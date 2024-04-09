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airmax78 написав:Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?
Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо.
Недешево. Дорожче ніж в Києві.
Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.
Faceless написав:Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася. Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси