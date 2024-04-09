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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2037203820392040> Додано: Вів 09 кві, 2024 11:24 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно. Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.

Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися. Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися.

Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.

Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси Faceless

Модератор Повідомлень: 34762 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7971 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 11:25 Faceless написав: В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.



Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS? В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS?

Я вчився на трійки, хоча самі знання отримав, п'ятий курс (на рівень "спеціаліст") не закінчив, після вузу років 8 працював у інших сферах, останні з яких взагалі ковбасу та макарони з оптових баз по крамницях розвозив. Але якось запропонували спробувати "войтиваудит", виявилося, що тих знань 8-річної давнини в цілому вистачає. За роки праці в Україні бачив кількох людей, які взагалі "не тягнули". Нічого, зараз майже усі якісь менеджери у споріднених напрямках у доволі великих компаніях. Я вчився на трійки, хоча самі знання отримав, п'ятий курс (на рівень "спеціаліст") не закінчив, після вузу років 8 працював у інших сферах, останні з яких взагалі ковбасу та макарони з оптових баз по крамницях розвозив. Але якось запропонували спробувати "войтиваудит", виявилося, що тих знань 8-річної давнини в цілому вистачає. За роки праці в Україні бачив кількох людей, які взагалі "не тягнули". Нічого, зараз майже усі якісь менеджери у споріднених напрямках у доволі великих компаніях. Gastarbaiter Повідомлень: 3157 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 11:29 Gastarbaiter написав: Faceless написав: В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.



Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS? В сенсі звісно, що професія існує і нікуди не зникла. Але вимоги до "спеціаліста з бухобліку" суттєво виросли, бо щоб дорости до кваліфікації, затребуваній на міжнародному рівні, мало закінчити ВНЗ і кілька років набивати звіти в податкову. Ви вочевидь хороший грамотний спеціаліст і змогли, і це прекрасно, але це не надто реалістичний орієнтир для пересічних батьків з пересічною дитиною щодо того куди піти вчитися. Бо скоріш за все перше робоче місце за спеціальністю шукатиме довго, і буде це робота з папірцями, звітами в податкову і перевірками з ранку до ночі 365 днів на рік з дуже сумнівними перспективами.Ви справді думаєте, що типовий ВНЗ на обліку і аудиті одразу готує спеціаліста з IFRS?

Я вчився на трійки, хоча самі знання отримав, п'ятий курс (на рівень "спеціаліст") не закінчив, після вузу років 8 працював у інших сферах, останні з яких взагалі ковбасу та макарони з оптових баз по крамницях розвозив. Але якось запропонували спробувати "войтиваудит", виявилося, що тих знань 8-річної давнини в цілому вистачає. За роки праці в Україні бачив кількох людей, які взагалі "не тягнули". Нічого, зараз майже усі якісь менеджери у споріднених напрямках у доволі великих компаніях. Я вчився на трійки, хоча самі знання отримав, п'ятий курс (на рівень "спеціаліст") не закінчив, після вузу років 8 працював у інших сферах, останні з яких взагалі ковбасу та макарони з оптових баз по крамницях розвозив. Але якось запропонували спробувати "войтиваудит", виявилося, що тих знань 8-річної давнини в цілому вистачає. За роки праці в Україні бачив кількох людей, які взагалі "не тягнули". Нічого, зараз майже усі якісь менеджери у споріднених напрямках у доволі великих компаніях.

Життя бентежне. Радий, що у вас добре склалося. Але це якось не переконує в тому, що зараз пересічний може повторити подібний шлях з ймовірністю вище похибки Життя бентежне. Радий, що у вас добре склалося. Але це якось не переконує в тому, що зараз пересічний може повторити подібний шлях з ймовірністю вище похибки Faceless

Модератор Повідомлень: 34762 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7971 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 11:33 Faceless написав: Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.

Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси

Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок.

Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш? Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок.Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш? Gastarbaiter Повідомлень: 3157 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 12:12 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.

Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси

Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок.

Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш? Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок.Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш?

Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%. Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%. slonomag Повідомлень: 483 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 12:22 slonomag написав: Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%. Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%.

Это налог с зарплаты. У предпринимателей другие схемы.

Вычеты по подаче декларации, но там особых льгот нет. Особенно после определенного уровня дохода. Можно подать совместную декларацию со вторым супругом, если его доход за год меньше 120 тыс. Тогда будет считаться 32% от 240 тыс. совместного дохода и переплату вернут. Или сразу написать заявление на работе, чтобы удерживали по 12%. Это налог с зарплаты. У предпринимателей другие схемы.Вычеты по подаче декларации, но там особых льгот нет. Особенно после определенного уровня дохода. Можно подать совместную декларацию со вторым супругом, если его доход за год меньше 120 тыс. Тогда будет считаться 32% от 240 тыс. совместного дохода и переплату вернут. Или сразу написать заявление на работе, чтобы удерживали по 12%. Gastarbaiter Повідомлень: 3157 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 529 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 12:24 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%. Получается по итогу выходит чуть меньше чем в Испании (если брать ИТ зп). Прикинул на 70куе, вышло 14к налогов (20%). Хотя у вас же вроде есть там какие-то бизнес инкубаторы или как они там называются, где налогов выходит меньше? И вычеты ведь должны быть на детей, неработающих жен, еще что-то такое, тоесть с условных 280к злотых в год, 120к пойдут под 12%, а из оставшихся 160к что-то можно повычитать, и заплатить 32% на меньшую сумму? Или в Польше такого нет? У нас ставка выше, но за счет вычетов можно норм опустить облагаемую сумму чтобы только часть денег пошла под 30%, а остальное посчитали по 19-24%.

Это налог с зарплаты. У предпринимателей другие схемы.

Вычеты по подаче декларации, но там особых льгот нет. Особенно после определенного уровня дохода. Можно подать совместную декларацию со вторым супругом, если его доход за год меньше 120 тыс. Тогда будет считаться 32% от 240 тыс. совместного дохода и переплату вернут. Или сразу написать заявление на работе, чтобы удерживали по 12%. Это налог с зарплаты. У предпринимателей другие схемы.Вычеты по подаче декларации, но там особых льгот нет. Особенно после определенного уровня дохода. Можно подать совместную декларацию со вторым супругом, если его доход за год меньше 120 тыс. Тогда будет считаться 32% от 240 тыс. совместного дохода и переплату вернут. Или сразу написать заявление на работе, чтобы удерживали по 12%.

А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо. А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо. slonomag Повідомлень: 483 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 12:33 Faceless написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно. Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.

Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися. Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися.

Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.

Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси



Какая же ерунда в головах!

Повышенный налог с суммы превышения

Тобто с дохода 10 000 в месяц берут 12% = 1200, на руки 8800

а с дохода 11 000 в месяц берут 1200+32% от (11000-10000)=1520, на руки 9480

базовые вещи

https://www.podatki.gov.pl/uk/zhitel-v/ ... nikh-os-b/



там единственное может быть утрата каких-то халявных льгот, когда рост дохода не компенсирует утрату халявы, но это очень индивидуально Какая же ерунда в головах!Повышенный налог с суммы превышенияТобто с дохода 10 000 в месяц берут 12% = 1200, на руки 8800а с дохода 11 000 в месяц берут 1200+32% от (11000-10000)=1520, на руки 9480базовые вещитам единственное может быть утрата каких-то халявных льгот, когда рост дохода не компенсирует утрату халявы, но это очень индивидуально nekefer

Повідомлень: 1001 З нами з: 24.10.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 12:35 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.youtube.com/watch?v=UIEDGmIA7Vg&t=4633s вы живете в стране где рулят бабки и меряете все бабками, вся тема обсуждение зарплаты, а вот например одесская семья уехала из Швеции в Коста-Рику из-за вопросов безопасности, этого нельзя решить ни за какие деньги nekefer

Повідомлень: 1001 З нами з: 24.10.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 12:44 Еміграція, заробітчанство



New’s from Poland



Читаю тут як панове спеціальність обирають та думаю: O! В мене ж вся родина ІТ-ники, а ну спитаю у племінника (живе та працює у Варшаві), яка там ситуація з роботою для ІТ- никїв?

- Хрінова, в Польщі низькі зп для айтішників. Ото тримаюсь за свою роботу як тільки можу.

- Чи ти ба як… Ну тримайся!



(Він зараз в Барселоні. Сказав: дорого, не переїду в Іспанію). akurt

Повідомлень: 9545 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3554 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2037203820392040> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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