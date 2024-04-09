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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 13:10
slonomag написав:
А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.
Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:12
Gastarbaiter написав: slonomag написав:
А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.
Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.
Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:30
gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: slonomag написав:
А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.
Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.
Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді.
Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:36
airmax78 написав:
Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?
Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:50
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?
Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо.
Недешево. Дорожче ніж в Києві.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:56
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
а так, як пише Faceless
- штат рядових економістів/бухгалтерів значно скорочується за рахунок автоматизації процесів. 2006 рік - 100 бухгалтерів в штаті, 2016 - 25, 2020 - 15. а ці люди далеко не всі пішли на пенсію. в Приваті піаряться, що на весь Приват - з десяток бухгалтерів.
на експорт не випускали, бо ця професія в кожній країні має свої особливості
з аудиту - це ваш особистий досвід, що всі з аудиту. а в мене всі знайомі фіндири починали з компаній/фірм, причому економістами, а не бухгалтерами.
затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ.
Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті?
Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків".
ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing.
про факультет питання не зрозумів.
ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.
особисто мені, що IFRS, що GAAP, що НСБУ - це майже одне й те ж в повсякденному житті. а в світі аудиту - товстенні талмуди
це ви ще не зустрічалися з деякими системами управлінського обліку
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Shaman
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