.
Все просто...
Крім того, ви ж тут читали: наші люди кмітливі: я на днях писав приклад з моїх приятелів: соціалка у Відні (це столиця однієї бідної нещасної країни - притулок для бідних), а під оренду 2 квартири в Києві та 1 - у Львові. Так чого ж не сидіти на соціалі, якщо українці мешканцям Відня несуть грошики у дзьобику?
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