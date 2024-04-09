Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2035203620372038 Додано: Вів 09 кві, 2024 09:26 Дюрі-бачі написав: rjkz Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год... Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год...

не вибачайтесь. у місяці умовно 168 робочих годин, у році - умовно 2 000 робочих годин. тому 500 на год, 100 000 на рік.



це у викладачів трохи по іншому робочі години рахуються не вибачайтесь. у місяці умовно 168 робочих годин, у році - умовно 2 000 робочих годин. тому 500 на год, 100 000 на рік.це у викладачів трохи по іншому робочі години рахуються Shaman

Повідомлень: 5826 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:06 BIGor написав: Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно. Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.

Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися. Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися. Gastarbaiter Повідомлень: 3151 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:18 rjkz написав: Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").

Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.

Нравится это или нет.

Цены? Вы в Метро скупаетесь? Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.Нравится это или нет.Цены? Вы в Метро скупаетесь?

Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно).

Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле.

Это же не так. Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно).Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле.Это же не так. Richi Повідомлень: 1781 З нами з: 25.09.08 Подякував: 913 раз. Подякували: 881 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2035203620372038 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless