RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2039204020412042
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:22

  akurt написав:
  airmax78 написав:Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.

Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина.
Здається все - гіпсокартон.
Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу», обробка золотом смарагдами та діамантовим пилом - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому.
Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (120 чи 130 кв.м): 1 000 000+€. Це вони рахують по ціні за 1 кв.м квартир новобудови навпроти іх будинка.

До речі, тут сперечаються з приводу вибору спеціальності: донька десь 5 років тому закінчила економічний факультет університету у Відні, працює в банку. А зять працює зятем.

Які смарагди та діамантовий пил? Щоб зробити щось краще ніж ногами пошпакльовані та пофарбовані в білий колір стіни з тріщинами в кутах зі старту - потрібні великі гроші. А щоб покласти нормальну паркетну дошку замість того лайна що тут кладуть забудовники у кваотири за 10ку за метр, то потрібно бути мільйонером. Про те щоб плитку в ванній кімнаті поміняти або хоча б покласти її до стелі і на всі стіни - то потрібно торгувати кацапським газом.
airmax78
 
Повідомлень: 42869
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5284 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2039204020412042
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (916)
09.04.2024 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.