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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 кві, 2024 22:26
rjkz Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год...
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 08 кві, 2024 23:57
rjkz написав: Richi написав: rjkz написав:
Вы сначала правильно поняли, но потом, опять скатились в математику, пренебрегая всем остальным.
Кроме оплаты налогов, что нормально, и не "львиная доля" и не "половина", есть много аспектов.
А жить на нелегальный доход - фактически жить нелегально.
Приехать, поработать несколько лет нелегально мувером и свалить? Ну, такое. Глупость.
И, кстати, не только гражданин США обязан платить налоги со всех доходов по всему миру, но и гринкардхолдеры. Тут разницы большой нет.
Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?
Тот чувак за день зарабатывал 300-500 долларов в день.
Какой в баню "хороший врач".
Операционный анестезиолог не начального уровня в НЙ в частной клинике с годовым доходом в 800-1000 куе в год. Вообще врач в НЙ начинается от 250 куе (причем это доковидная цифра, сейчас не знаю).
Или Вы имели ввиду как "хороший врач в Украине"? Я не знаю сколько сейчас зарабатывает "хороший врач в Украине".
Ну если Вы не в курсе, то я подскажу:
Самые высокооплачиваемые профессии в США
Психиатр ≥ $208 000/год
Анестезиолог ≥ $208 000/год
Акушер, гинеколог ≥ $208 000/год
Хирург ≥ $208 000/год
Ортодонт ≥ $208 000/год
Челюстно-лицевой хирург ≥ $208 000/год
Семейный врач и врач общей практики ≥ $201 100/год
Прочие терапевты и хирурги ≥ $200 890/годЭто до налогов
. И как я понимаю с учётом прогрессивной шкалы, чистыми чуть более 100 000.
Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Получаю - это значит получаю, т.е. в руки (на карту). Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил.
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Richi
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Додано: Вів 09 кві, 2024 00:04
Richi написав:
Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил.
Стоимость - это совсем другое.
Но Ваше желание всех научить и переучить заслуживает большого уважения.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 01:02
Дюрі-бачі написав:rjkz
Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год...
Мувера по телефону договариваются о примерной цене.
Условно, спрашивают сколько бедрум, какой этаж, есть-ли лифт и грузовой ли он.
Откуда и куда ехать и примерно сколько мебели.
Когда приезжают, то на месте могут скорректировать цифру.
Например, когда я переезжал, по телефону мне была сказана цифра в 800 долларов.
Когда приехал Максим с мексами, то сказал, что это будет стоить 1000.
Я сказал, что расчитывал на 800 и с типами 1000.
Он сказал, что типов не надо.
Когда перевозка закончилась, он уехал раньше, я сначала внизу рассчитался со старшим из мексов, но когда они занесли в квартиру все, то дал еще им на троих еще 60 долларов.
Но мексам надо работать под чьим-то руководством.
Тот чувак со своим напарником сами работали.
Они могли перевезти за, условно, 1000 долларов, за 4 часа или за 10 часов. Как он мне рассказывал, постоянно были конфликты с напарником-хозяином Спринтера. Он хотел делать одну ходку и заработать эти 500 долларов за 4 часа, а тот жалел машину и делал 2 ходки.
Вообще, после ковида, цифры в 1000 долларов уже были редкостью, все подорожало.
Ну и 1000 долларов - это переезд обычно внутри НЙ, во время ковида масса людей уезжали из НЙ в пригороды. Там одной тысячей не обойдешься.
И еще, скажем переехать из Бруклина или Квинса - это одни цифры, переезд из Манхеттена - это намного дороже. Там все услуги дороже. Причем это спокойно может быть в 2 раза.
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rjkz
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Додано: Вів 09 кві, 2024 01:11
Richi написав: rjkz написав: Richi написав:
Я человек не доверчивый и верю только цифрам. Эмигранты в Европе не хотят работать т.к. разница между социалкой и минимальной зарплатной невелика и работать 5 дней в неделю по 6 часов, чтобы дополнительно получить 10-20% - смысла не видят. Вы же рассказали историю, как человек (нелегал) зарабатывает, как хороший врач. Т.е. врач потратил херову гору денег, времени на обучение, ради того чтобы получить престижную профессию и как результат – высокую оплату, а нелегал эти деньги и так зарабатывает? Это страна развитого капитализма или зазеркалье?
Тот чувак за день зарабатывал 300-500 долларов в день.
Какой в баню "хороший врач".
Операционный анестезиолог не начального уровня в НЙ в частной клинике с годовым доходом в 800-1000 куе в год. Вообще врач в НЙ начинается от 250 куе (причем это доковидная цифра, сейчас не знаю).
Или Вы имели ввиду как "хороший врач в Украине"? Я не знаю сколько сейчас зарабатывает "хороший врач в Украине".
Ну если Вы не в курсе, то я подскажу:
Самые высокооплачиваемые профессии в США
Психиатр ≥ $208 000/год
Анестезиолог ≥ $208 000/год
Акушер, гинеколог ≥ $208 000/год
Хирург ≥ $208 000/год
Ортодонт ≥ $208 000/год
Челюстно-лицевой хирург ≥ $208 000/год
Семейный врач и врач общей практики ≥ $201 100/год
Прочие терапевты и хирурги ≥ $200 890/годЭто до налогов
. И как я понимаю с учётом прогрессивной шкалы, чистыми чуть более 100 000.
Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Получаю - это значит получаю, т.е. в руки (на карту). Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил.
Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").
Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.
Нравится это или нет.
Цены? Вы в Метро скупаетесь?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 04:20
Richi написав:
Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Получаю - это значит получаю, т.е. в руки (на карту). Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил.
Работают в одной фирме 2 менеджера. У обоих в контрактах записано 240 тыс. в год. Один на руки получает 12 тыс. в месяц, а другой 15. Вопрос: сколько зарабатывает менеджер в этой фирме?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 04:31
Faceless написав:
Я ніде не писав, що професія не затребувана. Я писав, що в Україні тих "спеціалістів з обліку й аудиту" навипускали наче на експорт. Конкуренція в результаті була (і є) шалена, а особливо вдарило по спеціалістам перенесення з папірців у компуктер автоматизація/комп'ютеризація багатьох процесів, в результаті чого штат бухгалтерів у великих компаніях і банках суттєво скоротився.
Професія затребувана, але спеціалістів "не знали куди діти" - це як?
До речі, можливо на експорт і навипускали. Зараз майже щотижня рекрутери пишуть з пропозиціями.
Та й фіндирів кого не візьми - усі з аудиту починали.
Дуже перспективний фах і ще довго таким буде. А при кризах страждають майже усі: і ріелтори, і таксісти, і барбери з барістами.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 08:26
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Я ніде не писав, що професія не затребувана. Я писав, що в Україні тих "спеціалістів з обліку й аудиту" навипускали наче на експорт. Конкуренція в результаті була (і є) шалена, а особливо вдарило по спеціалістам перенесення з папірців у компуктер автоматизація/комп'ютеризація багатьох процесів, в результаті чого штат бухгалтерів у великих компаніях і банках суттєво скоротився.
Професія затребувана, але спеціалістів "не знали куди діти" - це як?
До речі, можливо на експорт і навипускали. Зараз майже щотижня рекрутери пишуть з пропозиціями.
Та й фіндирів кого не візьми - усі з аудиту починали.
Дуже перспективний фах і ще довго таким буде. А при кризах страждають майже усі: і ріелтори, і таксісти, і барбери з барістами.
Не знаю, в цій професії одні недоліки, відповідальності купа (деякі сивіють до 30-ти), люди працюють 24/7, конкуренція зашкалює, зарплати не дуже (звідси і відсутність перспектив). Може якщо повезло влаштуватися в нормальну контору - тоді повірю.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 08:28
Gastarbaiter написав: Richi написав:
Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Получаю - это значит получаю, т.е. в руки (на карту). Стоимость - это не ценник на товаре, а то что на кассе оплатил.
Работают в одной фирме 2 менеджера. У обоих в контрактах записано 240 тыс. в год. Один на руки получает 12 тыс. в месяц, а другой 15. Вопрос: сколько зарабатывает менеджер в этой фирме?
Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.
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