akurt написав:
Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина.
Здається все - гіпсокартон.
Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу», обробка золотом смарагдами та діамантовим пилом - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому.
Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (120 чи 130 кв.м): 1 000 000+€. Це вони рахують по ціні за 1 кв.м квартир новобудови навпроти іх будинка.
До речі, тут сперечаються з приводу вибору спеціальності: донька десь 5 років тому закінчила економічний факультет університету у Відні, працює в банку. А зять працює зятем.
Які смарагди та діамантовий пил? Щоб зробити щось краще ніж ногами пошпакльовані та пофарбовані в білий колір стіни з тріщинами в кутах зі старту - потрібні великі гроші. А щоб покласти нормальну паркетну дошку замість того лайна що тут кладуть забудовники у кваотири за 10ку за метр, то потрібно бути мільйонером. Про те щоб плитку в ванній кімнаті поміняти або хоча б покласти її до стелі і на всі стіни - то потрібно торгувати кацапським газом.