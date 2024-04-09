не вибачайтесь. у місяці умовно 168 робочих годин, у році - умовно 2 000 робочих годин. тому 500 на год, 100 000 на рік.
це у викладачів трохи по іншому робочі години рахуються
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Додано: Вів 09 кві, 2024 09:26
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:06
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:18
Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно).
Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле.
Это же не так.
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:33
Конечно НЕ так.
Вы - как всегда - все путаете и ставите "с ног на голову".
Кредитный рейтинг - это просто типа паспорта: люди смотрят и сразу понимают: придурок или нормальный.
У нас об это говорят ртом. То есть придурок говорит: "Я нормальный". Верить или не верить - дело вопрошающего.
Там смотрят на экран MacBook.
Если нормальный, и кредитный рейтинг 700+, то ему - "зеленый свет": квартира в аренду, дом в покупку, ипотеку на дом, автомобиль в кредит (и под какой процент), автомобиль в лизинг, Мак Бук в кредит, смартфон в кредит... банковские продукты... хорошая работа...
Сколько бы Вы не возмущались: НИКОГДА житель США не будет жить по Вашим правилам, точнее претензиям.
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:34
Еміграція, заробітчанство
Поки панове обговорюють важливе питання про те, що є ціною, що є собівартість, що є вартістю, і чи правильно платять в США зарплатню, невеличка майже "шляхові замітки" на тему гілки...
1. Декілька годин тому наші українці прибули у справах в Вашингтон (округ Колумбія, США), мають спитати у Трампа, як він приховує прибутки... Треба ж виводити його на "чисту воду".
Прийшло повідомлення:
- Прилетели. Только что пролетали как раз над Белым Домом...
2. Сьогодні у Варшаві відзначає свій перший в житті 18-ий річний День народження студент Варшавської політехніки - а колись - у давньому минулому житті син простої мами, яка виховувала його без батька, але намагалася щоби вчився в престижному ліцеї, який - як виявилося - зовсім не є потрібним в цьому житті.
Мама приготувала синові гарний поларок - здала тест з Польської мови на рівень "С" (це менше ніж за рік) та отримала право працювати в Польщі за отриманим в Україні фахом - лікарем.
Також на Дні народження буде звичайна дівчинка з Рівного, якій іменинник вже розкрив якусь атмосферну таємницю життя. Мабуть - сказала мама іменинника - оце і буде моя невістка...
Ось і починаються роздуми, де ж жити в Варшаві молодятам - мама живу у стандартній дуже маленькій квартирі у Варшаві... Невже прийдеться продати 2 квартири в обласному центрі під орендарів та приватний будинок у передмісті обласного центра... Та авто українське... та човен на Дніпрі... Та трохи "подоїти" свою маму... а то вже змучилася на панщині: 4 квартири в одному обласному центрі під орендарів, хай їм чорт!
3. Париж дивує всіх і завжди. Але мене сьогодні здивував більше всього - не очікував - що мій у минулому підлеглий - хлопцю 35 років - велосипедист-аматор, але не простий - все любив "екстріми" на роверах по кручах та балках - пропонує будь кому мандрувати Європою разом: мікроавтобус є, досвідчений водій-спортсмен є, місце аж для 4-х роверів в мікроавтобусі є, досвід відвідування ледь не 20 країн Європи разом із жінкою-спортсменкою - є.
Ну що ж - буду йому шукати/рекомендувати клієнтів...
4. Не знаю, чим там намазано в тому Нью-Йорку - мабуть, не даремно його вибрав для життя пан rjkz - але там оселився ще один мій приятель. Сьогодні отримав від нього звістку - на якомусь там 100-му (!!!) поверсі (як знають всі учасники форум в США все будують з гімна та палок) - зробив для мене фото...
Подробиць ще не знаю...
Чим же там воно намазано... в тому Нью-Йорку...
5. Менше ніж через добу я відбуваю в США. В програмі візиту - відвідування трьох штатів США.
Найкорисніший захід пройде 20 квітня в місті Greenville (SC) о 13-00 (01p.m.) - Rally 4 Ukraine.
У важливому соціально-політичному заході приймуть участь наші українці, яких в США налічується вже більше за 1/2 мільйона.
Захід відбудеться тут:
Наша діаспора організовує безкоштовне відвідування Зоопарку - на 25 квітня, але мене в США вже не буде...
Ех, Еміграція... Ех, Заробітчанство... Реальності сучасного життя українців....
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:50
Re: Еміграція, заробітчанство
З ІТ прям зараз відбувається той же процес, але переважно з джунами, які робили формочки, CRUD, писали unit тести...
Не розумію для чого обурюватись, краще самому поїхати і на своєму прикладі показати як треба жити. І досвід показує, що коли багато народу починає використовувати лазівки в системі, то їх закривають
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:57
Ну Ви ж бачите: одні й ті самі граблі на тему "Я Вас научу свободу любить!!!!"
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:58
Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті?
Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків".
ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 09 кві, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 кві, 2024 11:13
Re: Еміграція, заробітчанство
В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.
Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS?
Золоті часи професії були, коли на ринку був реальний дефіцит хоч трохи кваліфікованих кадрів, імхо це ще з 90-х: просто знайти людину, яка знає що робить, було проблемою; відкриваються численні приватні підприємства; "старе покоління" з комунальних і держпідприємств не відповідало вимогам часу; рівень автоматизації і комп'ютеризації низький, велике підприємство могло тримати штат з десятків бухгалтерів. Цьому сприяли й паперо-орієнтовані нормативні акти податкової. Я ще пам'ятаю, як головна книга мала бути паперовою, формат запису обов'язково повний з сотими, що в часи купоно-карбованців було так б мовити челенджінг з практичної точки зору і пожирало просто прірву часу.
Вже на кінець 00х кадровий голод на ринку пройшов, вимоги зросли (особливо з приходом в 00-х іноземного капіталу зі своїми стандартами), з'явилося багато софту, продуктивність праці умовного бухгалтера суттєво зросла. Наприклад, великі банки, з топ-10, скоротили штат бухгалтерії буквально до кількох людей з зарплатами (окрім головбуха звісно) вельми скромними. Десь тоді в мене й склалося враження що часи "вайтівоблікіаудит" легко и прибутково закінчилися.
Звісно, найкваліфікованіші кадри як ото ви були і будуть затребувані, але це вже геть інша історія.
Додано: Вів 09 кві, 2024 11:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Імхо, з ІТ це такий самий стадний інстинкт, запізнілий рефлекс. Люди в 2024 оперують "жирними роками" до 2021, сподіваючись, що в 2027 (коли зазвичай вже йдуть на якісь підробітки) буде не гірше, і до 2030 дитина встигне набратися досвіду. І це ж не тільки в Україні, така людська природа.
П.С. Аналітики - це таке широченне поняття, що оперувати ним без уточнення немає сенсу.
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