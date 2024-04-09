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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2038203920402041> Додано: Вів 09 кві, 2024 13:10 slonomag написав: А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо. А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.

Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше. Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше. Gastarbaiter Повідомлень: 3158 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:12 Gastarbaiter написав: slonomag написав: А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо. А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.

Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше. Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.

Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді. Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді. gonchik74

Повідомлень: 700 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:30 gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: slonomag написав: А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо. А, ну так с зп и у нас не малые налоги. Да и вообще в Европе. У знакомого в Германии чуть ли не 40% улетает. Так что ваши 20% в среднем вообще-то очень даже неплохо.

Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше. Да, я уже сравнивал с Нидерландами. Переезд на аналогичную работу. При их зарплатах, налогах и стоимости жизни выгоднее оставаться в Польше.

Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді. Від недавна почав дивитись на краківські квадрати по іншому. Спочатку бісили ціни і те, що їх пушать корпорації. Тепер змирився з тим, що накачувати будуть ще не один рік, а дитина з часом цілком може реалізувати себе на цьому ринку праці зі своїм дипломом і саме власна нерухомість стане в нагоді.

Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? airmax78 Повідомлень: 42862 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:36 airmax78 написав: Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?

Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо. Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо. Gastarbaiter Повідомлень: 3158 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 531 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:50 Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?

Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо. Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо.

Недешево. Дорожче ніж в Києві. Недешево. Дорожче ніж в Києві. airmax78 Повідомлень: 42862 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 14:56 Gastarbaiter написав: Shaman написав: а так, як пише Faceless - штат рядових економістів/бухгалтерів значно скорочується за рахунок автоматизації процесів. 2006 рік - 100 бухгалтерів в штаті, 2016 - 25, 2020 - 15. а ці люди далеко не всі пішли на пенсію. в Приваті піаряться, що на весь Приват - з десяток бухгалтерів.



на експорт не випускали, бо ця професія в кожній країні має свої особливості



з аудиту - це ваш особистий досвід, що всі з аудиту. а в мене всі знайомі фіндири починали з компаній/фірм, причому економістами, а не бухгалтерами.



затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ. а так, як пише- штат рядових економістів/бухгалтерів значно скорочується за рахунок автоматизації процесів. 2006 рік - 100 бухгалтерів в штаті, 2016 - 25, 2020 - 15. а ці люди далеко не всі пішли на пенсію. в Приваті піаряться, що на весь Приват - з десяток бухгалтерів.на експорт не випускали, бо ця професія в кожній країні має свої особливостіз аудиту - це ваш особистий досвід, що всі з аудиту. а в мене всі знайомі фіндири починали з компаній/фірм, причому економістами, а не бухгалтерами.затребуваний фах - аналітики. а зараз молодь, що ще йде на бух/економіку - не дуже. всі притомні в ІТ.

Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті?

Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків".

ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing. Підкажіть, на якому факультеті готують фахівців зі звітності, управлінського обліку, внутрішнього аудиту? І скільки людей працює в цих відділах у Приваті?Те, що притомні не йдуть на економіку - це добре. Менше конкуренції для нас, "старичків".ПС. "На експорт" як раз нормально йде, тому що принципи бух. обліку всюди практично такі самі. Навіть перехід на US GAAP видається мені трохи простішим, ніж, наприклад, пілоту перевчитися з Airbus на Boeing.

про факультет питання не зрозумів.



ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.



особисто мені, що IFRS, що GAAP, що НСБУ - це майже одне й те ж в повсякденному житті. а в світі аудиту - товстенні талмуди це ви ще не зустрічалися з деякими системами управлінського обліку про факультет питання не зрозумів.ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.особисто мені, що IFRS, що GAAP, що НСБУ - це майже одне й те ж в повсякденному житті. а в світі аудиту - товстенні талмудице ви ще не зустрічалися з деякими системами управлінського обліку Shaman

Повідомлень: 5830 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 15:10 Richi написав: rjkz написав: Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").

Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.

Нравится это или нет.

Цены? Вы в Метро скупаетесь? Я не знаю откуда Вы взяли эти цифры, у меня через вторые руки совершенно другая информация. И о кардиологах (доковидная инфа, 250 куе ) и о пульманологах (у друзей знакомая семья, муж и жена - пульманологи, доход семьи более 800 куе в год) и о операционных анестезиологах (из новостей, тут был скандал, что не захотели по контракту анестезиолога сдеалать партнером клиники (по условию контракта), зарплата в районе 800-1000 куе, что было прокоментировано другим, приглашенным в студию анестезиологом, как обычный уровень, а сделать партнером - "это очень дорого").Зарплаты до налогов - уже несколько раз пояснял, что тут все работает не так как в Украине и при одинаковой зарплате, могут снимать разные налоги.Нравится это или нет.Цены? Вы в Метро скупаетесь?

Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно).

Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле.

Это же не так. Есть открытые данные, Вы их так же можете посмотреть и не ссылаться на знакомого троюродного брата вашей жены (условно).Верю, что человек в США, нелегал может заработать 500 и даже 1000 в день, но не верю что это можно делать на постоянной основе, т.е. каждый день. А представили историю удачного дня, как историю успеха - обычный, нелегал-работяга может зарабатывать 100 т., но ради легализации и кредитного рейтинга, готов работать в 2 раза дешевле.Это же не так.



Я не знаю какие "открытые данные" Вы используете.

По "открытым данным" которые тут приводились, я зарабатывают как американский адвокат. Поверьте, это не так.

Насчет того чувака, я написал 300-500 уе в день. По состоянию примерно на после 4 мая прошлого года (или уже позапрошлого? Учетку когда поднимать начали), у всех такого рода специальностей не было проблем с заказами от слова "совсем".

Выбирали те, которые нравились. Сейчас у муверов конкретно - не знаю, но думаю, что хуже, так как РН почти стоит. У контракторов - не очень. Траковый бизнес - ж0па. Но к описываему периоду это не имеет отношения.

Впрочем, не верить я Вам не могу запретить, а писать десятки доказательных постов - тупо устал. Я не знаю какие "открытые данные" Вы используете.По "открытым данным" которые тут приводились, я зарабатывают как американский адвокат. Поверьте, это не так.Насчет того чувака, я написал 300-500 уе в день. По состоянию примерно на после 4 мая прошлого года (или уже позапрошлого? Учетку когда поднимать начали), у всех такого рода специальностей не было проблем с заказами от слова "совсем".Выбирали те, которые нравились. Сейчас у муверов конкретно - не знаю, но думаю, что хуже, так как РН почти стоит. У контракторов - не очень. Траковый бизнес - ж0па. Но к описываему периоду это не имеет отношения.Впрочем, не верить я Вам не могу запретить, а писать десятки доказательных постов - тупо устал. rjkz

Повідомлень: 16465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8300 раз. Подякували: 5177 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 15:15 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Поки панове обговорюють важливе питання про те, що є ціною, що є собівартість, що є вартістю, і чи правильно платять в США зарплатню, невеличка майже "шляхові замітки" на тему гілки...



1. Декілька годин тому наші українці прибули у справах в Вашингтон (округ Колумбія, США), мають спитати у Трампа, як він приховує прибутки... Треба ж виводити його на "чисту воду".

Прийшло повідомлення:

- Прилетели. Только что пролетали как раз над Белым Домом...



2. Сьогодні у Варшаві відзначає свій перший в житті 18-ий річний День народження студент Варшавської політехніки - а колись - у давньому минулому житті син простої мами, яка виховувала його без батька, але намагалася щоби вчився в престижному ліцеї, який - як виявилося - зовсім не є потрібним в цьому житті.

Мама приготувала синові гарний поларок - здала тест з Польської мови на рівень "С" (це менше ніж за рік) та отримала право працювати в Польщі за отриманим в Україні фахом - лікарем.

Також на Дні народження буде звичайна дівчинка з Рівного, якій іменинник вже розкрив якусь атмосферну таємницю життя. Мабуть - сказала мама іменинника - оце і буде моя невістка...

Ось і починаються роздуми, де ж жити в Варшаві молодятам - мама живу у стандартній дуже маленькій квартирі у Варшаві... Невже прийдеться продати 2 квартири в обласному центрі під орендарів та приватний будинок у передмісті обласного центра... Та авто українське... та човен на Дніпрі... Та трохи "подоїти" свою маму... а то вже змучилася на панщині: 4 квартири в одному обласному центрі під орендарів, хай їм чорт!



3. Париж дивує всіх і завжди. Але мене сьогодні здивував більше всього - не очікував - що мій у минулому підлеглий - хлопцю 35 років - велосипедист-аматор, але не простий - все любив "екстріми" на роверах по кручах та балках - пропонує будь кому мандрувати Європою разом: мікроавтобус є, досвідчений водій-спортсмен є, місце аж для 4-х роверів в мікроавтобусі є, досвід відвідування ледь не 20 країн Європи разом із жінкою-спортсменкою - є.

Ну що ж - буду йому шукати/рекомендувати клієнтів...



4. Не знаю, чим там намазано в тому Нью-Йорку - мабуть, не даремно його вибрав для життя пан rjkz - але там оселився ще один мій приятель. Сьогодні отримав від нього звістку - на якомусь там 100-му (!!!) поверсі (як знають всі учасники форум в США все будують з гімна та палок) - зробив для мене фото...

Подробиць ще не знаю...

Чим же там воно намазано... в тому Нью-Йорку...





5. Менше ніж через добу я відбуваю в США. В програмі візиту - відвідування трьох штатів США.

Найкорисніший захід пройде 20 квітня в місті Greenville (SC) о 13-00 (01p.m.) - Rally 4 Ukraine.

У важливому соціально-політичному заході приймуть участь наші українці, яких в США налічується вже більше за 1/2 мільйона.

Захід відбудеться тут: https://maps.app.goo.gl/nqm9y7qBZ1BjF6NNA

Наша діаспора організовує безкоштовне відвідування Зоопарку - на 25 квітня, але мене в США вже не буде...

https://maps.app.goo.gl/fLf2HjzTb5vQub2k7



Ех, Еміграція... Ех, Заробітчанство... Реальності сучасного життя українців.... Поки панове обговорюють важливе питання про те, що є ціною, що є собівартість, що є вартістю, і чи правильно платять в США зарплатню, невеличка майже "шляхові замітки" на тему гілки...1. Декілька годин тому наші українці прибули у справах в Вашингтон (округ Колумбія, США), мають спитати у Трампа, як він приховує прибутки... Треба ж виводити його на "чисту воду".Прийшло повідомлення:- Прилетели. Только что пролетали как раз над Белым Домом...2. Сьогодні у Варшаві відзначає свій перший в житті 18-ий річний День народження студент Варшавської політехніки - а колись - у давньому минулому житті син простої мами, яка виховувала його без батька, але намагалася щоби вчивсяМама приготувала синові гарний поларок - здала тест з Польської мови на рівень "С" (це менше ніж за рік) та отримала право працювати в Польщі за отриманим в Україні фахом - лікарем.Також на Дні народження буде звичайна дівчинка з Рівного, якій іменинник вже розкрив якусь атмосферну таємницю життя. Мабуть - сказала мама іменинника - оце і буде моя невістка...Ось і починаються роздуми, де ж жити в Варшаві молодятам - мама живу у стандартній дуже маленькій квартирі у Варшаві... Невже прийдеться продати 2 квартири в обласному центрі під орендарів та приватний будинок у передмісті обласного центра... Та авто українське... та човен на Дніпрі... Та трохи "подоїти" свою маму... а то вже змучилася на панщині: 4 квартири в одному обласному центрі під орендарів, хай їм чорт!3. Париж дивує всіх і завжди. Але мене сьогодні здивував більше всього - не очікував - що мій у минулому підлеглий - хлопцю 35 років - велосипедист-аматор, але не простий - все любив "екстріми" на роверах по кручах та балках - пропонує будь кому мандрувати Європою разом: мікроавтобус є, досвідчений водій-спортсмен є, місце аж для 4-х роверів в мікроавтобусі є, досвід відвідування ледь не 20 країн Європи разом із жінкою-спортсменкою - є.Ну що ж - буду йому шукати/рекомендувати клієнтів...4. Не знаю, чим там намазано в тому Нью-Йорку - мабуть, не даремно його вибрав для життя пан- але там оселився ще один мій приятель. Сьогодні отримав від нього звістку - на якомусь там 100-му (!!!) поверсі (як знають всі учасники форум в США все будують з гімна та палок) - зробив для мене фото...Подробиць ще не знаю...Чим же там воно намазано... в тому Нью-Йорку...5. Менше ніж через добу я відбуваю в США. В програмі візиту - відвідування трьох штатів США.Найкорисніший захід пройде 20 квітня в місті Greenville (SC) о 13-00 (01p.m.) -У важливому соціально-політичному заході приймуть участь наші українці, яких в США налічується вже більше за 1/2 мільйона.Захід відбудеться тут:Наша діаспора організовує безкоштовне відвідування Зоопарку - на 25 квітня, але мене в США вже не буде...Ех,... Ех,... Реальності сучасного життя українців....



Над Белым домом вроде как бесполетная зона, небо закрыто. Над Белым домом вроде как бесполетная зона, небо закрыто. rjkz

Повідомлень: 16465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8300 раз. Подякували: 5177 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 15:37 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно. Хрінь це собача - різні податки - один з проявів соціалізму. Навіть в Польщі цей соціалізм є, "Новий лад", вигідно заробляти до 10 т зл, далі - не вигідно.

Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися. Щось мені підказує, що заробляти 11 тис. зл. вигідніше, ніж 10. Але можу і помилятися.

щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено.



Ось по калькулятору https://zarobki.pracuj.pl/zaawansowany- ... nagrodzen/ порахував, що деградація заробітків йде десь від 12 тис. зл брутто.

На зарплаті 13 тис. злотих брутто останній місяць року на руки буде вже 7 тис., попередні місяці 9,1 тис. щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено.Ось по калькуляторупорахував, що деградація заробітків йде десь від 12 тис. зл брутто.На зарплаті 13 тис. злотих брутто останній місяць року на руки буде вже 7 тис., попередні місяці 9,1 тис. Востаннє редагувалось BIGor в Вів 09 кві, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 8824 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1728 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 15:44 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.

Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси

Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок.

Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш? Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. За річною декларацією потім можуть щось повернути, якщо є підстави. До речі, повертають швидко, протягом 1 тижня гроші приходять на рахунок.Звичайно, хотілося б усе "па 12%". Але що зробиш?

До тих 12% та 32% ще ж купа податків в додачу йдуть. Зус, пенсійний, на втрату працездатності, страховий. То там виходять значно більші податки в процентах. До тих 12% та 32% ще ж купа податків в додачу йдуть. Зус, пенсійний, на втрату працездатності, страховий. То там виходять значно більші податки в процентах. BIGor

Повідомлень: 8824 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1728 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2038203920402041> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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