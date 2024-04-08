Дюрі-бачі написав:
В мене є припущення, що для того, щоб стільки заробити нелегалу потрібно:
1. працювати значно більше, ніж 40 годин в тиждень, а для цього потрібно гарне здоров'я.
2. Мати вдосталь замовлень, щоб працювати без простоїв, а для цього потрібно влаштуваись в правильну фірму
1. Я писал о заработке в день. По словам того чувака, они работали 4 дня в неделю, уделяя должное отдыху. После того как он на партайм начал работать у нас, у него оставалось свободных 3 дня в неделю, 2 из которых по началу он мувил, потом, я писал когда-то, бросил мувинг, чтобы жить в ненапряг.
1.2 Да, здоровье надо отличное и на такой работе оно лучше не станет.Поэтому цитата некоего бывшего киевлянина, некогда бывшего мувера, а ныне совладельца мувинговой компании по имени Максим "Из мувинга надо вовремя уйти".
2. У муверов только последний год некий напряг с заказами, до этого заказов было всегда и у всех больше чем они могли осилить. От многих заказов отказывались, так как не хотели убивать здоровье. У них на двоих был Спринтер, хозяин машины не разрешал в нее грузить что-то совсем тяжелое типа роялей и крупногабаритное. Предпочитал сделать 2 ходки там, где можно было обойтись одной.