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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2038203920402041 Додано: Вів 09 кві, 2024 16:04 airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять? Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?

Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо. Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо.

Недешево. Дорожче ніж в Києві. Недешево. Дорожче ніж в Києві.

Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі. Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі. gonchik74

Повідомлень: 700 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 16:17 nekefer написав: Faceless написав: Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.

Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси



Повышенный налог с суммы превышения

Тобто с дохода 10 000 в месяц берут 12% = 1200, на руки 8800

а с дохода 11 000 в месяц берут 1200+32% от (11000-10000)=1520, на руки 9480

базовые вещи

https://www.podatki.gov.pl/uk/zhitel-v/ ... nikh-os-b/



там единственное может быть утрата каких-то халявных льгот, когда рост дохода не компенсирует утрату халявы, но это очень индивидуально Повышенный налог с суммы превышенияТобто с дохода 10 000 в месяц берут 12% = 1200, на руки 8800а с дохода 11 000 в месяц берут 1200+32% от (11000-10000)=1520, на руки 9480базовые вещитам единственное может быть утрата каких-то халявных льгот, когда рост дохода не компенсирует утрату халявы, но это очень индивидуально

Щось в Вас рахівниця поламана,

з 10 000 бруто буде 7100 зл. на руки.

з 11 000 бруто буде 7800 зл. на руки.

з 12 000 вже буде забиратись підвищенний податок в 32%. Щось в Вас рахівниця поламана,з 10 000 бруто буде 7100 зл. на руки.з 11 000 бруто буде 7800 зл. на руки.з 12 000 вже буде забиратись підвищенний податок в 32%. BIGor

Повідомлень: 8824 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1728 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 17:04 gonchik74 написав: airmax78 написав: Gastarbaiter написав: Недешево. Дорожче ніж в Києві. Недешево. Дорожче ніж в Києві.

Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі. Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.

Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв. Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв. airmax78 Повідомлень: 42868 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 17:08 Shaman написав: про факультет питання не зрозумів. про факультет питання не зрозумів.

Усі ці люди вчаться на тому ж самому факультеті. Випускник, який не потрапив до десятки "обраних", завжди може спробувати свої сили у згаданих відділах.



Shaman написав: ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає. ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.

Українські бухгалтери загартовані постійним спілкуванням з контролюючими органами і заточені на податковий облік. Пам'ятаю, був колись на аудиті одного держпідприємства. Там ГБ було абсолютно начхати на якусь там класифікацію витрат, облікові політики і подібну фігню. Бо в неї буквально щотижня як не податкова - так Держаудит, як не Держаудит - так СБУ, як не СБУ - так Пенсійний. Усі ці люди вчаться на тому ж самому факультеті. Випускник, який не потрапив до десятки "обраних", завжди може спробувати свої сили у згаданих відділах.Українські бухгалтери загартовані постійним спілкуванням з контролюючими органами і заточені на податковий облік. Пам'ятаю, був колись на аудиті одного держпідприємства. Там ГБ було абсолютно начхати на якусь там класифікацію витрат, облікові політики і подібну фігню. Бо в неї буквально щотижня як не податкова - так Держаудит, як не Держаудит - так СБУ, як не СБУ - так Пенсійний. Gastarbaiter Повідомлень: 3160 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 17:13 BIGor написав: До тих 12% та 32% ще ж купа податків в додачу йдуть. Зус, пенсійний, на втрату працездатності, страховий. То там виходять значно більші податки в процентах. До тих 12% та 32% ще ж купа податків в додачу йдуть. Зус, пенсійний, на втрату працездатності, страховий. То там виходять значно більші податки в процентах.

Там відсоток незмінний. І навіть назва інша: "страхові платежі". Там відсоток незмінний. І навіть назва інша: "страхові платежі". Gastarbaiter Повідомлень: 3160 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 17:24 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: gonchik74 написав: airmax78 написав: Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі. Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.

Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв. Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв. Потенційний покупець? Потенційний покупець? Faceless

Модератор Повідомлень: 34763 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7972 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 17:50 rjkz написав: Над Белым домом вроде как бесполетная зона, небо закрыто. Над Белым домом вроде как бесполетная зона, небо закрыто.

Я привел цитату.

Сейчас люди на связи - активировали мне связь от AT&T - сказали в Вашингтоне прохладно, местные кутаются в куртки.

Трампа пока не выловили. Уже есть заказы от двоих приятелей сказать ему в лицо все., что думают. Я привел цитату.Сейчас люди на связи - активировали мне связь от AT&T - сказали в Вашингтоне прохладно, местные кутаются в куртки.Трампа пока не выловили. Уже есть заказы от двоих приятелей сказать ему в лицо все., что думают. akurt

Повідомлень: 9547 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 17:55 airmax78 написав: Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв. Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.

Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина.

Здається все - гіпсокартон.

Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу» - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому.

Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (160 кв.м): 1 000 000+€. Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина.Здається все - гіпсокартон.Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу» - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому.Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (160 кв.м): 1 000 000+€. akurt

Повідомлень: 9547 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2038203920402041 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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