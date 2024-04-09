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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2038203920402041
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:04

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?

Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо.

Недешево. Дорожче ніж в Києві.

Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 16:17

  nekefer написав:
  Faceless написав:Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.
Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси


Повышенный налог с суммы превышения
Тобто с дохода 10 000 в месяц берут 12% = 1200, на руки 8800
а с дохода 11 000 в месяц берут 1200+32% от (11000-10000)=1520, на руки 9480
базовые вещи :roll:
https://www.podatki.gov.pl/uk/zhitel-v/ ... nikh-os-b/

там единственное может быть утрата каких-то халявных льгот, когда рост дохода не компенсирует утрату халявы, но это очень индивидуально

Щось в Вас рахівниця поламана,
з 10 000 бруто буде 7100 зл. на руки.
з 11 000 бруто буде 7800 зл. на руки.
з 12 000 вже буде забиратись підвищенний податок в 32%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:04

  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Недешево. Дорожче ніж в Києві.

Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.

Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:08

  Shaman написав:про факультет питання не зрозумів.

Усі ці люди вчаться на тому ж самому факультеті. Випускник, який не потрапив до десятки "обраних", завжди може спробувати свої сили у згаданих відділах.

  Shaman написав:ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.

Українські бухгалтери загартовані постійним спілкуванням з контролюючими органами і заточені на податковий облік. Пам'ятаю, був колись на аудиті одного держпідприємства. Там ГБ було абсолютно начхати на якусь там класифікацію витрат, облікові політики і подібну фігню. Бо в неї буквально щотижня як не податкова - так Держаудит, як не Держаудит - так СБУ, як не СБУ - так Пенсійний.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:13

  BIGor написав:До тих 12% та 32% ще ж купа податків в додачу йдуть. Зус, пенсійний, на втрату працездатності, страховий. То там виходять значно більші податки в процентах.

Там відсоток незмінний. І навіть назва інша: "страхові платежі".
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:24

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:
  gonchik74 написав:
  airmax78 написав:Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.

Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:50

  rjkz написав:Над Белым домом вроде как бесполетная зона, небо закрыто.

Я привел цитату.
Сейчас люди на связи - активировали мне связь от AT&T - сказали в Вашингтоне прохладно, местные кутаются в куртки.
Трампа пока не выловили. Уже есть заказы от двоих приятелей сказать ему в лицо все., что думают.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 17:55

  airmax78 написав:Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.

Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина.
Здається все - гіпсокартон.
Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу» - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому.
Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (160 кв.м): 1 000 000+€.
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  #<1 ... 2038203920402041
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