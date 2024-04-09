Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2037203820392040 Додано: Вів 09 кві, 2024 13:10 slonomag написав: А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо. А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.

Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше. Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше. Gastarbaiter Повідомлень: 3158 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:12 Gastarbaiter написав: slonomag написав: А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо. А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.

Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше. Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.

Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді. Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді. gonchik74

Повідомлень: 699 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:30 gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: slonomag написав: А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо. А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.

Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше. Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.

Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді. Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді.

Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? airmax78 Повідомлень: 42862 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:36 airmax78 написав: Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?

Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо. Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо. Gastarbaiter Повідомлень: 3158 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 531 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:50 Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?

Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо. Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо.

Недешево. Дорожче ніж в Києві. Недешево. Дорожче ніж в Києві. airmax78 Повідомлень: 42862 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:56 Gastarbaiter написав: Shaman написав: а так, як пише Faceless - штат рядових економістів/бухгалтерів значно скорочується за рахунок автоматизації процесів. 2006 рік - 100 бухгалтерів в штаті, 2016 - 25, 2020 - 15. а ці люди далеко не всі пішли на пенсію. в Приваті піаряться, що на весь Приват - з десяток бухгалтерів.



на експорт не випускали, бо ця професія в кожній країні має свої особливості



з аудиту - це ваш особистий досвід, що всі з аудиту. а в мене всі знайомі фіндири починали з компаній/фірм, причому економістами, а не бухгалтерами.



затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ. а так, як пише- штат рядових економістів/бухгалтерів значно скорочується за рахунок автоматизації процесів. 2006 рік - 100 бухгалтерів в штаті, 2016 - 25, 2020 - 15. а ці люди далеко не всі пішли на пенсію. в Приваті піаряться, що на весь Приват - з десяток бухгалтерів.на експорт не випускали, бо ця професія в кожній країні має свої особливостіз аудиту - це ваш особистий досвід, що всі з аудиту. а в мене всі знайомі фіндири починали з компаній/фірм, причому економістами, а не бухгалтерами.затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ.

Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті?

Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків".

ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing. Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті?Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків".ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing.

про факультет питання не зрозумів.



ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.



особисто мені, що IFRS, що GAAP, що НСБУ - це майже одне й те ж в повсякденному житті. а в світі аудиту - товстенні талмуди це ви ще не зустрічалися з деякими системами управлінського обліку про факультет питання не зрозумів.ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.особисто мені, що IFRS, що GAAP, що НСБУ - це майже одне й те ж в повсякденному житті. а в світі аудиту - товстенні талмудице ви ще не зустрічалися з деякими системами управлінського обліку Shaman

Повідомлень: 5830 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2037203820392040 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор