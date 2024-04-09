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#<1 ... 2034203520362037 Додано: Пон 08 кві, 2024 22:26 rjkz Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2763 З нами з: 29.07.22 Подякував: 513 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 кві, 2024 23:57 rjkz написав: Richi написав: rjkz написав: Вы сначала правильно поняли, но потом, опять скатились в математику, пренебрегая всем остальным.

Кроме оплаты налогов, что нормально, и не "львиная доля" и не "половина", есть много аспектов.

А жить на нелегальный доход - фактически жить нелегально.

Приехать, поработать несколько лет нелегально мувером и свалить? Ну, такое. Глупость.

И, кстати, не только гражданин США обязан платить налоги со всех доходов по всему миру, но и гринкардхолдеры. Тут разницы большой нет. Вы сначала правильно поняли, но потом, опять скатились в математику, пренебрегая всем остальным.Кроме оплаты налогов, что нормально, и не "львиная доля" и не "половина", есть много аспектов.А жить на нелегальный доход - фактически жить нелегально.Приехать, поработать несколько лет нелегально мувером и свалить? Ну, такое. Глупость.И, кстати, не только гражданин США обязан платить налоги со всех доходов по всему миру, но и гринкардхолдеры. Тут разницы большой нет.

Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье? Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?



Тот чувак за день зарабатывал 300-500 долларов в день.

Какой в баню "хороший врач".

Операционный анестезиолог не начального уровня в НЙ в частной клинике с годовым доходом в 800-1000 куе в год. Вообще врач в НЙ начинается от 250 куе (причем это доковидная цифра, сейчас не знаю).

Или Вы имели ввиду как "хороший врач в Украине"? Я не знаю сколько сейчас зарабатывает "хороший врач в Украине". Тот чувак за день зарабатывал 300-500 долларов в день.Какой в баню "хороший врач".Операционный анестезиолог не начального уровня в НЙ в частной клинике с годовым доходом в 800-1000 куе в год. Вообще врач в НЙ начинается от 250 куе (причем это доковидная цифра, сейчас не знаю).Или Вы имели ввиду как "хороший врач в Украине"? Я не знаю сколько сейчас зарабатывает "хороший врач в Украине".

Ну если Вы не в курсе, то я подскажу:

Самые высокооплачиваемые профессии в США

Психиатр ≥ $208 000/год

Анестезиолог ≥ $208 000/год

Акушер, гинеколог ≥ $208 000/год

Хирург ≥ $208 000/год

Ортодонт ≥ $208 000/год

Челюстно-лицевой хирург ≥ $208 000/год

Семейный врач и врач общей практики ≥ $201 100/год

Прочие терапевты и хирурги ≥ $200 890/год

Это до налогов . И как я понимаю с учётом прогрессивной шкалы, чистыми чуть более 100 000.

Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Получаю - это значит получаю, т.е. в руки (на карту). Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил. Ну если Вы не в курсе, то я подскажу:Самые высокооплачиваемые профессии в СШАПсихиатр ≥ $208 000/годАнестезиолог ≥ $208 000/годАкушер, гинеколог ≥ $208 000/годХирург ≥ $208 000/годОртодонт ≥ $208 000/годЧелюстно-лицевой хирург ≥ $208 000/годСемейный врач и врач общей практики ≥ $201 100/годПрочие терапевты и хирурги ≥ $200 890/год. И как я понимаю с учётом прогрессивной шкалы, чистыми чуть более 100 000.Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Получаю - это значит получаю, т.е. в руки (на карту). Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил. Richi Повідомлень: 1780 З нами з: 25.09.08 Подякував: 913 раз. Подякували: 881 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 00:04 Richi написав: Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил. Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил.

Стоимость - это совсем другое.

Но Ваше желание всех научить и переучить заслуживает большого уважения. Стоимость - это совсем другое.Но Ваше желание всех научить и переучить заслуживает большого уважения. akurt

Повідомлень: 9541 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3554 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 01:02 Дюрі-бачі написав: rjkz Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год... Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год...



Мувера по телефону договариваются о примерной цене.

Условно, спрашивают сколько бедрум, какой этаж, есть-ли лифт и грузовой ли он.

Откуда и куда ехать и примерно сколько мебели.

Когда приезжают, то на месте могут скорректировать цифру.

Например, когда я переезжал, по телефону мне была сказана цифра в 800 долларов.

Когда приехал Максим с мексами, то сказал, что это будет стоить 1000.

Я сказал, что расчитывал на 800 и с типами 1000.

Он сказал, что типов не надо.

Когда перевозка закончилась, он уехал раньше, я сначала внизу рассчитался со старшим из мексов, но когда они занесли в квартиру все, то дал еще им на троих еще 60 долларов.

Но мексам надо работать под чьим-то руководством.

Тот чувак со своим напарником сами работали.

Они могли перевезти за, условно, 1000 долларов, за 4 часа или за 10 часов. Как он мне рассказывал, постоянно были конфликты с напарником-хозяином Спринтера. Он хотел делать одну ходку и заработать эти 500 долларов за 4 часа, а тот жалел машину и делал 2 ходки.

Вообще, после ковида, цифры в 1000 долларов уже были редкостью, все подорожало.

Ну и 1000 долларов - это переезд обычно внутри НЙ, во время ковида масса людей уезжали из НЙ в пригороды. Там одной тысячей не обойдешься.

И еще, скажем переехать из Бруклина или Квинса - это одни цифры, переезд из Манхеттена - это намного дороже. Там все услуги дороже. Причем это спокойно может быть в 2 раза. Мувера по телефону договариваются о примерной цене.Условно, спрашивают сколько бедрум, какой этаж, есть-ли лифт и грузовой ли он.Откуда и куда ехать и примерно сколько мебели.Когда приезжают, то на месте могут скорректировать цифру.Например, когда я переезжал, по телефону мне была сказана цифра в 800 долларов.Когда приехал Максим с мексами, то сказал, что это будет стоить 1000.Я сказал, что расчитывал на 800 и с типами 1000.Он сказал, что типов не надо.Когда перевозка закончилась, он уехал раньше, я сначала внизу рассчитался со старшим из мексов, но когда они занесли в квартиру все, то дал еще им на троих еще 60 долларов.Но мексам надо работать под чьим-то руководством.Тот чувак со своим напарником сами работали.Они могли перевезти за, условно, 1000 долларов, за 4 часа или за 10 часов. Как он мне рассказывал, постоянно были конфликты с напарником-хозяином Спринтера. Он хотел делать одну ходку и заработать эти 500 долларов за 4 часа, а тот жалел машину и делал 2 ходки.Вообще, после ковида, цифры в 1000 долларов уже были редкостью, все подорожало.Ну и 1000 долларов - это переезд обычно внутри НЙ, во время ковида масса людей уезжали из НЙ в пригороды. Там одной тысячей не обойдешься.И еще, скажем переехать из Бруклина или Квинса - это одни цифры, переезд из Манхеттена - это намного дороже. Там все услуги дороже. Причем это спокойно может быть в 2 раза. rjkz

Повідомлень: 16463 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8299 раз. Подякували: 5177 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 01:11 Richi написав: rjkz написав: Richi написав: Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье? Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?



Тот чувак за день зарабатывал 300-500 долларов в день.

Какой в баню "хороший врач".

Операционный анестезиолог не начального уровня в НЙ в частной клинике с годовым доходом в 800-1000 куе в год. Вообще врач в НЙ начинается от 250 куе (причем это доковидная цифра, сейчас не знаю).

Или Вы имели ввиду как "хороший врач в Украине"? Я не знаю сколько сейчас зарабатывает "хороший врач в Украине". Тот чувак за день зарабатывал 300-500 долларов в день.Какой в баню "хороший врач".Операционный анестезиолог не начального уровня в НЙ в частной клинике с годовым доходом в 800-1000 куе в год. Вообще врач в НЙ начинается от 250 куе (причем это доковидная цифра, сейчас не знаю).Или Вы имели ввиду как "хороший врач в Украине"? Я не знаю сколько сейчас зарабатывает "хороший врач в Украине".

Ну если Вы не в курсе, то я подскажу:

Самые высокооплачиваемые профессии в США

Психиатр ≥ $208 000/год

Анестезиолог ≥ $208 000/год

Акушер, гинеколог ≥ $208 000/год

Хирург ≥ $208 000/год

Ортодонт ≥ $208 000/год

Челюстно-лицевой хирург ≥ $208 000/год

Семейный врач и врач общей практики ≥ $201 100/год

Прочие терапевты и хирурги ≥ $200 890/год

Это до налогов . И как я понимаю с учётом прогрессивной шкалы, чистыми чуть более 100 000.

Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Получаю - это значит получаю, т.е. в руки (на карту). Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил. Ну если Вы не в курсе, то я подскажу:Самые высокооплачиваемые профессии в СШАПсихиатр ≥ $208 000/годАнестезиолог ≥ $208 000/годАкушер, гинеколог ≥ $208 000/годХирург ≥ $208 000/годОртодонт ≥ $208 000/годЧелюстно-лицевой хирург ≥ $208 000/годСемейный врач и врач общей практики ≥ $201 100/годПрочие терапевты и хирурги ≥ $200 890/год. И как я понимаю с учётом прогрессивной шкалы, чистыми чуть более 100 000.Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Получаю - это значит получаю, т.е. в руки (на карту). Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил.



Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").

Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.

Нравится это или нет.

Цены? Вы в Метро скупаетесь? Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.Нравится это или нет.Цены? Вы в Метро скупаетесь? rjkz

Повідомлень: 16463 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8299 раз. Подякували: 5177 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2034203520362037 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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