Еміграція, заробітчанство.

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2040204120422043> Додано: Вів 09 кві, 2024 20:22 akurt написав: airmax78 написав: Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв. Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.

Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина.

Здається все - гіпсокартон.

Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу», обробка золотом смарагдами та діамантовим пилом - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому.

Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (120 чи 130 кв.м): 1 000 000+€. Це вони рахують по ціні за 1 кв.м квартир новобудови навпроти іх будинка.



До речі, тут сперечаються з приводу вибору спеціальності: донька десь 5 років тому закінчила економічний факультет університету у Відні, працює в банку. А зять працює зятем. Я вірю: у друзів дві квартири у Відні; надсилали мені відео та фото; простецькі білі стіни. В одній кімнаті якась дешева картина.Здається все - гіпсокартон.Наші «манці» із плінтусами «прихованого монтажу», обробка золотом смарагдами та діамантовим пилом - просто непотрібні понти. Ви й самі переконалися в цьому.Не знаю, скільки коштує їхня перша квартира (квартиранти оплачують іпотеку за другу), але орієнтир ринкової ціни другої (120 чи 130 кв.м): 1 000 000+€. Це вони рахують по ціні за 1 кв.м квартир новобудови навпроти іх будинка.До речі, тут сперечаються з приводу вибору спеціальності: донька десь 5 років тому закінчила економічний факультет університету у Відні, працює в банку. А зять працює зятем.

Які смарагди та діамантовий пил? Щоб зробити щось краще ніж ногами пошпакльовані та пофарбовані в білий колір стіни з тріщинами в кутах зі старту - потрібні великі гроші. А щоб покласти нормальну паркетну дошку замість того лайна що тут кладуть забудовники у кваотири за 10ку за метр, то потрібно бути мільйонером. Про те щоб плитку в ванній кімнаті поміняти або хоча б покласти її до стелі і на всі стіни - то потрібно торгувати кацапським газом. Які смарагди та діамантовий пил? Щоб зробити щось краще ніж ногами пошпакльовані та пофарбовані в білий колір стіни з тріщинами в кутах зі старту - потрібні великі гроші. А щоб покласти нормальну паркетну дошку замість того лайна що тут кладуть забудовники у кваотири за 10ку за метр, то потрібно бути мільйонером. Про те щоб плитку в ванній кімнаті поміняти або хоча б покласти її до стелі і на всі стіни - то потрібно торгувати кацапським газом. airmax78 Повідомлень: 42872 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 21:28 Gastarbaiter написав: Faceless написав: цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася. цікавий результат - з ростом брутто доходів сума на руки зменшувалася.

Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. Не буду казати за весь світ. У Польші підвищена ставка оподаткування застосовується до доходів вище 120 тис. Усе, що до - оподатковується за базовою. Тобто при з/п 12 тис. на місяць з січня по жовтень будуть знімати 12%, а з з/п за листопад-грудень знімуть вже 32%. Доволі цікава система, і, мабуть, розумніше, ніж у більшості країн з прогресивною системою, де улюблена розвага - подавати на повернення податку, бо система побудована таким чином, що громадянин (або роботодавець за нього) спершу завжди заплатить більше потрібного.

Але щоб з ростом доходів зменшилася чиста сума, то протирічить ідеї прогресивної шкали, не повинно бути, якщо тільки якісь додаткові фактори не відіграли роль.

Головний недолік прогресивної шкали в тому, що за відчутної інфляції законодавці переглядають межі застосування ставок дуже неохоче (не забуваючи при цьому всілякі побори, пені і штрафи "приводити у відповідніть" із запасом). В Україні теж була прогресивна шкала з максимальною ставкою 40%, що нараховувалася на дохід від 1700 гривень на місяць. Вже біля моменту запровадження єдиної ставки це були досить невеликі гроші, але ставка і межа як були встановлені за часів долару по 1,2 гривні (здається, не пам'ятаю точно), так і протримались до самого скасування. А ще був неоподатковуваний мінімум 17 гривень, до якого багато яких платежів і ставок було законодавчо прив'язано. Після запровадження рівної ставки неоподаткованого мінімуму не стало, але ще ціле десятиріччя багато чого вираховували, виходячі з тих 17 гривень, і вже, до речі, без перспектив перегляду, бо сама концепція припинила існування. Доволі цікава система, і, мабуть, розумніше, ніж у більшості країн з прогресивною системою, де улюблена розвага - подавати на повернення податку, бо система побудована таким чином, що громадянин (або роботодавець за нього) спершу завжди заплатить більше потрібного.Але щоб з ростом доходів зменшилася чиста сума, то протирічить ідеї прогресивної шкали, не повинно бути, якщо тільки якісь додаткові фактори не відіграли роль.Головний недолік прогресивної шкали в тому, що за відчутної інфляції законодавці переглядають межі застосування ставок дуже неохоче (не забуваючи при цьому всілякі побори, пені і штрафи "приводити у відповідніть" із запасом). В Україні теж була прогресивна шкала з максимальною ставкою 40%, що нараховувалася на дохід від 1700 гривень на місяць. Вже біля моменту запровадження єдиної ставки це були досить невеликі гроші, але ставка і межа як були встановлені за часів долару по 1,2 гривні (здається, не пам'ятаю точно), так і протримались до самого скасування. А ще був неоподатковуваний мінімум 17 гривень, до якого багато яких платежів і ставок було законодавчо прив'язано. Після запровадження рівної ставки неоподаткованого мінімуму не стало, але ще ціле десятиріччя багато чого вираховували, виходячі з тих 17 гривень, і вже, до речі, без перспектив перегляду, бо сама концепція припинила існування. M-Audio Повідомлень: 2853 З нами з: 23.03.11 Подякував: 563 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 21:59 BIGor написав: щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено. щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено. В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. Мені так і не вдалося довести, що в такому разі бідні повинні будуть віддати взагалі всі свої гроші, і ще й винними залишаться, що заздалегідь не має перспективи, а от підвищені побори з більш заможніх життєво вже доведено як життєздатна конструкція.



Але я от взагалі давно вважаю, що податок на доходи - анахронізм, і що його не повинно бути взагалі. Бо держава, може, нічого й не зробила, щоб той дохід людина отримала, а може й навпаки, тільки заважала. Бо дохід є велика спокуса приховати. Більш резонно, на мій погляд - обмежитись податком на споживання. Отут вже держава і інша місцева влада повинна докласти зусиль, щоб у громадянина виникло бажання витратити кошти саме тут, а не сидіти кілька років на картоплі та укропі, щоб одного разу дітей відвезти до умовного діснейленду. Отут вже ніхто не заперечуватиме, що фіскалізовано повинно бути геть усе. І отут справедливість на вищому, я вважаю, рівні -- багаті витрачають більше, і сплачують таким чином більше податків (а якщо багаті поїхали витрачати за кордон, то див. перший пункт). Але держава хоче свій кусок з всього, і витрачає на адміністрування купу часу і ресурсів, причому бухгалтер підприємства отримує зарплату на підприємстві, і у видатках держави, начебто, невидимий, але ж насправді він зайнятий виконанням забаганок держави, яка ані йому, ані підприємству нічого за це не компенсує. В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. Мені так і не вдалося довести, що в такому разі бідні повинні будуть віддати взагалі всі свої гроші, і ще й винними залишаться, що заздалегідь не має перспективи, а от підвищені побори з більш заможніх життєво вже доведено як життєздатна конструкція.Але я от взагалі давно вважаю, що податок на доходи - анахронізм, і що його не повинно бути взагалі. Бо держава, може, нічого й не зробила, щоб той дохід людина отримала, а може й навпаки, тільки заважала. Бо дохід є велика спокуса приховати. Більш резонно, на мій погляд - обмежитись податком на споживання. Отут вже держава і інша місцева влада повинна докласти зусиль, щоб у громадянина виникло бажання витратити кошти саме тут, а не сидіти кілька років на картоплі та укропі, щоб одного разу дітей відвезти до умовного діснейленду. Отут вже ніхто не заперечуватиме, що фіскалізовано повинно бути геть усе. І отут справедливість на вищому, я вважаю, рівні -- багаті витрачають більше, і сплачують таким чином більше податків (а якщо багаті поїхали витрачати за кордон, то див. перший пункт). Але держава хоче свій кусок з всього, і витрачає на адміністрування купу часу і ресурсів, причому бухгалтер підприємства отримує зарплату на підприємстві, і у видатках держави, начебто, невидимий, але ж насправді він зайнятий виконанням забаганок держави, яка ані йому, ані підприємству нічого за це не компенсує. M-Audio Повідомлень: 2853 З нами з: 23.03.11 Подякував: 563 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 кві, 2024 23:01 airmax78 написав: Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв. Знайомому австрійцю, архітектору до речі, показали фотки ремонта в квітці. Він просто окуїв.

Конечно охренел. В Европе это просто баснословно дорогой ремонт. Здесь по сути все измеряется при расчетах в часах перемноженных на стоимость этого самого рабочего часа. И чем выше качество работ и качество материалов, тем стоимость рабочего часа выше.

Хотите скрытые плинтуса - не вопрос, но работа аусгебильдете мастера по скрытым плинтусам стоит к примеру 200 евро в час, и вообще у него Термины расписаны на полгода вперёд - так что ждите. Вы спрашиваете, а может быть у него есть время в субботу, я доплачу - на вас смотрят как на тупого варвара с мешком денег и отвечают, конечно же нет, вам же уважаемый (тупой орангутанг) сказали, через полгода, если получится, то может через 5 месяцев, но это не точно.

А через 8 месяцев (потому что у мастера была запарка) к тебе приходят два поляка или турка, и делают работу тяп-ляп.

А можно под ключ все?

Конечно можно, но платишь вдвойне и получаешь в нижних слоях полное овно, зато сверху цяцю.

А можно я сам буду контролировать? Здесь сразу ответ от "тогда сам и делай" до конского прайса, который выйдет дороже уже купленной квартиры. Конечно охренел. В Европе это просто баснословно дорогой ремонт. Здесь по сути все измеряется при расчетах в часах перемноженных на стоимость этого самого рабочего часа. И чем выше качество работ и качество материалов, тем стоимость рабочего часа выше.Хотите скрытые плинтуса - не вопрос, но работа аусгебильдете мастера по скрытым плинтусам стоит к примеру 200 евро в час, и вообще у него Термины расписаны на полгода вперёд - так что ждите. Вы спрашиваете, а может быть у него есть время в субботу, я доплачу - на вас смотрят как на тупого варвара с мешком денег и отвечают, конечно же нет, вам же уважаемый (тупой орангутанг) сказали, через полгода, если получится, то может через 5 месяцев, но это не точно.А через 8 месяцев (потому что у мастера была запарка) к тебе приходят два поляка или турка, и делают работу тяп-ляп.А можно под ключ все?Конечно можно, но платишь вдвойне и получаешь в нижних слоях полное овно, зато сверху цяцю.А можно я сам буду контролировать? Здесь сразу ответ от "тогда сам и делай" до конского прайса, который выйдет дороже уже купленной квартиры. antey1969 1

Повідомлень: 12312 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1695 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 09:00 Еміграція, заробітчанство.



News from USA



Сиджу в аеропорту Анталії - через годину виліт на Мюнхен, потім в San Francisco та отримую від приятеля - колишнього мешканця Анталії - таке повідомлення:

- Вибачте, вибіг на роботу не зміг відповісти. Ви питаєте, що не подобається: так зароблених грошей вистачає тільки на необхідне, з відпусткою складно, клімат ніякий ( холодно і сиро). Авто тут дорого утримувати (страхівка в місяць для приїзжих дорога)… Якось так...



P.S. Він вже місяць є новим сусідом rjkz.

За програмою U4U.

Згадує життя в Анталії як приємний солодкий сон…

Звісно: працювати не треба, тільки треба в морі плавати… akurt

Повідомлень: 9550 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 09:51 M-Audio написав: BIGor написав: щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено. щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено. В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. Мені так і не вдалося довести, що в такому разі бідні повинні будуть віддати взагалі всі свої гроші, і ще й винними залишаться, що заздалегідь не має перспективи, а от підвищені побори з більш заможніх життєво вже доведено як життєздатна конструкція. В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. Мені так і не вдалося довести, що в такому разі бідні повинні будуть віддати взагалі всі свої гроші, і ще й винними залишаться, що заздалегідь не має перспективи, а от підвищені побори з більш заможніх життєво вже доведено як життєздатна конструкція.

І ким доведено? Німеччиною, яка постійно деградує? Людям в Німеччині просто невигідно працювати. Побори з більш заможних нівелюють будь-яку інінціативу. От наприклад, навіщо рвати жопу, навчатись, щоб отримати вищу і більш відповідальну посаду, щоб в результаті мати зовсім невеликий приріст доходів? Краще сидіти на ставці де найменше податків та ще отримувати якісь пільги та і все. Лівацтво/соціалізм вбиває ініціативу. І ким доведено? Німеччиною, яка постійно деградує? Людям в Німеччині просто невигідно працювати. Побори з більш заможних нівелюють будь-яку інінціативу. От наприклад, навіщо рвати жопу, навчатись, щоб отримати вищу і більш відповідальну посаду, щоб в результаті мати зовсім невеликий приріст доходів? Краще сидіти на ставці де найменше податків та ще отримувати якісь пільги та і все. Лівацтво/соціалізм вбиває ініціативу. BIGor

Повідомлень: 8826 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 13:44 Ну я би не сказав, що в Німеччині невигідно працювати та Німеччина деградує…

Щойно приземлився мій літак в Мюнхені - так перед приземленням Земля вкрита такими достойними населеннями пунктами, таким зеленими полями, такими охайними будинками та підприємствами, що наче я такого зеленого кольору на ланах і не бачив.

Просто картинка та зразок іншим народам як треба хазяйнувати та жити…

Не скажете ж ви, що ця краса створена неробами бездарями та вдареними в голову пустим мішком із-за рогу вулиці… Востаннє редагувалось akurt в Сер 10 кві, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9550 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 13:46 BIGor написав: M-Audio написав: BIGor написав: щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено. щоб заробити умовно 11 брутто більше середніх 10, треба докласти якихось додаткових зусилль, знань, відповідальності - за це таку особу держава віддячить підвищенною ставкою податку. Лівацтво в Європі дуже поширено. В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. Мені так і не вдалося довести, що в такому разі бідні повинні будуть віддати взагалі всі свої гроші, і ще й винними залишаться, що заздалегідь не має перспективи, а от підвищені побори з більш заможніх життєво вже доведено як життєздатна конструкція. В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. Мені так і не вдалося довести, що в такому разі бідні повинні будуть віддати взагалі всі свої гроші, і ще й винними залишаться, що заздалегідь не має перспективи, а от підвищені побори з більш заможніх життєво вже доведено як життєздатна конструкція.

І ким доведено? Німеччиною, яка постійно деградує? Людям в Німеччині просто невигідно працювати. Побори з більш заможних нівелюють будь-яку інінціативу. От наприклад, навіщо рвати жопу, навчатись, щоб отримати вищу і більш відповідальну посаду, щоб в результаті мати зовсім невеликий приріст доходів? Краще сидіти на ставці де найменше податків та ще отримувати якісь пільги та і все. Лівацтво/соціалізм вбиває ініціативу. І ким доведено? Німеччиною, яка постійно деградує? Людям в Німеччині просто невигідно працювати. Побори з більш заможних нівелюють будь-яку інінціативу. От наприклад, навіщо рвати жопу, навчатись, щоб отримати вищу і більш відповідальну посаду, щоб в результаті мати зовсім невеликий приріст доходів? Краще сидіти на ставці де найменше податків та ще отримувати якісь пільги та і все. Лівацтво/соціалізм вбиває ініціативу.

Якось колега німець завів розмову про те де б він хотів оселитись на пенсії. Я йому сказав що він не може вийти на пенсію. Бо на ньому відповідальність за утримання сирійських та палестинських біженців, а зараз ще й українців. Подивився на мене з ненавистю. Якось колега німець завів розмову про те де б він хотів оселитись на пенсії. Я йому сказав що він не може вийти на пенсію. Бо на ньому відповідальність за утримання сирійських та палестинських біженців, а зараз ще й українців. Подивився на мене з ненавистю. airmax78 Повідомлень: 42872 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 13:50 akurt написав: Ну я би не сказав, що в Німеччині невигідно працювати та Німеччина деградує…

Щойно приземлився мій літак в Мюнхені - так перед приземленням Земля вкрита такими достойними населеннями пунктами, таким зеленими полями, такими охайними будинками та підприємствами, що наче я такого зеленого кольору на ланах і не бачив.

Просто картинка та зразок іншим народам як треба хазяйнувати та жити…

Не скажете ж ви, що ця краса створена неробами бездарями та вдареними в голову пустим мішком із-за рогу вулиці… Ну я би не сказав, що в Німеччині невигідно працювати та Німеччина деградує…Щойно приземлився мій літак в Мюнхені - так перед приземленням Земля вкрита такими достойними населеннями пунктами, таким зеленими полями, такими охайними будинками та підприємствами, що наче я такого зеленого кольору на ланах і не бачив.Просто картинка та зразок іншим народам як треба хазяйнувати та жити…Не скажете ж ви, що ця краса створена неробами бездарями та вдареними в голову пустим мішком із-за рогу вулиці…

Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко. Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко. airmax78 Повідомлень: 42872 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 14:36 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є. В мене є знайомий, який наполегливо переконував, що справедливо буде, щоб усі сплачували на утримання держави однакову сумму (не відсоток). Мовляв, держава надає послуг приблизно однаково як бідним, так і багатим, то чому багаті повинні платити більше тільки тому, що в них ці гроші є.

Я тоже так считал еще буквально лет 5 назад, когда как раз перешагнул мидловскую зп и не понимал чего это я должен платить больше. Даже аналогии приводил с обслуживанием дома - все ведь платят фикс тариф за свои метры, никто не знает у кого какая зп чтобы тариф за м в % от зп считать. И работает же такой подход локально.

А вот в масштабах страны уже не очень. Просто приведет к обнищанию 80% населения, и потом только успевай тратить те же деньги, которые ты съэкономил на налогах, теперь уже на охрану чтобы на выходе из АТБ у тебя никто пакет с едой не увел ) Тут уже никакая полиция не справится. Я тоже так считал еще буквально лет 5 назад, когда как раз перешагнул мидловскую зп и не понимал чего это я должен платить больше. Даже аналогии приводил с обслуживанием дома - все ведь платят фикс тариф за свои метры, никто не знает у кого какая зп чтобы тариф за м в % от зп считать. И работает же такой подход локально.А вот в масштабах страны уже не очень. Просто приведет к обнищанию 80% населения, и потом только успевай тратить те же деньги, которые ты съэкономил на налогах, теперь уже на охрану чтобы на выходе из АТБ у тебя никто пакет с едой не увел ) Тут уже никакая полиция не справится. slonomag Повідомлень: 484 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2040204120422043> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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