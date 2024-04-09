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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2035203620372038
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 09:26

  Дюрі-бачі написав:rjkz Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год...

не вибачайтесь. у місяці умовно 168 робочих годин, у році - умовно 2 000 робочих годин. тому 500 на год, 100 000 на рік.

це у викладачів трохи по іншому робочі години рахуються :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:06

  BIGor написав:Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.

Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:18

  rjkz написав:Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").
Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.
Нравится это или нет.
Цены? Вы в Метро скупаетесь?

Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно).
Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле.
Это же не так.
Richi
 
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  #<1 ... 2035203620372038
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