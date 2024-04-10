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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 20:22
akurt написав: airmax78 написав:
Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.
Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина.
Здається все - гіпсокартон.
Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу», обробка золотом смарагдами та діамантовим пилом - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому.
Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (120 чи 130 кв.м): 1 000 000+€. Це вони рахують по ціні за 1 кв.м квартир новобудови навпроти іх будинка.
До речі, тут сперечаються з приводу вибору спеціальності: донька десь 5 років тому закінчила економічний факультет університету у Відні, працює в банку. А зять працює зятем.
Які смарагди та діамантовий пил? Щоб зробити щось краще ніж ногами пошпакльовані та пофарбовані в білий колір стіни з тріщинами в кутах зі старту - потрібні великі гроші. А щоб покласти нормальну паркетну дошку замість того лайна що тут кладуть забудовники у кваотири за 10ку за метр, то потрібно бути мільйонером. Про те щоб плитку в ванній кімнаті поміняти або хоча б покласти її до стелі і на всі стіни - то потрібно торгувати кацапським газом.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:28
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.
Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%.
Доволі цікава система, і, мабуть, розумніше, ніж у більшості країн з прогресивною системою, де улюблена розвага - подавати на повернення податку, бо система побудована таким чином, що громадянин (або роботодавець за нього) спершу завжди заплатить більше потрібного.
Але щоб з ростом доходів зменшилася чиста сума, то протирічить ідеї прогресивної шкали, не повинно бути, якщо тільки якісь додаткові фактори не відіграли роль.
Головний недолік прогресивної шкали в тому, що за відчутної інфляції законодавці переглядають межі застосування ставок дуже неохоче (не забуваючи при цьому всілякі побори, пені і штрафи "приводити у відповідніть" із запасом). В Україні теж була прогресивна шкала з максимальною ставкою 40%, що нараховувалася на дохід від 1700 гривень на місяць. Вже біля моменту запровадження єдиної ставки це були досить невеликі гроші, але ставка і межа як були встановлені за часів долару по 1,2 гривні (здається, не пам'ятаю точно), так і протримались до самого скасування. А ще був неоподатковуваний мінімум 17 гривень, до якого багато яких платежів і ставок було законодавчо прив'язано. Після запровадження рівної ставки неоподаткованого мінімуму не стало, але ще ціле десятиріччя багато чого вираховували, виходячі з тих 17 гривень, і вже, до речі, без перспектив перегляду, бо сама концепція припинила існування.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:59
BIGor написав:
щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено.
В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. Мені так і не вдалося довести, що в такому разі бідні повинні будуть віддати взагалі всі свої гроші, і ще й винними залишаться, що заздалегідь не має перспективи, а от підвищені побори з більш заможніх життєво вже доведено як життєздатна конструкція.
Але я от взагалі давно вважаю, що податок на доходи - анахронізм, і що його не повинно бути взагалі. Бо держава, може, нічого й не зробила, щоб той дохід людина отримала, а може й навпаки, тільки заважала. Бо дохід є велика спокуса приховати. Більш резонно, на мій погляд - обмежитись податком на споживання. Отут вже держава і інша місцева влада повинна докласти зусиль, щоб у громадянина виникло бажання витратити кошти саме тут, а не сидіти кілька років на картоплі та укропі, щоб одного разу дітей відвезти до умовного діснейленду. Отут вже ніхто не заперечуватиме, що фіскалізовано повинно бути геть усе. І отут справедливість на вищому, я вважаю, рівні -- багаті витрачають більше, і сплачують таким чином більше податків (а якщо багаті поїхали витрачати за кордон, то див. перший пункт). Але держава хоче свій кусок з всього, і витрачає на адміністрування купу часу і ресурсів, причому бухгалтер підприємства отримує зарплату на підприємстві, і у видатках держави, начебто, невидимий, але ж насправді він зайнятий виконанням забаганок держави, яка ані йому, ані підприємству нічого за це не компенсує.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 23:01
airmax78 написав:
Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.
Конечно охренел. В Европе это просто баснословно дорогой ремонт. Здесь по сути все измеряется при расчетах в часах перемноженных на стоимость этого самого рабочего часа. И чем выше качество работ и качество материалов, тем стоимость рабочего часа выше.
Хотите скрытые плинтуса - не вопрос, но работа аусгебильдете мастера по скрытым плинтусам стоит к примеру 200 евро в час, и вообще у него Термины расписаны на полгода вперёд - так что ждите. Вы спрашиваете, а может быть у него есть время в субботу, я доплачу - на вас смотрят как на тупого варвара с мешком денег и отвечают, конечно же нет, вам же уважаемый (тупой орангутанг) сказали, через полгода, если получится, то может через 5 месяцев, но это не точно.
А через 8 месяцев (потому что у мастера была запарка) к тебе приходят два поляка или турка, и делают работу тяп-ляп.
А можно под ключ все?
Конечно можно, но платишь вдвойне и получаешь в нижних слоях полное овно, зато сверху цяцю.
А можно я сам буду контролировать? Здесь сразу ответ от "тогда сам и делай" до конского прайса, который выйдет дороже уже купленной квартиры.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:00
Еміграція, заробітчанство.
News from USA
Сиджу в аеропорту Анталії - через годину виліт на Мюнхен, потім в San Francisco та отримую від приятеля - колишнього мешканця Анталії - таке повідомлення:
- Вибачте, вибіг на роботу не зміг відповісти. Ви питаєте, що не подобається: так зароблених грошей вистачає тільки на необхідне, з відпусткою складно, клімат ніякий ( холодно і сиро). Авто тут дорого утримувати (страхівка в місяць для приїзжих дорога)… Якось так...
P.S. Він вже місяць є новим сусідом rjkz.
За програмою U4U.
Згадує життя в Анталії як приємний солодкий сон…
Звісно: працювати не треба, тільки треба в морі плавати…
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Додано: Сер 10 кві, 2024 09:51
M-Audio написав: BIGor написав:
щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено.
В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. Мені так і не вдалося довести, що в такому разі бідні повинні будуть віддати взагалі всі свої гроші, і ще й винними залишаться, що заздалегідь не має перспективи, а от підвищені побори з більш заможніх життєво вже доведено як життєздатна конструкція.
І ким доведено? Німеччиною, яка постійно деградує? Людям в Німеччині просто невигідно працювати. Побори з більш заможних нівелюють будь-яку інінціативу. От наприклад, навіщо рвати жопу, навчатись, щоб отримати вищу і більш відповідальну посаду, щоб в результаті мати зовсім невеликий приріст доходів? Краще сидіти на ставці де найменше податків та ще отримувати якісь пільги та і все. Лівацтво/соціалізм вбиває ініціативу.
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