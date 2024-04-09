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airmax78 написав:Скільки за метр модномопової краківської нерухомості зараз просять?
Модномопівськи метри від 5 куо. Для пролетарів без претензій по 3,5. Для тих, хто не боїться жити у немодному районі та може щось зробити руками, по 2 куо.
Недешево. Дорожче ніж в Києві.
Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.
Faceless написав:Колись в обговоренні статей на цьому форумі були цілі баталії про прогресивну систему оподаткування, за і проти. Пропозиції деяких апологетів прогресивної шкали давали цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася. Цікаво, чи є такі реальні кейси. Може у вашому досвіді були такі казуси
Gastarbaiter написав:Недешево. Дорожче ніж в Києві.
Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.
Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.
Усі ці люди вчаться на тому ж самому факультеті. Випускник, який не потрапив до десятки "обраних", завжди може спробувати свої сили у згаданих відділах.
Shaman написав:ви знову дивитесь на те, як працював народ в аудиті. це кращі. переважно українські бухгалтери люблять, коли все розписано й їх вільність IFRS чи GAAP інколи лякає.
Українські бухгалтери загартовані постійним спілкуванням з контролюючими органами і заточені на податковий облік. Пам'ятаю, був колись на аудиті одного держпідприємства. Там ГБ було абсолютно начхати на якусь там класифікацію витрат, облікові політики і подібну фігню. Бо в неї буквально щотижня як не податкова - так Держаудит, як не Держаудит - так СБУ, як не СБУ - так Пенсійний.
airmax78 написав:Так, суттєво дорожче. Але інша забудова. На моїй умовно кажучи борщазі вся забудова максимально чотири поверхи, свіже, 21 рік і далі, з ліфтом коштує 3.5-4 з ремонтом. Ремонти різні. Хороших мало. Приценталля 4.5-5 від забудовника. Метр ремонта коштує дорожче, ніж в Києві. Меблі під забудову, штори - набагато дорожче. В обʼявах так і пишуть - meble na wymiar, це типу ознака високого стандарту (при цьому карнізи прибиті самими власниками і сценарій освітлення - люстра посеред кімнати, у більшості навіть кондера немає). Що ще помітив, наші роблять кращі ремонти. Тобто релоканти з України/білорусі.
Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.
rjkz написав:Над Белым домом вроде как бесполетная зона, небо закрыто.
Я привел цитату. Сейчас люди на связи - активировали мне связь от AT&T - сказали в Вашингтоне прохладно, местные кутаются в куртки. Трампа пока не выловили. Уже есть заказы от двоих приятелей сказать ему в лицо все., что думают.
airmax78 написав:Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.
Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина. Здається все - гіпсокартон. Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу», обробка золотом смарагдами та діамантовим пилом - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому. Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (120 чи 130 кв.м): 1 000 000+€. Це вони рахують по ціні за 1 кв.м квартир новобудови навпроти іх будинка.
До речі, тут сперечаються з приводу вибору спеціальності: донька десь 5 років тому закінчила економічний факультет університету у Відні, працює в банку. А зять працює зятем.