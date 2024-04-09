Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.
Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.
Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді.
slonomag написав:А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.
Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.
Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді.
Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?
Shaman написав:а так, як пише Faceless - штат рядових економістів/бухгалтерів значно скорочується за рахунок автоматизації процесів. 2006 рік - 100 бухгалтерів в штаті, 2016 - 25, 2020 - 15. а ці люди далеко не всі пішли на пенсію. в Приваті піаряться, що на весь Приват - з десяток бухгалтерів.
на експорт не випускали, бо ця професія в кожній країні має свої особливості
з аудиту - це ваш особистий досвід, що всі з аудиту. а в мене всі знайомі фіндири починали з компаній/фірм, причому економістами, а не бухгалтерами.
затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ.
Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті? Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків". ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing.
про факультет питання не зрозумів.
ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.
особисто мені, що IFRS, що GAAP, що НСБУ - це майже одне й те ж в повсякденному житті. а в світі аудиту - товстенні талмуди це ви ще не зустрічалися з деякими системами управлінського обліку
rjkz написав:Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого"). Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги. Нравится это или нет. Цены? Вы в Метро скупаетесь?
Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно). Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле. Это же не так.
Я не знаю какие "открытые данные" Вы используете. По "открытым данным" которые тут приводились, я зарабатывают как американский адвокат. Поверьте, это не так. Насчет того чувака, я написал 300-500 уе в день. По состоянию примерно на после 4 мая прошлого года (или уже позапрошлого? Учетку когда поднимать начали), у всех такого рода специальностей не было проблем с заказами от слова "совсем". Выбирали те, которые нравились. Сейчас у муверов конкретно - не знаю, но думаю, что хуже, так как РН почти стоит. У контракторов - не очень. Траковый бизнес - ж0па. Но к описываему периоду это не имеет отношения. Впрочем, не верить я Вам не могу запретить, а писать десятки доказательных постов - тупо устал.
Поки панове обговорюють важливе питання про те, що є ціною, що є собівартість, що є вартістю, і чи правильно платять в США зарплатню, невеличка майже "шляхові замітки" на тему гілки...
1. Декілька годин тому наші українці прибули у справах в Вашингтон (округ Колумбія, США), мають спитати у Трампа, як він приховує прибутки... Треба ж виводити його на "чисту воду". Прийшло повідомлення: - Прилетели. Только что пролетали как раз над Белым Домом...
2. Сьогодні у Варшаві відзначає свій перший в житті 18-ий річний День народження студент Варшавської політехніки - а колись - у давньому минулому житті син простої мами, яка виховувала його без батька, але намагалася щоби вчився в престижному ліцеї, який - як виявилося - зовсім не є потрібним в цьому житті. Мама приготувала синові гарний поларок - здала тест з Польської мови на рівень "С" (це менше ніж за рік) та отримала право працювати в Польщі за отриманим в Україні фахом - лікарем. Також на Дні народження буде звичайна дівчинка з Рівного, якій іменинник вже розкрив якусь атмосферну таємницю життя. Мабуть - сказала мама іменинника - оце і буде моя невістка... Ось і починаються роздуми, де ж жити в Варшаві молодятам - мама живу у стандартній дуже маленькій квартирі у Варшаві... Невже прийдеться продати 2 квартири в обласному центрі під орендарів та приватний будинок у передмісті обласного центра... Та авто українське... та човен на Дніпрі... Та трохи "подоїти" свою маму... а то вже змучилася на панщині: 4 квартири в одному обласному центрі під орендарів, хай їм чорт!
3. Париж дивує всіх і завжди. Але мене сьогодні здивував більше всього - не очікував - що мій у минулому підлеглий - хлопцю 35 років - велосипедист-аматор, але не простий - все любив "екстріми" на роверах по кручах та балках - пропонує будь кому мандрувати Європою разом: мікроавтобус є, досвідчений водій-спортсмен є, місце аж для 4-х роверів в мікроавтобусі є, досвід відвідування ледь не 20 країн Європи разом із жінкою-спортсменкою - є. Ну що ж - буду йому шукати/рекомендувати клієнтів...
4. Не знаю, чим там намазано в тому Нью-Йорку - мабуть, не даремно його вибрав для життя пан rjkz - але там оселився ще один мій приятель. Сьогодні отримав від нього звістку - на якомусь там 100-му (!!!) поверсі (як знають всі учасники форум в США все будують з гімна та палок) - зробив для мене фото... Подробиць ще не знаю... Чим же там воно намазано... в тому Нью-Йорку...
5. Менше ніж через добу я відбуваю в США. В програмі візиту - відвідування трьох штатів США. Найкорисніший захід пройде 20 квітня в місті Greenville (SC) о 13-00 (01p.m.) - Rally 4 Ukraine. У важливому соціально-політичному заході приймуть участь наші українці, яких в США налічується вже більше за 1/2 мільйона. Захід відбудеться тут: https://maps.app.goo.gl/nqm9y7qBZ1BjF6NNA Наша діаспора організовує безкоштовне відвідування Зоопарку - на 25 квітня, але мене в США вже не буде... https://maps.app.goo.gl/fLf2HjzTb5vQub2k7
Ех, Еміграція... Ех, Заробітчанство... Реальності сучасного життя українців....
Над Белым домом вроде как бесполетная зона, небо закрыто.
BIGor написав:Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.
Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися.
щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено.
Faceless написав:Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася. Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси
Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок. Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш?
До тих 12% та 32% ще ж купа податків в додачу йдуть. Зус, пенсійний, на втрату працездатності, страховий. То там виходять значно більші податки в процентах.