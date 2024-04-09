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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2036203720382039
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:24

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.

Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися.

Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.
Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:25

  Faceless написав:В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.

Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS?

Я вчився на трійки, хоча самі знання отримав, п'ятий курс (на рівень "спеціаліст") не закінчив, після вузу років 8 працював у інших сферах, останні з яких взагалі ковбасу та макарони з оптових баз по крамницях розвозив. Але якось запропонували спробувати "войтиваудит", виявилося, що тих знань 8-річної давнини в цілому вистачає. За роки праці в Україні бачив кількох людей, які взагалі "не тягнули". Нічого, зараз майже усі якісь менеджери у споріднених напрямках у доволі великих компаніях.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:29

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.

Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS?

Я вчився на трійки, хоча самі знання отримав, п'ятий курс (на рівень "спеціаліст") не закінчив, після вузу років 8 працював у інших сферах, останні з яких взагалі ковбасу та макарони з оптових баз по крамницях розвозив. Але якось запропонували спробувати "войтиваудит", виявилося, що тих знань 8-річної давнини в цілому вистачає. За роки праці в Україні бачив кількох людей, які взагалі "не тягнули". Нічого, зараз майже усі якісь менеджери у споріднених напрямках у доволі великих компаніях.

Життя бентежне. Радий, що у вас добре склалося. Але це якось не переконує в тому, що зараз пересічний може повторити подібний шлях з ймовірністю вище похибки
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:33

  Faceless написав:Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.
Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси

Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок.
Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш?
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 2036203720382039
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