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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2036203720382039> Додано: Вів 09 кві, 2024 09:26 Дюрі-бачі написав: rjkz Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год... Я вибачаюсь, але 500$ при 8-годинному робочому дні це 62$ / год...

не вибачайтесь. у місяці умовно 168 робочих годин, у році - умовно 2 000 робочих годин. тому 500 на год, 100 000 на рік.



це у викладачів трохи по іншому робочі години рахуються не вибачайтесь. у місяці умовно 168 робочих годин, у році - умовно 2 000 робочих годин. тому 500 на год, 100 000 на рік.це у викладачів трохи по іншому робочі години рахуються Shaman

Повідомлень: 5826 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:06 BIGor написав: Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно. Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.

Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися. Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися. Gastarbaiter Повідомлень: 3155 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:18 rjkz написав: Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").

Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.

Нравится это или нет.

Цены? Вы в Метро скупаетесь? Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.Нравится это или нет.Цены? Вы в Метро скупаетесь?

Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно).

Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле.

Это же не так. Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно).Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле.Это же не так. Richi Повідомлень: 1781 З нами з: 25.09.08 Подякував: 913 раз. Подякували: 881 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:33 Конечно НЕ так.

Вы - как всегда - все путаете и ставите "с ног на голову".

Кредитный рейтинг - это просто типа паспорта: люди смотрят и сразу понимают: придурок или нормальный.

У нас об это говорят ртом. То есть придурок говорит: "Я нормальный". Верить или не верить - дело вопрошающего.



Там смотрят на экран MacBook.

Если нормальный, и кредитный рейтинг 700+, то ему - "зеленый свет": квартира в аренду, дом в покупку, ипотеку на дом, автомобиль в кредит (и под какой процент), автомобиль в лизинг, Мак Бук в кредит, смартфон в кредит... банковские продукты... хорошая работа...



Сколько бы Вы не возмущались: НИКОГДА житель США не будет жить по Вашим правилам, точнее претензиям. akurt

Повідомлень: 9544 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3554 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:34 Еміграція, заробітчанство



Поки панове обговорюють важливе питання про те, що є ціною, що є собівартість, що є вартістю, і чи правильно платять в США зарплатню, невеличка майже "шляхові замітки" на тему гілки...



1. Декілька годин тому наші українці прибули у справах в Вашингтон (округ Колумбія, США), мають спитати у Трампа, як він приховує прибутки... Треба ж виводити його на "чисту воду".

Прийшло повідомлення:

- Прилетели. Только что пролетали как раз над Белым Домом...



2. Сьогодні у Варшаві відзначає свій перший в житті 18-ий річний День народження студент Варшавської політехніки - а колись - у давньому минулому житті син простої мами, яка виховувала його без батька, але намагалася щоби вчився в престижному ліцеї, який - як виявилося - зовсім не є потрібним в цьому житті.

Мама приготувала синові гарний поларок - здала тест з Польської мови на рівень "С" (це менше ніж за рік) та отримала право працювати в Польщі за отриманим в Україні фахом - лікарем.

Також на Дні народження буде звичайна дівчинка з Рівного, якій іменинник вже розкрив якусь атмосферну таємницю життя. Мабуть - сказала мама іменинника - оце і буде моя невістка...

Ось і починаються роздуми, де ж жити в Варшаві молодятам - мама живу у стандартній дуже маленькій квартирі у Варшаві... Невже прийдеться продати 2 квартири в обласному центрі під орендарів та приватний будинок у передмісті обласного центра... Та авто українське... та човен на Дніпрі... Та трохи "подоїти" свою маму... а то вже змучилася на панщині: 4 квартири в одному обласному центрі під орендарів, хай їм чорт!



3. Париж дивує всіх і завжди. Але мене сьогодні здивував більше всього - не очікував - що мій у минулому підлеглий - хлопцю 35 років - велосипедист-аматор, але не простий - все любив "екстріми" на роверах по кручах та балках - пропонує будь кому мандрувати Європою разом: мікроавтобус є, досвідчений водій-спортсмен є, місце аж для 4-х роверів в мікроавтобусі є, досвід відвідування ледь не 20 країн Європи разом із жінкою-спортсменкою - є.

Ну що ж - буду йому шукати/рекомендувати клієнтів...



4. Не знаю, чим там намазано в тому Нью-Йорку - мабуть, не даремно його вибрав для життя пан rjkz - але там оселився ще один мій приятель. Сьогодні отримав від нього звістку - на якомусь там 100-му (!!!) поверсі (як знають всі учасники форум в США все будують з гімна та палок) - зробив для мене фото...

Подробиць ще не знаю...

Чим же там воно намазано... в тому Нью-Йорку...





5. Менше ніж через добу я відбуваю в США. В програмі візиту - відвідування трьох штатів США.

Найкорисніший захід пройде 20 квітня в місті Greenville (SC) о 13-00 (01p.m.) - Rally 4 Ukraine.

У важливому соціально-політичному заході приймуть участь наші українці, яких в США налічується вже більше за 1/2 мільйона.

Захід відбудеться тут: https://maps.app.goo.gl/nqm9y7qBZ1BjF6NNA

Наша діаспора організовує безкоштовне відвідування Зоопарку - на 25 квітня, але мене в США вже не буде...

https://maps.app.goo.gl/fLf2HjzTb5vQub2k7



Ех, Еміграція... Ех, Заробітчанство... Реальності сучасного життя українців.... Поки панове обговорюють важливе питання про те, що є ціною, що є собівартість, що є вартістю, і чи правильно платять в США зарплатню, невеличка майже "шляхові замітки" на тему гілки...1. Декілька годин тому наші українці прибули у справах в Вашингтон (округ Колумбія, США), мають спитати у Трампа, як він приховує прибутки... Треба ж виводити його на "чисту воду".Прийшло повідомлення:- Прилетели. Только что пролетали как раз над Белым Домом...2. Сьогодні у Варшаві відзначає свій перший в житті 18-ий річний День народження студент Варшавської політехніки - а колись - у давньому минулому житті син простої мами, яка виховувала його без батька, але намагалася щоби вчивсяМама приготувала синові гарний поларок - здала тест з Польської мови на рівень "С" (це менше ніж за рік) та отримала право працювати в Польщі за отриманим в Україні фахом - лікарем.Також на Дні народження буде звичайна дівчинка з Рівного, якій іменинник вже розкрив якусь атмосферну таємницю життя. Мабуть - сказала мама іменинника - оце і буде моя невістка...Ось і починаються роздуми, де ж жити в Варшаві молодятам - мама живу у стандартній дуже маленькій квартирі у Варшаві... Невже прийдеться продати 2 квартири в обласному центрі під орендарів та приватний будинок у передмісті обласного центра... Та авто українське... та човен на Дніпрі... Та трохи "подоїти" свою маму... а то вже змучилася на панщині: 4 квартири в одному обласному центрі під орендарів, хай їм чорт!3. Париж дивує всіх і завжди. Але мене сьогодні здивував більше всього - не очікував - що мій у минулому підлеглий - хлопцю 35 років - велосипедист-аматор, але не простий - все любив "екстріми" на роверах по кручах та балках - пропонує будь кому мандрувати Європою разом: мікроавтобус є, досвідчений водій-спортсмен є, місце аж для 4-х роверів в мікроавтобусі є, досвід відвідування ледь не 20 країн Європи разом із жінкою-спортсменкою - є.Ну що ж - буду йому шукати/рекомендувати клієнтів...4. Не знаю, чим там намазано в тому Нью-Йорку - мабуть, не даремно його вибрав для життя пан- але там оселився ще один мій приятель. Сьогодні отримав від нього звістку - на якомусь там 100-му (!!!) поверсі (як знають всі учасники форум в США все будують з гімна та палок) - зробив для мене фото...Подробиць ще не знаю...Чим же там воно намазано... в тому Нью-Йорку...5. Менше ніж через добу я відбуваю в США. В програмі візиту - відвідування трьох штатів США.Найкорисніший захід пройде 20 квітня в місті Greenville (SC) о 13-00 (01p.m.) -У важливому соціально-політичному заході приймуть участь наші українці, яких в США налічується вже більше за 1/2 мільйона.Захід відбудеться тут:Наша діаспора організовує безкоштовне відвідування Зоопарку - на 25 квітня, але мене в США вже не буде...Ех,... Ех,... Реальності сучасного життя українців.... akurt

Повідомлень: 9544 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3554 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:50 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: притомні в ІТ. притомні в ІТ. З ІТ прям зараз відбувається той же процес, але переважно з джунами, які робили формочки, CRUD, писали unit тести...

akurt написав: Сколько бы Вы не возмущались: НИКОГДА житель США не будет жить по Вашим правилам, точнее претензиям. Сколько бы Вы не возмущались: НИКОГДА житель США не будет жить по Вашим правилам, точнее претензиям.

Не розумію для чого обурюватись, краще самому поїхати і на своєму прикладі показати як треба жити. І досвід показує, що коли багато народу починає використовувати лазівки в системі, то їх закривають З ІТ прям зараз відбувається той же процес, але переважно з джунами, які робили формочки, CRUD, писали unit тести...Не розумію для чого обурюватись, краще самому поїхати і на своєму прикладі показати як треба жити. І досвід показує, що коли багато народу починає використовувати лазівки в системі, то їх закривають Дюрі-бачі

Повідомлень: 2764 З нами з: 29.07.22 Подякував: 513 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:57 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Сколько бы Вы не возмущались: НИКОГДА житель США не будет жить по Вашим правилам, точнее претензиям. Сколько бы Вы не возмущались: НИКОГДА житель США не будет жить по Вашим правилам, точнее претензиям.

Не розумію для чого обурюватись, краще самому поїхати і на своєму прикладі показати як треба жити. І досвід показує, що коли багато народу починає використовувати лазівки в системі, то їх закривають Не розумію для чого обурюватись, краще самому поїхати і на своєму прикладі показати як треба жити. І досвід показує, що коли багато народу починає використовувати лазівки в системі, то їх закривають

Ну Ви ж бачите: одні й ті самі граблі на тему "Я Вас научу свободу любить!!!!"

Richi написав:

Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов - просто выбешивают. Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Признаться, меня этим ваши заплаты до вычета налогов и цены в магазине до начисления налогов -Вы там сами себя на#бываете? С какой целью в толк не возьму. Вы пожалуйста, переходите на общепринятые понятия. Ну Ви ж бачите: одні й ті самі граблі на тему "Я Вас научу свободу любить!!!!" akurt

Повідомлень: 9544 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3554 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 10:58 Shaman написав: а так, як пише Faceless - штат рядових економістів/бухгалтерів значно скорочується за рахунок автоматизації процесів. 2006 рік - 100 бухгалтерів в штаті, 2016 - 25, 2020 - 15. а ці люди далеко не всі пішли на пенсію. в Приваті піаряться, що на весь Приват - з десяток бухгалтерів.



на експорт не випускали, бо ця професія в кожній країні має свої особливості



з аудиту - це ваш особистий досвід, що всі з аудиту. а в мене всі знайомі фіндири починали з компаній/фірм, причому економістами, а не бухгалтерами.



затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ. а так, як пише- штат рядових економістів/бухгалтерів значно скорочується за рахунок автоматизації процесів. 2006 рік - 100 бухгалтерів в штаті, 2016 - 25, 2020 - 15. а ці люди далеко не всі пішли на пенсію. в Приваті піаряться, що на весь Приват - з десяток бухгалтерів.на експорт не випускали, бо ця професія в кожній країні має свої особливостіз аудиту - це ваш особистий досвід, що всі з аудиту. а в мене всі знайомі фіндири починали з компаній/фірм, причому економістами, а не бухгалтерами.затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ.

Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті?

Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків".

ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing. Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті?Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків".ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 09 кві, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 3155 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 11:13 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Професія затребувана, але спеціалістів "не знали куди діти" - це як? Професія затребувана, але спеціалістів "не знали куди діти" - це як?

В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами. Gastarbaiter написав: До речі, можливо на експорт і навипускали. Зараз майже щотижня рекрутери пишуть з пропозиціями. До речі, можливо на експорт і навипускали. Зараз майже щотижня рекрутери пишуть з пропозиціями.

Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS? Gastarbaiter написав: Дуже перспективний фах і ще довго таким буде. А при кризах страждають майже усі: і ріелтори, і таксісти, і барбери з барістами. Дуже перспективний фах і ще довго таким буде. А при кризах страждають майже усі: і ріелтори, і таксісти, і барбери з барістами.

Золоті часи професії були, коли на ринку був реальний дефіцит хоч трохи кваліфікованих кадрів, імхо це ще з 90-х: просто знайти людину, яка знає що робить, було проблемою; відкриваються численні приватні підприємства; "старе покоління" з комунальних і держпідприємств не відповідало вимогам часу; рівень автоматизації і комп'ютеризації низький, велике підприємство могло тримати штат з десятків бухгалтерів. Цьому сприяли й паперо-орієнтовані нормативні акти податкової. Я ще пам'ятаю, як головна книга мала бути паперовою, формат запису обов'язково повний з сотими, що в часи купоно-карбованців було так б мовити челенджінг з практичної точки зору і пожирало просто прірву часу.

Вже на кінець 00х кадровий голод на ринку пройшов, вимоги зросли (особливо з приходом в 00-х іноземного капіталу зі своїми стандартами), з'явилося багато софту, продуктивність праці умовного бухгалтера суттєво зросла. Наприклад, великі банки, з топ-10, скоротили штат бухгалтерії буквально до кількох людей з зарплатами (окрім головбуха звісно) вельми скромними. Десь тоді в мене й склалося враження що часи "вайтівоблікіаудит" легко и прибутково закінчилися.

Звісно, найкваліфікованіші кадри як ото ви були і будуть затребувані, але це вже геть інша історія. В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS?Золоті часи професії були, коли на ринку був реальний дефіцит хоч трохи кваліфікованих кадрів, імхо це ще з 90-х: просто знайти людину, яка знає що робить, було проблемою; відкриваються численні приватні підприємства; "старе покоління" з комунальних і держпідприємств не відповідало вимогам часу; рівень автоматизації і комп'ютеризації низький, велике підприємство могло тримати штат з десятків бухгалтерів. Цьому сприяли й паперо-орієнтовані нормативні акти податкової. Я ще пам'ятаю, як головна книга мала бути паперовою, формат запису обов'язково повний з сотими, що в часи купоно-карбованців було так б мовити челенджінг з практичної точки зору і пожирало просто прірву часу.Вже на кінець 00х кадровий голод на ринку пройшов, вимоги зросли (особливо з приходом в 00-х іноземного капіталу зі своїми стандартами), з'явилося багато софту, продуктивність праці умовного бухгалтера суттєво зросла. Наприклад, великі банки, з топ-10, скоротили штат бухгалтерії буквально до кількох людей з зарплатами (окрім головбуха звісно) вельми скромними. Десь тоді в мене й склалося враження що часи "вайтівоблікіаудит" легко и прибутково закінчилися.Звісно, найкваліфікованіші кадри як ото ви були і будуть затребувані, але це вже геть інша історія. Faceless

Модератор Повідомлень: 34762 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7971 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 11:20 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ. затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ.

Імхо, з ІТ це такий самий стадний інстинкт, запізнілий рефлекс. Люди в 2024 оперують "жирними роками" до 2021, сподіваючись, що в 2027 (коли зазвичай вже йдуть на якісь підробітки) буде не гірше, і до 2030 дитина встигне набратися досвіду. І це ж не тільки в Україні, така людська природа.



П.С. Аналітики - це таке широченне поняття, що оперувати ним без уточнення немає сенсу. Імхо, з ІТ це такий самий стадний інстинкт, запізнілий рефлекс. Люди в 2024 оперують "жирними роками" до 2021, сподіваючись, що в 2027 (коли зазвичай вже йдуть на якісь підробітки) буде не гірше, і до 2030 дитина встигне набратися досвіду. І це ж не тільки в Україні, така людська природа.П.С. Аналітики - це таке широченне поняття, що оперувати ним без уточнення немає сенсу. Faceless

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