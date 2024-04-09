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BIGor написав:Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.
Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися.
Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася. Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси
Faceless написав:В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.
Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS?
Я вчився на трійки, хоча самі знання отримав, п'ятий курс (на рівень "спеціаліст") не закінчив, після вузу років 8 працював у інших сферах, останні з яких взагалі ковбасу та макарони з оптових баз по крамницях розвозив. Але якось запропонували спробувати "войтиваудит", виявилося, що тих знань 8-річної давнини в цілому вистачає. За роки праці в Україні бачив кількох людей, які взагалі "не тягнули". Нічого, зараз майже усі якісь менеджери у споріднених напрямках у доволі великих компаніях.
Faceless написав:В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.
Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS?
Я вчився на трійки, хоча самі знання отримав, п'ятий курс (на рівень "спеціаліст") не закінчив, після вузу років 8 працював у інших сферах, останні з яких взагалі ковбасу та макарони з оптових баз по крамницях розвозив. Але якось запропонували спробувати "войтиваудит", виявилося, що тих знань 8-річної давнини в цілому вистачає. За роки праці в Україні бачив кількох людей, які взагалі "не тягнули". Нічого, зараз майже усі якісь менеджери у споріднених напрямках у доволі великих компаніях.
Життя бентежне. Радий, що у вас добре склалося. Але це якось не переконує в тому, що зараз пересічний може повторити подібний шлях з ймовірністю вище похибки
Faceless написав:Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася. Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси
Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок. Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш?
Faceless написав:Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася. Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси
Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок. Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш?
Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%.
slonomag написав:Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%.
Это налог с зарплаты. У предпринимателей другие схемы. Вычеты по подаче декларации, но там особых льгот нет. Особенно после определенного уровня дохода. Можно подать совместную декларацию со вторым супругом, если его доход за год меньше 120 тыс. Тогда будет считаться 32% от 240 тыс. совместного дохода и переплату вернут. Или сразу написать заявление на работе, чтобы удерживали по 12%.
slonomag написав:Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%.
Это налог с зарплаты. У предпринимателей другие схемы. Вычеты по подаче декларации, но там особых льгот нет. Особенно после определенного уровня дохода. Можно подать совместную декларацию со вторым супругом, если его доход за год меньше 120 тыс. Тогда будет считаться 32% от 240 тыс. совместного дохода и переплату вернут. Или сразу написать заявление на работе, чтобы удерживали по 12%.
А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.
BIGor написав:Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.
Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися.
Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася. Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси
вы живете в стране где рулят бабки и меряете все бабками, вся тема обсуждение зарплаты, а вот например одесская семья уехала из Швеции в Коста-Рику из-за вопросов безопасности, этого нельзя решить ни за какие деньги https://www.youtube.com/watch?v=UIEDGmIA7Vg&t=4633s
Читаю тут як панове спеціальність обирають та думаю: O! В мене ж вся родина ІТ-ники, а ну спитаю у племінника (живе та працює у Варшаві), яка там ситуація з роботою для ІТ- никїв? - Хрінова, в Польщі низькі зп для айтішників. Ото тримаюсь за свою роботу як тільки можу. - Чи ти ба як… Ну тримайся!
(Він зараз в Барселоні. Сказав: дорого, не переїду в Іспанію).