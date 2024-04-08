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Дюрі-бачі написав:- то не розумію чому не видумувати собі клопіт?
Як і в кожній справі - в усіх схемах свої "приколи". Наприклад, кожні 2 роки продавати куплену для себе, коханого, квартиру/будинок. Як правило мова йде не про копійки/центи, а про десятки тисяч доларів.
Ну це приблизно, як приятелька моєї жінки - виїхала в США із Західної України. Вийшла заміж за американця - народила йому 6 дітей. Все це в штаті Каліфорнія, на заході.
А далі відбулося неймовірне-очевидне: всі її родичі на сьогодні сидять по хатках в місті Сакраменто та чекають у моря погоду.
А вона переїхала в інший штат, побудувала собі будинок площею більше за 250 кв.м. Має величезний - модний в США - автомобіль. І не тільки: має власний літак. Не жартую. Так і сказала: "А мої родичі сидять по хатках в штаті Каліфорнія - ні греця не роблять - чекають у моря погоди..." Оптимізація по-американські...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 08 кві, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
akurt Ну от, то вже в кожній країні треба вчити місцеві особливості, в Україні навпаки: якщо часто продавати - будуть більші податки. До речі хотів спитати про податок на нерухомість: схема із записом на бабусю-інвалідку не працює?
Якщо бабуся-«інвалідка» має гарний рейтинг - пан rjkz - наводив дані - у нього близько 800, а вважається дуже хорошим 700, то то не бабуся а подарунок. Треба цілувати в щочку та дарувати паску: для неї все буде на кращих умовах!
P.С. Зараз в Києві 17-30, в San Francisco 07-30 ранку. Рейсом Alaska 8 відлітають у Вашингтон наші українці; будуть вивчати оптимізацію сплати податків. Я з ними зустрінуся в суботу 13 квітня, але коли повернуться в San Francisco. Спитаю, що там нового…
rjkz написав:Вы сначала правильно поняли, но потом, опять скатились в математику, пренебрегая всем остальным. Кроме оплаты налогов, что нормально, и не "львиная доля" и не "половина", есть много аспектов. А жить на нелегальный доход - фактически жить нелегально. Приехать, поработать несколько лет нелегально мувером и свалить? Ну, такое. Глупость. И, кстати, не только гражданин США обязан платить налоги со всех доходов по всему миру, но и гринкардхолдеры. Тут разницы большой нет.
Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?
Faceless написав:По такій схемі в 00х наплодилося факультетів бухобліку, а в кінці 00х тих бухгалтерів не знали куди дівати. В середині і кінці 00х кожна бурса заводила фінансовий факультет, і весь цей натовп фінансистів вивалився на ринок, який спочатку схуд в кризі з банкопадом 2009-2010, потім в 2014-15.
Як випускник кафедри бух. обліку 00х не погоджуся. Професія живе і затребувана у світі. Звісно, якщо не зводити пофесію лише до перенесення циферок з папірців до ком'ютера.
Я ніде не писав, що професія не затребувана. Я писав, що в Україні тих "спеціалістів з обліку й аудиту" навипускали наче на експорт. Конкуренція в результаті була (і є) шалена, а особливо вдарило по спеціалістам перенесення з папірців у компуктер автоматизація/комп'ютеризація багатьох процесів, в результаті чого штат бухгалтерів у великих компаніях і банках суттєво скоротився.
Richi написав:Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?
Ну, ви розумієте, в світі є багато речей, які важко збагнути. Тим більше в США. Це як раз із цієї серії. Про нелегала-лікаря, який "ці гроші і так заробляє" дуже класно розказано та показано тут:
Richi написав:Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач.
В мене є припущення, що для того, щоб стільки заробити нелегалу потрібно: 1. працювати значно більше, ніж 40 годин в тиждень, а для цього потрібно гарне здоров'я. 2. Мати вдосталь замовлень, щоб працювати без простоїв, а для цього потрібно влаштуваись в правильну фірму
BIGor написав:Яке ширше, якщо в тебе досих пір дефіціт робочої сили?
Насправді є проблема знайти кваліфіковано робочу силу. Із прикладів, що знаю особисто: Рошен шукав минулого року агронома, який вміє вирощувати Фундук, потім привіз якусь іноземку, здається із Італії. Аналогічно на заводі, де працює кум, шукають спеціаліста по наладці якихось японських верстатів, бо постійно (4-5 разів на рік) завозять словака. І навпаки кум на дистанційних заробітках - для заводу в Румунії креслить конвеєрні лінії, бо не можуть знайти місцевого, а кума не захотіла емігрувати до Румунії...
Та й в IT така проблема є. Наче спеціалістів багато, а починаєш шукати конкретного експерта, який вміє нормально працювати з ML, криптографією та IoT - то нема нікого... Ну і вже писав тут: кіберполіція найняла аспіранта математика, бо нема спеціалістів які знають кримінальне провадження і аналіз даних одночасно. Вираішили, що його простіше довчити ніж юриста. Та й кума вчили креслити. Сказали, що легше навчити математика креслити, ніж кресляря - теорії розкладів...
Ви помиляєтесь, проблема знайти дешеву робочу силу. Щось в Польщі, Чехії або Німеччині не бачив щоб хтось жалівся, що немає кадрів. Є просто жлоби-роботодавці. Щоб далеко не ходити, гляньте по тегу в лінкедіні #всратівакансії
rjkz написав:Вы сначала правильно поняли, но потом, опять скатились в математику, пренебрегая всем остальным. Кроме оплаты налогов, что нормально, и не "львиная доля" и не "половина", есть много аспектов. А жить на нелегальный доход - фактически жить нелегально. Приехать, поработать несколько лет нелегально мувером и свалить? Ну, такое. Глупость. И, кстати, не только гражданин США обязан платить налоги со всех доходов по всему миру, но и гринкардхолдеры. Тут разницы большой нет.
Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?
Тот чувак за день зарабатывал 300-500 долларов в день. Какой в баню "хороший врач". Операционный анестезиолог не начального уровня в НЙ в частной клинике с годовым доходом в 800-1000 куе в год. Вообще врач в НЙ начинается от 250 куе (причем это доковидная цифра, сейчас не знаю). Или Вы имели ввиду как "хороший врач в Украине"? Я не знаю сколько сейчас зарабатывает "хороший врач в Украине".